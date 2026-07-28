Entuziasm uriaș în tabăra lui Levski înaintea returului cu U Craiova. Mesajul din două cuvinte al oficialilor bulgari

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Miercuri, 29 iulie, Universitatea Craiova și Levski Sofia dau bătălia finală pentru un loc în turul 3 preliminar Champions League. Delegația bulgarilor a ajuns în România cu o zi înainte, iar doza lor de entuziasm înaintea returului este foarte mare.

Levski a ajuns la Craiova. Bulgarii nu se tem de olteni înaintea meciului direct

Bănia este cuprinsă de febra meciului cu Levski. Luând în calcul biletele vândute și abonamentele active, Universitatea Craiova are deja asigurată prezența a la partida decisivă contra bulgarilor. Doar că adversarii au venit extrem de optimiști. FANATIK a surprins sosirea delegației lui Levski pe Aeroportul Internațional Craiova la amiaza zilei de marți, 28 iulie.

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Persoane din anturajul echipei au strigat, la vederea camerelor de filmat, „Samo Levski!”. În traducere, asta înseamnă „Doar Levski, Numai Levski!”, iar oficialii au spus că prevăd scorul de 3-0 pentru „the blue once”. Levski va înfrunta Craiova la ea acasă fără suporteri, după ce la meci în urma incidentelor produse la partida din deplasare cu Borac Banja Luka, din primul tur preliminar al Champions League.

Deși o parte dintre ultrașii bulgari s-au ambiționat să fie prezenți la partida de pe „Oblemenco” în sectoarele destinate suporterilor Universității, echipa gazdă . Potrivit informațiilor FANATIK, aproximativ 300 de astfel de bilete au fost procurate de suporterii bulgari, însă ei își vor primi banii înapoi, clubul informând deja publicul despre această decizie printr-un comunicat public.

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Antrenorul lui Levski, precaut înaintea returului cu Universitatea Craiova

Deși Levski a câștigat în campionat folosind mai multe rezerve, iar Universitatea Craiova a pierdut, folosind aceeași tactică, Julio Velazquez nu îi subestimează pe olteni. Tehnicianul spaniol de pe banca formației din Sofia a lăudat echipa din Bănie. „Înfruntăm o echipă bună. Nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți de rezultatul meciului lor din weekend (n.r. 1-5 cu Dinamo).

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Ne așteaptă un meci dificil. Suntem 100% încrezători în abilitățile noastre. Nu cred că e o mare diferență când joacă ca echipă gazdă sau ca echipă în deplasare. O echipă organizată, bună. Își arată identitatea. Pentru ei, este o valoare adăugată faptul că vor fi gazdă, așa cum a fost și pentru noi!”, a spus Julio Velazquez, citat de

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Echipa care reușește să treacă cu bine de această dublă va juca în turul 3 preliminar din Champions League cu una dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. Ciprioții s-au impus cu 1-0 în tur, urmând să joace returul în Kazahstan.