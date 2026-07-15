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„Enzo Fernandez i-a dat un pumn în cap!”. Englezii au luat foc! Video cu momentul în care argentinianul care a egalat în minutul 85 îl lovește pe mijlocașul Angliei

Scandal de proporții după Anglia - Argentina 1-2 din semifinalele Campionatului Mondial! Englezii susțin că Enzo Fernandez ar fi trebuit eliminat încă din minutul 3
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.07.2026 | 01:30
Enzo Fernandez ia dat un pumn in cap Englezii au luat foc Video cu momentul in care argentinianul care a egalat in minutul 85 il loveste pe mijlocasul Angliei
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„Enzo Fernandes i-a dat un pumn în cap!”. Englezii au luat foc. Foto: Profimedia
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Enzo Fernandez (25 de ani) a marcat golul egalizator al meciului Anglia – Argentina din semifinalele Campionatului Mondial în minutul 85 cu un șut superb din marginea careului. Ulterior, în minutul 90+2, a reușit să puncteze și Lautaro Martinez și astfel sud-americanii s-au impus în cele din urmă cu scorul de 2-1 și s-au calificat în finala de duminică seară, acolo unde se vor duela cu Spania.

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Ambele reușite au venit după pase decisive furnizate de către Lionel Messi. Pentru englezi reușise să deschidă scorul Gordon în minutul 55, din pasa lui Rogers. După ce au pierdut în penultimul act și astfel sunt nevoiți să joace doar finala mică, sâmbătă seară contra Franței, britanicii au acuzat vehement arbitrajul prin intermediul rețelelor de socializare.

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Concret, un utilizator a postat un clip video cu o fază petrecută abia în minutul 3. Atunci, Enzo Fernandez a comis un fault la mijlocul terenului asupra lui Elliot Anderson. Arbitrul american nu i-a acordat nici măcar cartonașul galben, iar englezii susțin că mijlocașul argentinian al lui Chelsea ar fi trebuit chiar eliminat, pentru că și-ar fi lovit adversarul cu cotul în cap.

Englezii susțin că Enzo Fernandez ar fi trebuit eliminat încă din minutul 3

Bineînțeles, întrucât este vorba despre Enzo Fernandez, fotbalistul care a marcat primul gol al Argentinei în acest meci, putem presupune că alta ar fi putut fi soarta partidei în cazul în care acesta ar fi fost eliminat încă din debutul jocului. Nu s-a întâmplat însă acest lucru, iar naționala lui Lionel Messi, campioana en-titre, va juca acum a doua finală mondială la rând, chestiune care i se pare corectă fostului mare atacant englez Alan Shearer, prin prisma modului în care s-au prezentat cele două echipe la această semifinală.

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„Cred că a câștigat echipa mai bună. Trebuie să fim sinceri și deschiși în această privință. Reacția lor a fost fantastică; au lovit bara de câteva ori, iar Anglia a avut noroc. Modul în care nu s-au panicat, cum au respectat planul de joc și cum au crezut în ceea ce făceau – și au reușit. Schimbările au dat roade pentru ei și trebuie să respecți modul în care au revenit în joc. Meritau să ajungă în finala de duminică, oricât de greu mi-ar fi să recunosc asta”, a spus el la finalul meciului, citat de BBC Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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