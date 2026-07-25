Sport

Englezii i-au găsit deja o poreclă lui Andrei Coubiș după transferul de 3 milioane de euro: „Nu vezi prea des așa ceva”

Andrei Coubiș a stârnit entuziasm la Lincoln City înainte de debut. Fanii englezi i-au analizat profilul și i-au găsit deja o poreclă. Cum a fost numit fundașul român.
Alex Bodnariu
25.07.2026 | 19:48
Englezii iau gasit deja o porecla lui Andrei Coubis dupa transferul de 3 milioane de euro Nu vezi prea des asa ceva
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Fanii lui Lincoln City, impresionați de transferul lui Andrei Coubiș: „Bestia”
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Andrei Coubiș a prins un transfer extrem de interesant în fotbalul englez. Tânărul fundaș central român a fost cedat de Universitatea Cluj la Lincoln City pentru suma de 3 milioane de euro. Fanii britanici i-au analizat deja calitățile și i-au găsit o poreclă sugestivă.

Fanii lui Lincoln City, impresionați de transferul lui Andrei Coubiș: „Bestia”

Universitatea Cluj a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor cu Andrei Coubiș. Ardelenii l-au cumpărat de la Sampdoria pentru doar 150.000 de euro, iar după numai câteva luni l-au vândut în Anglia pentru 3 milioane de euro, plus procente dintr-un eventual transfer viitor.

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Fundașul român speră să se impună rapid la noua sa echipă și, în viitorul apropiat, să facă pasul în Premier League, cel mai puternic campionat din lume. În România, stoperul a impresionat prin evoluțiile sale și a reușit deja să strângă câteva selecții la echipa națională de seniori.

Ce spun fanii englezi după transferul lui Andrei Coubiș

Fanii celor de la Lincoln l-au analizat în detaliu pe fundașul român, despre care nu știau foarte multe înainte de transfer. Suporterii au lăudat conducerea clubului pentru investiția făcută, considerând că românul este un fotbalist de mare perspectivă. Englezii i-au găsit deja și o poreclă lui Coubiș, pe care îl numesc „Bestia”.

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„Contract pe cinci ani! Nu vezi prea des astfel de înțelegeri. Clubul trebuie să aibă foarte mare încredere în acest băiat. Din ce se vede și din felul în care vorbește, pare să aibă toate calitățile. Bine ai venit! Pe hârtie arată ca un transfer foarte promițător.”

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„Sincer, nu știu foarte multe despre el și nici nu are foarte multe meciuri la nivel de seniori. Totuși, are deja trei selecții la naționala României și pare un adevărat uriaș. Încă un transfer făcut fără prea multă atenție din partea publicului, dar cu siguranță foarte bine analizat de club, mai ales dacă ne uităm la durata contractului. Da, este o sumă record, însă potențialul de revânzare pare uriaș. Îl văd ca pe succesorul natural al lui Sonny. Bine ai venit, Andrei!”

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„Are 1,96 metri și încă nu-mi vine să cred că echipa noastră ajunge să plătească peste un milion pentru un jucător. Evident, clipurile cu faze de pe internet arată doar cele mai bune momente, dar pare un adevărat monstru: puternic, rapid și cu un joc foarte bun de pase atunci când scoate mingea din apărare. (Deși probabil o să-i scoatem noi obiceiul ăsta) Contractul pe cinci ani și vârsta lui arată cât de mult cred cei din club în potențialul său și în dezvoltarea lui pe termen lung.”

„Pare un adevărat monstru în dueluri și la fazele fixe. Este genul de transfer pe care îl fac echipe precum Brentford sau Brighton: aduc jucători care nu sunt încă pregătiți să ajungă direct la un club din vârful Premier League, deși statisticile lor sunt excelente. Marile echipe preferă să aștepte să vadă cum se adaptează, mai ales când vin dintr-un alt campionat sau sunt foarte tineri. «Bestia» pare să se încadreze perfect în acest tipar”, au fost doar o parte dintre mesajele suporterilor lui Lincoln.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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