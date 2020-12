Englezii mătură pe jos cu Adi Popa: ”Cel mai prost transfer din istoria lui Reading”

Englezii mătură pe jos cu fostul mijlocaș de la FCSB, Adi Popa, pe care îl consideră cel mai prost transfer din istoria clubului Reading.

Gruparea din Championship i-a plătit lui Gigi Becali suma de 600.000 de euro la începutul anului 2017 pentru a putea să-l ia pe cel supranumit ”Motoreta”.

Însă Popa nu a reșit să se impună în fotbalul din Anglia și a jucat doar 17 meciuri pentru Reading, marcând un singur gol.

Transferul lui Adi Popa la Reading, considerat de englezi cel mai nereușit

La finalul anului 2020, jurnaliștii publicației engleze GetReading au făcut un top al celor mai nereușite transferuri ale formației din Championship și l-au pus în frunte pe Adi Popa, cel care nu a reușit să se impună în cei aproape patru ani în care a fost sub contract cu Reading.

”Aripa română a sfârşit prin a fi cel mai prost transfer realizat vreodată. În trei ani şi jumătate de contract cu Reading, a jucat doar 17 meciuri şi a fost împrumutat de trei ori. Verdict: întors în ţara sa natală, nu este nicio pierdere pentru Royals”, au scris englezii.

După ce în primul său an la Reading a jucat doar opt meciuri, ”Popică” a fost împrumutat șase luni în Arabia Saudită, la Al Ittihad, dar nici acolo nu a rupt gura târgului și s-a întors în Anglia. Au urmat șase partide într-un tur de campionat pentru Reading și un nou împrumut, de această dată la campioana Bulgariei, Ludogoreț Razgrad.

Ajuns în țara vecină se credea că Adi Popa își va reveni la forma care l-a consacrat, mai ales că avea lângă el trei români, pe Claudiu Keșeru, Dragoș Grigore și Cosmin Moți. Însă, după cinci luni, 14 întâlniri și un mare zero în dreptul golurilor, mijlocașul a fost făcut pachet și trimis înapoi la Reading.

A mai jucat un meci pentru englezi, după care a ajuns sub formă de împrumut acolo de unde plecase, la FCSB. Un an de zile a fost rezerva de lux a tânărului Dennis Man și a plecat de la echipa pe care o are în suflet cu scandal, nemulțumit că Gigi Becali nu i-a plătit toți banii.

După alte trei luni în care a fost doar spectator la Reading, și-a reziliat înțelegerea cu englezii și s-a întors în LIga 1, la FC Voluntari. Pentru ilfoveni a jucat opt meciuri, a dat două goluri, dar la finalul turului a fost anunțat că nu mai este dorit și a reziliat de comun acord înțelegerea.

