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Tudor Băluță a fost legitimat la Brighton în perioada 2019 – 2022, după ce era cumpărat de britanici de la Viitorul cu 3 milioane de euro. Cu toate că era adus atunci ca o tânără speranță, Băluță nu a reușit să confirme în Anglia și a ajuns, ulterior, la ADO Den Haag, Dinamo Kiev și Universitatea Craiova. Acum, mijlocașul a fost vizitat de jurnaliștii locali, care nu l-au uitat.

Tudor Băluță a acordat un interviu presei din Marea Britanie, la reîntoarcerea la Brighton

Cu toate că regretă că perioada petrecută la Brighton nu a fost una reușită, Băluță crede că alegerile din carieră au fost în cele din urmă bune pentru el, pentru că a ajuns la Craiova. „Mi-aș fi dorit ca lucrurile să fi stat altfel. Îmi amintesc că toți oamenii din club erau extraordinari. Cred că totul se făcea așa cum trebuie. Toată lumea mă sprijinea. A fost foarte frumos. La fel și suporterii. Erau foarte pozitivi, îți arătau multă afecțiune și simțeai că le pasă de tine. E extraordinar să vezi cât a crescut clubul și cum a evoluat. Pur și simplu e un club frumos„, a declarat Tudor Băluță, pentru

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Tudor Băluță crede că Universitatea Craiova are șanse reale să smulgă măcar un egal în această deplasare, cu toate că Brighton ocupă locul secund în Premier League după 11 etape, cu 22 de puncte, 6 sub liderul Arsenal.

Tudor Băluță crede că Universitatea Craiova poate obține un rezultat mare în meciul cu Brighton

Acum jucăm pentru al doilea sezon la rând în Europa și ne bucurăm mult, deși simțim că poate am fi putut ajunge în Europa League. Ne bucurăm mult că ne merge bine în toate competițiile. Cred că ține de mentalitate, de felul în care abordezi fiecare meci și de cum te pregătești pentru el. Ca echipă, am înțeles foarte bine că, indiferent pe cine întâlnim, trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să intrăm pe teren cu încrederea că putem obține un rezultat bun.

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și că face un sezon foarte bun. Dar ne cunoaștem și noi calitățile, știm ce putem, atât ca echipă, cât și individual. Am încredere că putem face un meci bun și, de ce nu, să câștigăm. Îi respectăm, așa cum ne respectăm orice adversar, dar vom încerca să ne facem jocul, ca de fiecare dată.

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Avem cel mai bun atac din campionat și cea mai bună apărare. Suntem o echipă echilibrată. Ne place să atacăm, dar ne place și să muncim atunci când trebuie să ne apărăm, să alergăm, să facem efortul acela. Știm și să suferim ca să câștigăm. Sper ca joi să vedeți mai multe dintre calitățile noastre”, a completat Tudor Băluță.