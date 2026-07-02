Arena de coșmar de la CM 2026 de care englezii nici nu vor să audă! E un loc blestemat de generații întregi

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Anglia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a întors soarta meciului cu RD Congo. Africanii au condus cu 1-0, însă dubla lui Harry Kane a trimis echipa britanicilor între cele mai bune 16 echipe din lume.

Anglia revine, după 40 de ani, pe stadionul Azteca

Iar acest lucru le produce englezilor o starea de neliniște, deoarece le aduce aminte de cel mai dramatic incident din istoria fotbalului lor.

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Anglia revine pe stadionul pe care la Mondialul din 1986, Diego Maradona marca un gol cu mâna în poarta lui Peter Shilton. S-a întâmplat pe 22 iunie 1986, când Argentina a învins Anglia cu 2-1, în sferturile Cupei Mondiale.

De atunci, în următorii 40 de ani scurși, Anglia nu a mai jucat niciodată pe stadionul Azteca, unde s-a petrecut acea adevărată tragedie a fotbalului englez. Conform regulilor din fotbal, Maradona ar fi trebuit să primească atunci un cartonaș galben, pentru lovirea balonului cu mâna și golul anulat.

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Shilton nu l-a iertat pe Maradona

Cu toate acestea, întrucât arbitrii nu aveau o viziune clară asupra jocului și tehnologia arbitrului asistent video nu exista încă, golul a rămas valid și Argentina a condus cu 1-0. După meci, Maradona a declarat că golul a fost marcat „puțin cu capul, și puțin cu mâna lui Dumnezeu”.

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Nu de aceeași părere a fost și Peter Shilton, portarul Angliei. ”Viața mea a fost legată cu cea a lui Diego Maradona, dar nu în modul în care mi-ar fi plăcut. A fost, fără niciun dubiu, cel mai mare fotbalist împotriva căruia am jucat.

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Noi credeam că suntem pregătiți pentru Maradona în acea zi din 1986, în Mexico City. Un sfert de finală de Mondial împotriva Argentinei era cel mai important moment din carieră pentru mulți dintre noi, iar Maradona era cel mai periculos jucător al lor.

Nu am făcut planuri speciale pentru el. Ne-am spus doar că-i vom urmări demarcările. Fără marcaj om la om. Doar am încercat să-i blocăm spațiile și aproape o oră a funcționat”, a explicat Shilton.

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„A avut măreție, dar nu și fair play”

Cât despre golul cu mâna, el a scris: ”Nimeni nu s-aștepta să urmeze așa ceva. Cum ne-am fi putut aștepta. A fost un duel aerian pentru balon, o minge plouată, el știa că nu poate ajunge să dea cu capul în minge, așa c-a împins-o în poartă cu mâna. A fost clar.

Când a început să sărbătorească reușita, chiar s-a uitat înapoi de două ori, parcă se aștepta ca arbitrul să fluiere, să anuleze golul. Știa ce a făcut, toată lumea știa ce a făcut, în afară de arbitrul central și cei doi tușieri”, a transmis fostul portar a Angliei.

Peter Shilton a dezvăluit de ce a refuzat constant să apară în același platou de televiziune cu Diego Maradona.

”M-a deranjat că nu și-a cerut niciodată scuze. Niciodată, niciunde nu a recunoscut că a trișat și că ar vrea să-și ceară scuze. El a folosit mereu replica cu ‘Mâna lui Dumnezeu’. Nu e corect. A avut măreție, dar nu și fair-play. De-a lungul anilor, au fost câteva încercări să fim reuniți în aceeași cameră. Abordarea mea a fost mereu aceeași, că aș face-o doar dacă își va cere scuze. Nu mi-a fost niciodată promis că se va întâmpla asta, așa că nu mi s-a părut corect să merg”, a mai scris Peter Shilton.

În 1986, argentinianul a marcat și „golul secolului”

În același meci, Maradona a reușit un gol de colecție, cunoscut ca „Golul Secolului”, driblând cinci adversari, dar eroarea de la prima reușită a rămas o rană deschisă pentru englezi, care acum revin pe stadionul unde s-a consemnat cel mai dureros episod din existența lor.

Celelalte optimi de finală stabilite sunt: Paraguay – Franţa (Philadelphia, 4 iulie), Canada – Maroc (Houston, 4 iulie), Brazilia – Norvegia (East Rutherford, 5 iulie) și SUA – Belgia (Seattle, 7 iulie).