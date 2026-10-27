Prințul William, mesaj emoționant pentru Harry Kane după câștigarea Balonului de Aur! Ce i-a transmis atacantului englez

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. Vârfului i-a fost înmânată distincția individuală de către Ronaldo Nazario și este primul fotbalist britanic care cucerește trofeul după o pauză de un sfert de secol.

Prințul William l-a lăudat pe Harry Kane după ce a câștigat Balonul de Aur 2026

Vestea triumfului atacantului de la Bayern Munchen a ajuns și în familia regală a Marii Britanii. Harry Kane a fost felicitat printr-un mesaj emoționant de către Prințul William. Acesta l-a catalogat pe atacant ca fiind ”un căpitan strălucit” pentru naționala de fotbal a Angliei și a vorbit la superlativ despre fotbalist.

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”Felicitări imense lui Harry Kane pentru câștigarea Balonului de Aur! Ce realizare fantastică și pe deplin meritată. Un căpitan strălucit, un jucător remarcabil și cineva care a oferit fanilor fotbalului din întreaga lume atât de multe momente de neuitat”, a spus Prințul William, potrivit .

Cuvintele de apreciere au venit și din partea lui Thomas Tuchel, selecționerul echipei naționale a Angliei. Germanul a dus Anglia, cu Harry Kane în teren, până pe locul 3 la Cupa Mondială din vara acestui an. Tuchel a lăudat calitățile lui și nu a ratat ocazia de a sublinia greutatea trofeului câștigat pentru fotbalul englez.

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”Am rămas fără superlative pentru a descrie performanțele tale cu mult timp în urmă, dar sunt încântat să văd că ai fost recunoscut oficial de lumea fotbalului. A deveni primul englez care câștigă această onoare imensă în 25 de ani este cu totul special și suntem norocoși să te avem drept lider. Știu că te vei bucura de acest moment alături de cei dragi și apoi te vei întoarce la ceea ce faci cel mai bine – să marchezi goluri și să câștigi meciuri de fotbal”, a spus Thomas Tuchel, conform sursei menționate.

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Momente tensionate în timpul discursului lui Harry Kane

În mod surprinzător, atacantul englez a fost huiduit de mai multe persoane aflate în sală, în momentul în care a pus mâna pe trofeul Balonului de Aur. Deși pare un gest atipic, aflându-se chiar la Londra, ar putea fi explicat prin simpatiile fanilor. Mai mulți susținători ai lui Arsenal ar fi fost prezenți în sală și spiritele s-au încins atunci când și rivala ”tunarilor”, Tottenham.

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Harry Kane s-a aflat în vârful clasamentului Balonului de Aur, fiind urmat de Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Un singur jucător aflat în top 5 în ierarhia ediției din acest an nu evoluează în Europa. Este vorba despre Lionel Messi, jucătorul echipei din MLS, Inter Miami. Aceștia sunt fotbaliștii care au ocupat primele 10 poziții în clasamentul Balonului de Aur 2026: