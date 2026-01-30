Sport

Epassy a explicat ce s-a întâmplat la faza care a costat-o pe Dinamo două puncte în meciul cu Petrolul: „Sper să nu se mai întâmple”

Dinamo a obținut doar un punct din duelul cu Petrolul Ploiești, deși a condus până aproape de finalul partidei. Portarul Epassy a fost cel care a greșit la golul lui Gheorghe Grozav
Ciprian Păvăleanu
30.01.2026 | 22:55
Epassy a explicat ce sa intamplat la faza care a costato pe Dinamo doua puncte in meciul cu Petrolul Sper sa nu se mai intample
ULTIMA ORĂ
Epassy și-a explicat greșeala în urma căreia Petrolul a marcat golul egalizator. Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Dinamo a controlat în mare parte meciul cu Petrolul Ploiești, însă nu a reușit să obțină cele trei puncte. Unul dintre vinovații principali pentru acest semieșec este portarul Epassy, care a greșit incredibil la golul egalizator al prahovenilor.

Epassy nu s-a arătat foarte afectat de greșeala din Dinamo – Petrolul: „Se mai întâmplă”

Epassy a oferit siguranță până în acest moment în poarta lui Dinamo, însă în partida cu Petrolul i-a lipsit concentrarea. Portarul ce a fost titular în naționala Camerunului la Cupa Africii a scăpat mingea din mână, deși părea că are totul sub control, iar faza s-a soldat cu golul lui Gicu Grozav.

ADVERTISEMENT

Imediat după meci, Epassy și-a luat inima în dinți și a venit la flash-interviu, unde și-a recunoscut greșeala pentru care Dinamo nu a reușit să urce provizoriu pe prima poziție: „Bineînțeles că sunt dezamăgit. Este prima mea greșeală și sper să nu se mai întâmple. Am decis să ies și nu am putut să controlez mingea în timp ce eram în aer. Trebuie să fii concentrat mai mult de 90 de minute, chiar dacă nu ai mingi de apărat. Astfel de greșeli se pot întâmpla.

Vom continua să muncim, mai avem multe meciuri de jucat până la final. Kopic a fost și supărat, dar și mulțumit. Era și el dezamăgit pentru că plecăm acasă doar cu un punct”, a spus Devis Epassy, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost...
Digi24.ro
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

CFR Cluj a fost foarte aproape să aibă soarta lui Dinamo. Cum a greșit Mihai Popa în meciul cu Metaloglobus

Primul meci al zilei a fost între CFR Cluj și Metaloglobus, iar această întâlnire nu a fost lipsită de greșeli de portar. Transferat definitiv la CFR Cluj odată cu plecarea lui Otto Hindrich la Legia Varșovia, Mihai Popa a scăpat mingea printre picioare la execuția lui Adrian Sîrbu.

ADVERTISEMENT
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni...
Digisport.ro
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”

Din fericire pentru Daniel Pancu, eroarea portarului în vârstă de 25 de ani nu i-a costat pe „feroviari” puncte în clasament, întrucât jucătorii din atac au făcut diferența în ultimele 20 de minute, când au înscris de 3 ori și au întors tabela la scorul de 4-2 în favoarea lor.

Giovanni Becali, impresionat de FCSB cu Fenerbahce: “Incredibil ce diferenţă!”. Prinde campioana play-off-ul...
Fanatik
Giovanni Becali, impresionat de FCSB cu Fenerbahce: “Incredibil ce diferenţă!”. Prinde campioana play-off-ul din SuperLiga?!
Au ratat locul 1 din cauza lui Epassy! Gafa colosală comisă de portar...
Fanatik
Au ratat locul 1 din cauza lui Epassy! Gafa colosală comisă de portar în Dinamo – Petrolul 1-1. Video
SuperLiga, live blog etapa 24. Dinamo – Petrolul 1-1. Epassy i-a costat pe...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 24. Dinamo – Petrolul 1-1. Epassy i-a costat pe „câini” victoria și revenirea pe primul loc. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul jucător de la Dinamo l-a distrus pe fostul tehnician al 'câinilor': 'Era...
iamsport.ro
Fostul jucător de la Dinamo l-a distrus pe fostul tehnician al 'câinilor': 'Era protejatul lui Mircea Lucescu, nu era un antrenor bun!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!