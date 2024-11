Enigma Elodiei. Mama lui Cioacă, convinsă că fosta noră trăiește: ”Poate fi în România, sub o altă identitate”. Unde s-ar ascunde avocata

Elodia Ghinescu a dispărut fără urmă în august 2007, iar cinci ani mai târziu a fost declarată moartă. Ulterior, Cristian Cioacă a fost condamnat pentru omor și a stat zece ani în închisoare. Cazul Elodia reprezintă și azi una dintre marile enigme judiciare din istoria României, în condițiile în care cadavrul avocatei nu a fost niciodată găsit.

Mama lui Cristian Cioacă: ”Elodia era interesată să-și facă lifting facial”

La mai bine de 17 ani de la dispariția Elodiei, mama lui Cristian Cioacă e convinsă că avocata trăiește și astăzi. Într-un dialog cu reporterii FANATIK, Florica Cioacă a dezvăluit că e sigură că fosta ei noră este în viață.

Mai mult, femeia sub o altă identitate, mai ales că aceasta era interesată de operațiile estetice încă din perioada în care era căsătorită cu Cioacă.

”Elodia poate să fie în România, să lucreze ca avocat, sub o altă identitate, că doar nu degeaba a fost încurcată cu SPP-istul ăla. Ea era interesată să își schimbe fizionomia, să își facă lifting facial încă de la începutul căsniciei cu Cristi, fiindcă era mai mare cu 8 ani decât el și nu dorea să sară în ochi diferența de vârstă dintre ei.

Mă mai gândesc că Elodia ar putea trăi într-un loc retras, cum ar fi pensiunea familiei, care era într-un loc izolat. Gândiți-vă că acolo este pensiune, mereu vin mașini necunoscute care vin și pleacă, fără să atragă cuiva atenția”, a declarat mama lui Cristian Cioacă, într-un dialog cu reporterii FANATIK, în fața casei sale din comuna argeșeană Uda.

”Am încredere că adevărul va ieși la iveală”

Florica Cioacă își petrece timpul făcând treabă prin gospodărie și, în ciuda vârstei înaintate, arată o vitalitate ieșită din comun. Ea spune că cei zece ani pe care fiul ei i-a petrecut în spatele gratiilor i s-au părut o eternitate.

”Și eu, ca mamă a lui Cristian Cioacă, am făcut pușcărie în acești 10 ani pe care el i-a petrecut la închisoare. Atât de mult am suferit din cauza faptului că el a stat acolo nevinovat. Sufletul meu s-a mai liniștit deoarece în fiecare seară citesc cărți religioase.

Dumnezeu este mare și are grijă de noi, am încredere că adevărul va ieși până la urmă la iveală. Mă ocup de gospodărie, am livada asta cu pruni și meri, dar sunt supărată că anul ăsta nu prea s-au făcut fructe, din cauza secetei. Pentru că am casa la marginea pădurii, mai am necazuri cu porcii mistreți și cu urșii care dau târcoale gospodăriei.

Urșii au apărut de curând, au fost relocați de prin alte locuri, că la noi în sat nu erau deloc până acum un an sau doi. Eu am lucrat la o bancă, mule ore le petreceam la birou, așa cum acum mă bucur la bătrânețe că stau multe ore în aer liber”, a mai explicat mama lui Cristian Cioacă, într-un dialog cu FANATIK.

Fiul lui Cioacă și al Elodiei a optat pentru o carieră militară

Despre Patrick, fiul Elodiei Ghinescu și al lui Cristian Cioacă, femeia spune că vrea să urmeze o carieră militară. Băiatul va împlini 20 de ani în ianuarie și a intrat, inițial, la facultatea de psihologie, pe care a abandonat-o.

”Băiatul lui Cristi și al Elodiei e la fata mea, sora lui Cristi. S-a făcut voinic, e foarte bine făcut. A studiat psihologia, dar nu i-a mai plăcut, acum e în armată, vrea să își facă o carieră în domeniu. Mă gândesc cu groază că, dacă nu se termină războiul din Ucraina, îl cheamă pe front”, a mai dezvăluit mama lui Cristian Cioacă.

Dan Diaconescu face film Netflix despre cazul Elodia

Recent, Dan Diaconescu a vorbit despre relansarea cazului Elodia, . De asemenea, el a mărturisit că lucrează la un film de lung-metraj inspirat din această poveste. Dezvăluirea vine la scurtă vreme după ce FANATIK a publicat în premieră informația că fostul soț al avocatei, Cristian Cioacă, a terminat de scris cartea autobiografică.

”Filmul ”Elodia” va rula în cinematografe estimez în septembrie. Nu am ştiut că durează atât de mult. Eram în liceu şi părinţii mă întrebau ce vreau să mă fac. Le ziceam că dau la regie-film. Tot timpul mi-a plăcut să fac regie de film, dar în momentul în care am văzut că erau doar patru locuri, dacă nu luai la facultate înainte de ’89 te duceai în armată doi ani în loc de nouă luni. (…) Întâi începe la cinema şi după o perioadă, când se stinge focul în cinema, vreau să îl dau la Netflix”, a declarat Dan Diaconescu la emisiunea ”Sport și politică” moderată pe Horia Ivanovici.

Omul de televiziune a recunoscut că nu știe dacă Elodia mai este în viață sau nu. ”Da. Elodia este vie şi face struguri acum. Nu ştiu răspunsul la această întrebare. Vreau să reiau cazul”, a mai declarat Dan Diaconescu în emisiunea lui Horia Ivanovici.