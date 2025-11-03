Englezii și spaniolii, păreri împărțite după ce UEFA l-a trimis pe Istvan Kovacs la Liverpool – Real Madrid: „Veste proastă” / „A adus noroc”

ADVERTISEMENT

O brigadă formată din centralul român va împărți dreptatea la confruntarea de pe Anfield Road.

Ce scrie presa din Anglia despre delegarea lui Istvan Kovacs la meciul dintre Liverpool și Real Madrid

Jurnaliștii din Regat și-au adus aminte că Istvan Kovacs a fost la centru la un meci de tristă amintire pentru „Cormorani”, tot contra celor de la Real Madrid. Confruntarea dintre cele două echipe, din Champions League, sezonul 2022-2023, a adus o victorie categorică pentru iberici, 5-2, chiar pe terenul britanicilor, partidă la care Karim Benzema și Vinicius Junior au strălucit pentru „Galactici”,

”UEFA l-a desemnat pe Istvan Kovacs drept arbitru pentru meciul de marți din Liga Campionilor dintre Liverpool și Real Madrid. Aceasta ar putea fi o veste proastă pentru cormorani, deoarece arbitrul român a condus și prima manșă a optimilor de finală dintre cele două echipe în sezonul 2022/23, meci încheiat cu victoria Realului, scor 5-2”, au notat .

Delegarea lui Istvan Kovacs, de bun augur pentru Real Madrid? Ce spun jurnaliștii din Spania

Ziariștii iberici au remarcat că a avut rezultate bune când Istvan Kovacs a fost la centru și se speră că românul le va purta noroc din nou, iar se va termina cu o victorie pentru trupa lui Xabi Alonso. Centralul va fi ajutat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial este Marcel Bîrsan.

„Arbitrul este bine cunoscut și știe cum să gestioneze meciul. Un meci, 90 de minute, iar Real Madrid știe că nu va fi un meci ușor. Arbitrul István Kovács, care a arbitrat patru meciuri ale lui Real Madrid, își cunoaște jocul și, dacă luăm în considerare puțină superstiție și statistică, arbitrul a adus noroc. În meciurile pe care le-a arbitrat, Real Madrid a ieșit victorioasă în trei din patru meciuri. Acest lucru ar putea oferi echipei lui Xabi Alonso o oarecare liniște sufletească pentru acest meci.

Fără îndoială, norocul este de partea lui Real Madrid, după ce s-a confirmat că István Kovács va fi arbitrul marțea aceasta. Se speră că o victorie se va adăuga la palmaresul celor cinci meciuri pe care le-a arbitrat, deoarece clubul a avut rezultate bune atunci când arbitrul român a fost la conducere”, au scris și .