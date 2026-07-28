Sport

Entuziasm uriaș în tabăra lui Levski înaintea returului cu U Craiova. Mesajul din două cuvinte al oficialilor bulgari

Levski a ajuns în Craiova pentru returul cu Universitatea de miercuri seară. Delegația campioanei Bulgariei a venit încrezătoare. Ce au strigat și ce scor au spus că va fi.
Mihai Dragomir, Tibi Cocora
28.07.2026 | 14:26
Entuziasm urias in tabara lui Levski inaintea returului cu U Craiova Mesajul din doua cuvinte al oficialilor bulgari
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Levski a ajuns la Craiova. Atitudine încrezătoare din partea bulgarilor înaintea returului de pe „Oblemenco”. Foto: FANATIK.
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Miercuri, 29 iulie, Universitatea Craiova și Levski Sofia dau bătălia finală pentru un loc în turul 3 preliminar Champions League. Delegația bulgarilor a ajuns în România cu o zi înainte, iar doza lor de entuziasm înaintea returului este foarte mare.

Levski a ajuns la Craiova. Bulgarii nu se tem de olteni înaintea meciului direct

Bănia este cuprinsă de febra meciului cu Levski. Luând în calcul biletele vândute și abonamentele active, Universitatea Craiova are deja asigurată prezența a aproximativ 19.000 de spectatori la partida decisivă contra bulgarilor. Doar că adversarii au venit extrem de optimiști. FANATIK a surprins sosirea delegației lui Levski pe Aeroportul Internațional Craiova la amiaza zilei de marți, 28 iulie.

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Persoane din anturajul echipei au strigat, la vederea camerelor de filmat, „Samo Levski!”. În traducere, asta înseamnă „Doar Levski, Numai Levski!”, iar oficialii au spus că prevăd scorul de 3-0 pentru „the blue once”. Levski va înfrunta Craiova la ea acasă fără suporteri, după ce UEFA le-a interzis accesul la meci în urma incidentelor produse la partida din deplasare cu Borac Banja Luka, din primul tur preliminar al Champions League.

Deși o parte dintre ultrașii bulgari s-au ambiționat să fie prezenți la partida de pe „Oblemenco” prin achiziționarea de bilete în sectoarele destinate suporterilor Universității, echipa gazdă a depistat acest lucru și le-a anulat. Potrivit informațiilor FANATIK, aproximativ 300 de astfel de bilete au fost procurate de suporterii bulgari, însă ei își vor primi banii înapoi, clubul informând deja publicul despre această decizie printr-un comunicat public.

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Antrenorul lui Levski, precaut înaintea returului cu Universitatea Craiova

Deși Levski a câștigat în campionat folosind mai multe rezerve, iar Universitatea Craiova a pierdut, folosind aceeași tactică, Julio Velazquez nu îi subestimează pe olteni. Tehnicianul spaniol de pe banca formației din Sofia a lăudat echipa din Bănie. „Înfruntăm o echipă bună. Nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți de rezultatul meciului lor din weekend (n.r. 1-5 cu Dinamo).

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Ne așteaptă un meci dificil. Suntem 100% încrezători în abilitățile noastre. Nu cred că e o mare diferență când joacă ca echipă gazdă sau ca echipă în deplasare. O echipă organizată, bună. Își arată identitatea. Pentru ei, este o valoare adăugată faptul că vor fi gazdă, așa cum a fost și pentru noi!”, a spus Julio Velazquez, citat de presa din Bulgaria.

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Echipa care reușește să treacă cu bine de această dublă va juca în turul 3 preliminar din Champions League cu una dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. Ciprioții s-au impus cu 1-0 în tur, urmând să joace returul în Kazahstan.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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