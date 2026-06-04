Contracandidatul lui Florentino Perez rupe tăcerea despre transferul lui Erling Haaland: „Va juca pentru Real Madrid!” Ce antrenor alege, dacă va deveni președinte

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Fanii celui mai mare club din lume trec printr-o perioadă destul de importantă. Pe lângă Florentino Perez, Enrique Riquelme și-a depus candidatura pentru conducerea echipei iberice. Mai mult decât atât, contracandidatul lui Perez a transmis faptul că Haaland va fi principala țintă din mercato de vară.

Enrique Riquelme rupe tăcerea despre transferul lui Erling Haaland

În contextul zvonurilor referitoare la , Enrique Riquelme a transmis că a purtat , cât și cu cercul restrâns al norvegianului. Mutarea va depinde de alegerile de la conducerea lui Real Madrid, Florentino Perez fiind, cel puțin pentru moment, favorit.

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„Dacă duminica aceasta voi fi președintele lui Real Madrid, Haaland va juca pentru Real Madrid, și va juca pentru Madrid deoarece, practic – și am tot respectul pentru City, poate că s-a interpretat greșit –, Haaland are un contract cu City la fel ca Rodri, deși sunt situații diferite. Rodri mai are un singur an de contract, Haaland are mult mai mult. El are o clauză, iar eu voi face tot ce este posibil și spun cu absolută certitudine că, dacă voi fi președintele lui Real Madrid, Haaland va juca pentru Real Madrid.

Au existat discuții cu anturajele lor respective. În cazul lui Rodri, cu Pablo, agentul său, iar în cazul lui Haaland, cu cercul său de apropiați și cu el personal. Nu îl cunosc personal pe manager, dar oameni din cercul meu îl cunosc. Există o clauză în contractul său și, dacă voi deveni președinte, voi face tot ce este posibil pentru a mă asigura că Haaland va juca pentru Real Madrid”, a declarat Enrique Riquelme, conform .

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Cine îi va lua locul lui Alvaro Arbeloa

În continuare, candidatul la președinția clubului a transmis faptul că unul dintre antrenorii favoriți la înlocuirea lui Alvaro Arbeloa este Jürgen Klopp. Germanul nu a mai pregătit nicio formație după plecarea de la Liverpool, însă CV-ul său este unul demn de cluburile mari de pe continent.

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„Nu vreau să dau dovadă de lipsă de respect față de City sau ceva de genul acesta. Vom vorbi începând de luni, ne vom așeza la masă să discutăm cu ei, dar asta este tot ce pot spune. Având în vedere clauzele și contractele private dintre ei și mine, ceea ce vă pot spune este că el va juca pentru Real Madrid.

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Lucrăm la asta, cei mai buni oameni din zona sportivă se ocupă de acest aspect și voi încerca să anunț numele înainte de alegeri. Este un antrenor — nu suntem aici ca să facem experimente —, este un antrenor de care Real Madrid are mare nevoie, un antrenor care va fi respectat, care știe ce face și care are experiența competiției în ligile mari și, în același timp, în Champions League.

Nu m-am așezat la masă cu Jürgen Klopp și, chiar dacă aș fi făcut-o, nu aș spune-o. Eu, personal, nu m-am așezat la masă cu Jürgen Klopp și cu niciun alt antrenor. Eu vin ca președinte al lui Real Madrid, nu ca director sportiv”, a mai spus Riquelme.