Epassy a explicat ce s-a întâmplat la faza care a costat-o pe Dinamo două puncte în meciul cu Petrolul: „Sper să nu se mai întâmple”

ADVERTISEMENT

Dinamo a controlat în mare parte meciul cu Petrolul Ploiești, însă nu a reușit să obțină cele trei puncte. Unul dintre vinovații principali pentru acest semieșec este portarul Epassy, care a greșit incredibil la golul egalizator al prahovenilor.

Epassy nu s-a arătat foarte afectat de greșeala din Dinamo – Petrolul: „Se mai întâmplă”

Epassy a oferit siguranță până în acest moment în poarta lui Dinamo, însă în partida cu Petrolul i-a lipsit concentrarea. Portarul ce a fost titular în naționala Camerunului la Cupa Africii a scăpat mingea din mână, deși părea că are totul sub control, iar faza s-a soldat cu golul lui Gicu Grozav.

ADVERTISEMENT

Imediat după meci, Epassy și-a luat inima în dinți și a venit la flash-interviu, unde „Bineînțeles că sunt dezamăgit. Este prima mea greșeală și sper să nu se mai întâmple. Am decis să ies și nu am putut să controlez mingea în timp ce eram în aer. Trebuie să fii concentrat mai mult de 90 de minute, chiar dacă nu ai mingi de apărat. Astfel de greșeli se pot întâmpla.

Vom continua să muncim, mai avem multe meciuri de jucat până la final. Kopic a fost și supărat, dar și mulțumit. Era și el dezamăgit pentru că plecăm acasă doar cu un punct”, a spus Devis Epassy, conform

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a fost foarte aproape să aibă soarta lui Dinamo. Cum a greșit Mihai Popa în meciul cu Metaloglobus

Primul meci al zilei a fost între CFR Cluj și Metaloglobus, iar această întâlnire nu a fost lipsită de greșeli de portar. la Legia Varșovia,

ADVERTISEMENT

Din fericire pentru Daniel Pancu, eroarea portarului în vârstă de 25 de ani nu i-a costat pe „feroviari” puncte în clasament, întrucât jucătorii din atac au făcut diferența în ultimele 20 de minute, când au înscris de 3 ori și au întors tabela la scorul de 4-2 în favoarea lor.