Enigma lui Giovanni Becali după Dinamo – Universitatea Craiova: „Mă mir că nu are ofertă!”

Ioan Becali (73 de ani) a analizat la emisiunea GIOVANNI SHOW partida Dinamo – Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României, câștigată de gruparea din Bănie la loviturile de departajare după 1-1 la capătul celor 120 de minute. Impresarul a vorbit și despre situația lui Zeljko Kopic (48 de ani), fiind de părere că tehnicianul croat ar putea să activeze într-un campionat mai puternic.

Concluziile lui Giovanni Becali după ce Dinamo a fost învinsă de Universitatea Craiova în Cupa României

Dinamo a ratat o oportunitate importantă în Cupa României. „Câinii” au condus-o pe Universitatea Craiova cu 1-0 în prelungiri după reușita lui Kennedy Boateng, însă Adrian Rus a egalat în minutul 118, iar oaspeții s-au impus la penalty-uri și au avansat în finală, unde o vor întâlni pe U Cluj. Giovanni Becali a analizat partida disputată joi pe Arena Națională. „Fiind un dinamovist din fașă… Dacă tot au avut 1-0 până în minutul 118… Dar, e meritul Craiovei, care a insistat.

Craiova o să ia campionatul, era frumos să fie și Dinamo în finală. Oricum, era finală cu Clujul, era greu. (n.r. ce ai simțit când a egalat Craiova?) Eram sigur că vor câștiga la penalty-uri. (n.r. inima ta de dinamovist a plâns) A plâns, dar în același timp m-am bucurat, am o relație bună cu Craiova și cu domnul Rotaru. Dar, dacă tot ai 1-0 cu două minute înainte de a se termina, ține de minge. Nu au mai putut să țină mingea, cădeau din picioare. Când faci asta, vin valurile, vine mingea în careu.

Dinamo trebuie să înțeleagă ce campionat avem, unde vor să ajungă și ce echipă trebuie să aibă. Poate ai luat jucători pentru anul viitor, dar dacă nu își revin complet? Un jucător care nu joacă doi ani (n.r. Adrian Mazilu) și unul care nu joacă 8-9 luni (n.r. George Pușcaș)… e greu. Asta n-a înțeles Dinamo. Eu mi-aș dori ca acel Pușcaș de la Campionatul European din 2019 să fie la Dinamo. (n.r. alerga de parcă avea un sac de ciment în spate) Da”, a afirmat impresarul la GIOVANNI SHOW. .

Giovanni Becali, surprins de faptul că Zeljko Kopic nu are oferte

Zeljko Kopic se află pe banca lui Dinamo din 2023 și este extrem de apreciat la gruparea „roș-albă”, însă Giovanni Becali e de părere că acesta ar putea să activeze într-un campionat mai puternic. „A fost neinspirat, da (n.r. cu titularizarea lui George Pușcaș contra Craiovei), dar de trei ani e inspirat. E un antrenor foarte bun, mă mir că nu are oferte.

Dinamo Zagreb, ok, are antrenor, e pe primul loc, dar Kopic pentru țările din apropiere, inclusiv Grecia, e un antrenor de succes după părerea mea. Stau și mă gândesc la Panathinaikos, i-au dat lui Rafa Benitez 5 milioane de euro net pe sezon, doar pentru că a câștigat Champions League și un campionat acum nu știu cât timp. Și sunt pe locul 4, ultimii în play-off.

(n.r. Kopic e peste Benitez acum?) În situația actuală, da. Benitez e uzat, e expirat. Kopic e un antrenor modern. Dacă îi dai un milion, sau 1.200.000, îți rămân 4 milioane. (n.r. Kopic ar antrena lejer în locul lui Benitez) Super lejer. Benitez mai are un an de contract, iar dacă îl dau afară, trebuie să îi dea vreo 7 milioane. Mourinho a luat 140 de milioane de euro numai din clauze”, a declarat impresarul, în exclusivitate pentru FANATIK. Președintele executiv al lui Dinamo, .