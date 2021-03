Entuziasm moderat pentru jucătorii campioanei, după UTA – CFR Cluj 0-1: „Nu ne mințim singuri”

CFR Cluj a câștigat cu 1-0 în deplasare, cu UTA, însă fotbaliștii campioanei nu sunt deloc entuziasmați de evoluția lor de pe terenul arădenilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ciprian Deac, cel care a executat cornerul din care a rezultat golul lui Vinicius, decisiv pentru soarta partidei, a recunoscut că evoluția echipei din Gruia a fost una slabă și că doar cele trei puncte reprezintă un plus pentru vișinii.

În asentimentul lui Deac se află și Vinicius și Valentin Costache, cel care l-a înjurat pe tușierul George Neacșu la faza la care antrenorul Edi Iordănescu a fost eliminat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Entuziasm moderat pentru jucătorii campioanei, după UTA – CFR Cluj 0-1

Campioana CFR Cluj a reușit să revină pe locul 1 în prima ligă, după ce a câștigat cu 1-0 deplasarea dificilă de la Arad. Golul decisiv a fost marcat de Paulo Vinicius în minutul 69, la scurt timp după eliminarea lui Edi Iordănescu.

Golul a venit din capul lui Paulo Vinicius, care a reluat excelent centrarea din corner a lui Ciprian Deac. Cei doi veterani ai CFR-ului s-au declarat mulțumiți doar de rezultat și de faptul că pleacă la Cluj cu cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

„Cred că în seara asta nu am fost echipa din ultimele două meciuri. Nu ne-am creat foarte multe ocazii de gol. Am întâlnit un adversar agresiv, care și-a dorit foarte mult victoria. I-am simțit motivați. Bine că am câștigat cele trei puncte.

Doar acest lucru este pozitiv, dacă tragem linie. Îmi pare bine că ajut echipa, tot timpul a fost un om de echipă. Nu m-am pus niciodată pe primul loc. Vreau să marchez pentru echipă, nu să ies eu în evidență.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aveam mare nevoie de cele trei puncte, pentru că suntem o echipă care crește de la meci la meci. Ne pregătim bine, suntem un grup serios, vom arăta tot mai bine. Nouă nu ne place să ne mințim singuri, să zicem că a fost un meci perfect.

Nu a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre, dar fazele fixe pot decide soarta unei partide. Noi am fost foarte buni în sezonul trecut la fazele fixe. Ne bucurăm că reușim în continuare să câștigăm așa, lucrăm mult și cred că se vede”, a spus Ciprian Deac după meci, la Digisport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Paulo Vinicius a fost și el bucuros și a declarat că tot ce îl interesează sunt cele trei puncte, dar și buna pregătire a meciului din etapa viitoare, cu ultima clasată. La Cluj, va veni Poli Iași.

„Sunt fericit pentru gol și pentru că am câștigat trei puncte. Nu a fost un meci ușor. În prima repriză, am jucat așa și așa, dar în repriza a doua am jucat mai bine. Sunt fericit că am marcat și am câștigat punctele. Suntem lideri, avem un meci în plus, vom vedea ce urmează. Mereu e cel mai important meciul următor, cu Poli Iași. Vedem după aceea ce mai e”, a spus Vinicius.

ADVERTISEMENT

Valentin Costache, înjurături pentru tușier și laude pentru adversari: „Au un joc de pase foarte bun”

Fostul dinamovist, Valentin Costache, a fost unul dintre CFR-iștii implicați în scandalul care s-a încheiat cu eliminarea antrenorului Edi Iordănescu, în minutul 65. Costache nu a primit un corner și l-a înjurat pe tușierul Neacșu.

După meci, fotbalistul campioanei a lăudat jocul celor de la UTA și a mărturisit că starea gazonului de la Arad nu a fost deloc atât de proastă precum cea de pe arena campioanei.

ADVERTISEMENT

„A fost un adversar foarte bun. Au un joc de pase foarte bun, multă viteză în benzi. A fost un joc greu, dar nu avem ce să facem. Nu putem să pasăm meci de meci, sunt și partide în care trebuie să ne luptăm și să fim cu inima mai sus decât orice.

Sincer să fiu, am așteptat golul ăsta, din corner. Nu am dat gol de mult din fază fixă. Sper să marcăm din nou din faze fixe mai mult. Bine, sper să marcăm și să câștigăm, nu contează cum. Vini s-a întors, cu golul ăsta.

Azi nu a fost un teren foarte prost, doar că a fost un pic cam tare. Per total, terenul e bun, e ok. Trebuie să luăm meci cu meci, să câștigăm fiecare meci în parte, să nu ne lăsăm culcați pe o ureche. Să dăm tot ce putem, pentru că așa am terminat trei campionate, fiind un grup unit”, a concluzionat Costache.