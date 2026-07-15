„Enzo Fernandez i-a dat un pumn în cap!”. Englezii au luat foc! Video cu momentul în care argentinianul care a egalat în minutul 85 îl lovește pe mijlocașul Angliei

ADVERTISEMENT

Enzo Fernandez (25 de ani) a marcat golul egalizator al meciului Anglia – Argentina din semifinalele Campionatului Mondial în minutul 85 cu un șut superb din marginea careului. Ulterior, în minutul 90+2, a reușit să puncteze și Lautaro Martinez și astfel sud-americanii s-au impus în cele din urmă cu scorul de 2-1 și s-au calificat în finala de duminică seară, acolo unde se vor duela cu Spania.

Englezii fac scandal după semifinala pierdută cu Argentina la Campionatul Mondial

Ambele reușite au venit după pase decisive furnizate de către Lionel Messi. Pentru englezi reușise să deschidă scorul Gordon în minutul 55, din pasa lui Rogers. După ce au pierdut în penultimul act și astfel sunt nevoiți să joace doar finala mică, sâmbătă seară contra Franței, britanicii au acuzat vehement arbitrajul prin intermediul rețelelor de socializare.

ADVERTISEMENT

Concret, un utilizator a postat un clip video cu o fază petrecută abia în minutul 3. Atunci, Enzo Fernandez a comis un fault la mijlocul terenului asupra lui Elliot Anderson. Arbitrul american nu i-a acordat nici măcar cartonașul galben, iar englezii susțin că mijlocașul argentinian al lui Chelsea ar fi trebuit chiar eliminat, pentru că și-ar fi lovit adversarul cu cotul în cap.

🚨Enzo Fernández AGREDE con un puñetazo en la nuca a un jugador inglés y no le sacan la tarjeta roja. De hecho no sacó ni amarilla. Minuto tres y Argentina ya está robando. Es una puta vergüenza. — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_)

Englezii susțin că Enzo Fernandez ar fi trebuit eliminat încă din minutul 3

Bineînțeles, întrucât este vorba despre , putem presupune că alta ar fi putut fi soarta partidei în cazul în care acesta ar fi fost eliminat încă din debutul jocului. Nu s-a întâmplat însă acest lucru, iar naționala lui Lionel Messi, campioana en-titre, va juca acum a doua finală mondială la rând, chestiune care i se pare corectă fostului mare atacant englez Alan Shearer, prin prisma modului în care s-au prezentat cele două echipe la această semifinală.

ADVERTISEMENT

„Cred că a câștigat echipa mai bună. Trebuie să fim sinceri și deschiși în această privință. Reacția lor a fost fantastică; au lovit bara de câteva ori, iar Anglia a avut noroc. Modul în care nu s-au panicat, cum au respectat planul de joc și cum au crezut în ceea ce făceau – și au reușit. Schimbările au dat roade pentru ei și trebuie să respecți modul în care au revenit în joc. Meritau să ajungă în finala de duminică, oricât de greu mi-ar fi să recunosc asta”,

ADVERTISEMENT