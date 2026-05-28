Enigma Olimpiu Moruțan! Ce se întâmplă cu “transferul anului de la Rapid”: “Nu mai poate! M-a dezgustat jocul lui”

Adus de Rapid ca un jucător ce poate face diferența în lupta la titlu, Olimpiu Moruțan (27 de ani) s-a dovedit un eșec total. Care sunt cauzele pentru jocul sub așteptări al internaționalului român.
Traian Terzian
28.05.2026 | 10:15
De ce nu a strălucit Olimpiu Moruțan (27 de ani) la Rapid.
Rapid a încheiat încă un play-off dezamăgitor și a ratat prezența în cupele europene, iar unul dintre cei mai criticați jucători a fost Olimpiu Moruțan. Analiștii FANATIK SUPERLIGA au explicat cauzele prestațiilor slabe ale mijlocașului transferat de la Aris Salonic.

Olimpiu Moruțan, analizat după evoluțiile modeste la Rapid

Fost antrenor la Rapid în sezonul precedent, Marius Șumudică este de părere că Moruțan a fost nepregătit fizic și din această cauză randamentul său nu a fost cel așteptat, în ciuda faptului că este un jucător care are reale calități.

”N-are tonus, n-are picioare bune, e nepregătit total. Nu pate să ducă, nu poate să împingă, pierde din viteză. El n-a avut niciodată primii metri ăia, el este un jucător destabilizator, care 1 contra 1 are calitatea asta, dar în momentul de față nu-l ajută picioarele.

Greșește pentru că totul vine de la cap. Dacă tu nu ești pregătit, nu ai baza, capul îți dă semnalul către picioare. De ce e nepregătit? El anul trecut a jucat la Aris, nu e să zici că l-ai luat acum accidentat.

(n.r. – Tu l-ai fi luat pe Moruțan?) Îl luam pe Moruțan și cred că scoteam mai mult. Eu l-am văzut în Turcia, l-am avut adversar, el nu poate să joace decât în bandă dreaptă, acolo are cele mai bune cifre”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Lupu, dezgustat de jocul lui Moruțan

În schimb, Dănuț Lupu consideră că Olimpiu Moruțan și-a atins potențialul maxim și nu poate oferi mult mai mult, deși a recunoscut că în iarnă, când a fost adus la Rapid, a crezut că va fi un element important pentru ”alb-vișinii”.

”E un jucător foarte bun, dar nu mai poate. Dacă vă uitați la el, încă are îndemânarea foarte bună cu mingea, driblează, face un pas și mereu e ajuns din urmă. Eu zic că e pregătit, dar nu mai poate. Cred că e maximum pe care mai poate să-l facă.

Mie mi-a plăcut foarte mult de el și când a venit la Rapid am spus că șansele echipei (n.r. – la titlu) au crescut cu 10%, dar prin jocul pe care l-a făcut m-a dezgustat. A jucat mai bine în centru decât în lateral”, a spus Lupu.

Șumudică voia mai multe lămuriri de la Gâlcă

În intervenția pe care a avut-o la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică s-a arătat deranjat de faptul că antrenorul Costel Gâlcă nu a venit cu mai multe lămuriri după ultimul meci pe banca Rapidului și a mărturisit că în perioada sa toate transferurile s-au făcut cu acordul său.

”Eu sunt mai din topor și spun ce ți se întâmplă ca antrenor. Gâlcă a vorbit voalat, dar nu a spus nimic clar. Nu spune că eu a vrut să-l dea afara pe X și i l-au adus înapoi. Am văzut că a zis că el nu i-a dorit nici pe Paraschiv, nici pe Moruțan.

Toată lumea era încântată de aceste transferuri, inclusiv suporterii rapidiști, inclusiv cei care spuneau că Moruțan este o lovitură de imagine, că este un jucător care poate face diferența. Din păcate, nu s-a întâmplat lucrul ăsta nici cu el, nici cu Paraschiv.

Sunt lucruri care trebuie să le știe fiecare. Îți spun cum funcționau lucrurile când eram eu. Nu s-a luat nicio decizie, la niciun jucător transferat, fără acordul meu. Toți jucătorii care au venit la Rapid, au venit cu acordul meu”, a afirmat Șumudică.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
