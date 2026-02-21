Englezii de la World Soccer au numit arma secretă a României la baraj! Ce şanse de calificare are naţionala lui „Il Luce”

ADVERTISEMENT

împotriva Turciei, în primul meci de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dacă se impun, „tricolorii” vor avea de înfruntat „în finală” învingătoarea dintre Slovacia sau Kosovo.

Englezii au găsit arma secretă a lui Lucescu în barajul cu Turcia!

Englezii de la revista World Soccer au analizat meciurile de baraj pentru Campionatul Mondial şi au identificat „arma secretă” a României în meciul cu Turcia, scriind că experienţa lui Mircea Lucescu în fotbalul turc ar putea face diferenţa:

„România, cândva o forţă a Europei, a fost în pustietate în ceea ce priveşte calificările la Cupa Mondială pentru o perioadă şi mai lungă de timp, lipsind de la ultimele şase ediţii.

În comparaţie cu rezervorul uriaş de talente pe care au putut să îl exploateze în anii care au trecut, fluxul abia dacă mai picură şi Mircea Lucescu, selecţionerul în vârstă de 80 de ani, o adevărată instituţie în ceea ce priveşte zona tehnică, care şi-a practicat meseria pe tot continentul, este nevoit să îşi aplice toate vicleniile pentru a orchestra calificarea.

Arma secretă a lui Lucescu? Cunoştinţele extinse ale fotbalului turc, acolo unde a antrenat atât echipa naţională, cât şi Galatasaray sau Beşiktaş”, se arată în revista „World Soccer”.

Mircea Lucescu va sta pe bancă la Istanbul: „Împreună putem să obţinem calificarea”

FRF a anunţat în cursul zilei de sâmbătă că în meciul de baraj cu Turcia din luna martie. Selecţionerul a primit aviz după controalele pe care le-a făcut la clinica din Bruxelles:

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri.

Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea.

Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a declarat selecţionerul pentru FRF.