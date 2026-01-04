Sport

Enzo Maresca a renunțat la o sumă uriașă pentru a pleca de la Chelsea! Era plătit regește

Antrenorul italian Enzo Maresca (45 de ani) a demisia de la Chelsea, deși primea un salariu extrem de mare. Câți bani intrau, de fapt, în conturile sale bancare.
Alexa Serdan
04.01.2026 | 18:40
Enzo Maresca a renuntat la o suma uriasa pentru a pleca de la Chelsea Era platit regeste
Ce salariu avea Enzo Maresca la Chelsea. Sursa foto: Instagram.com
În prima zi din 2026 Enzo Maresca anunța că încheie colaborarea cu celebrul club londonez. Iată care este suma uriașă la care a renunțat. Tehnicianul era plătit regește, însă a decis să demisioneze din cauza unor neînțelegeri.

Câți bani a pierdut Enzo Maresca, după plecarea de la Chelsea

Enzo Maresca a plecat de la celebra echipă Chelsea fără nicio discuție în prealabil. Celebrul antrenor, care ar urma să fie înlocuit cu Liam Rosenior, nu a ținut cont de suma impresionantă pe care o avea în urma semnării contractului.

A renunțat la foarte mulți bani după demisia complet neașteptată. A luat această decizie din cauza intervenției conducerii în deciziile sale. Astfel, a lăsat în urmă sa un venit motivant care se ridică la ordinul milioanelor.

Tehnicianul italian era plătit regește. Potrivit tabloidului The Sun, cel care a condus echipa londoneză spre câștigarea Campionatului Mondial al Cluburilor ar fi primit aproximativ 14 milioane de lire sterline. Așadar, este vorba de 16 milioane de euro.

Mai mult decât atât, Enzo Maresca ar fi căzut de acord cu Chelsea legat de anumite compensații financiare. Ar fi renunțat la ele fără să stea pe gânduri, în ciuda faptului că contractul său, semnat în 2024, expiră abia în anul 2029.

Compensațiile la care a renunțat Enzo Maresca

„Dar cum a plecat după doar 18 luni, înseamnă că potențialele 14 milioane de lire sterline au rămas restante.

Maresca a fost atât de furios din cauza modului în care era subminat de șefii de pe Stamford Bridge, încât a ales să plece fără a discuta termenii și condițiile”, au notat jurnaliștii britanici, mai arată sursa citată anterior.

În altă ordine de idei, celebrul tehnician a fost acuzat de „imaturitate emoțională”. Enzo Maresca subliniază că nu ar fi vrut un nou contract. Totodată, antrenorul care a stabilit o bornă după plecarea de la Chelesa a transmis un alt detaliu.

Acesta a declarat că nu ar fi putut să pună în pericol sănătatea unor jucători. Concret, este pentru prima oară în istoria Premier League când un antrenor pleacă în prima zi a anului. În schimb, Enzo Maresca îl poate înlocui, la vară, la Manchester City, pe Pep Guardiola.

