Epava unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie, găsită cu ajutorul Google Earth. Cine este pilotul care susține că a rezolvat misterul vechi de 88 de ani

Un pilot cu peste 25 de ani de experiență în domeniul aviației susține că a rezolvat misterul dispariției unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie. Și anume, avionul pilotat de Amelia Earthart. Cum a reușit acesta să găsească epavă dispărută în urmă cu mai bine de opt decenii.

Cine a fost Amelia Earthart

Amelia Earthart a scris istorie în domeniul aviației. În 1935, aceasta a fost prima persoană care a zburat din Hawaii în California. Doi ani mai târziu, Amelia Earthart urma să bifeze un nou record, devenind prima femeie-pilot care traversa Oceanul Atlantic.

Potrivit , Amelia Earthart a fost a 16-a femeie din istorie care a primit o licență de pilot. De-a lungul carierei sale, Amelia și-a setat multe obiective, iar pe unele dintre ele a reușit să le îndeplinească. Din păcate, unul singur i-a adus moartea.

Amelia Earthart a vrut să facă zboare în jurul Globului, dar în 1937, în timpul unui zbor, aceasta a dispărut complet. Nici până în ziua de azi, rămășițele sale nu au fost descoperite. Totuși, un pilot susține că a rezolvat misterul dispariției Ameliei Earthart cu ajutorul Google Earth.

Pilotul care susține că a găsit epava Ameliei Earthart

Căpitanul Justin Myers este pilot de mai bine de două decenii și susține că a făcut o descoperire uimitoare. Acesta este convins că a găsit

La 88 de ani de la incident, dispariția avionului Ameliei Earthart continuă să fie un mister. Căutările aeronavei au fost unele dintre cele mai costisitoare din istoria aviatică, însă nu au dat niciun rezultat. Cu toate acestea, căpitanul Myers este convins că a făcut o descoperire importantă, așa că vrea să organizeze o expediție care să îi confirme teoria.

Pe baza unor imagini preluate din Google Earth, Myers susține că a observat mai multe forme care par a fi fragmentele unui avion prăbușit. Potrivit lui, aceste fragmente corespund dimensiunilor Lockheed Electra 10E, avion folosit de Earthart.

Căpitanul Myers este de părere că din Oceanul Pacific. Teoria lui nu este singura de acest fel, investigațiile anterioare arătând că lipsa combustibilului și vremea rea ar fi putut impinge avionul în acea direcție.

Unde s-ar afla, de fapt, epava celui mai căutat avion din istorie

Potrivit investigațiilor anterioare, Amelia Earthart trebuia să aterizeze pe insula Howland pentru realimentare. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, aceasta a fost nevoită să aterizeze de urgență pe Nikumaroro.

„Ca pilot, m-am gândit: dacă aș fi fost în poziția Ameliei, încercând să găsesc un ac în carul cu fân, cu combustibil pe terminate, unde mi-aș fi forțat aterizarea cu Lockheed Electra 10E?”

Tot investigațiile anterioare au găsit bucăți de haine, dar și o bucată de plexiglas care părea a fi de la geamul unui Electra. Căpitanul Myers a luat în considerare toate aceste descoperiri atunci când a dat peste ceea ce crede că sunt imagini cu fragmentele avionului prăbușit. Totuși, Myers nu este sigur că fragmentele găsite sunt ale avionului mult căutat.

„Pot spune că este vorba de un avion vintage, cu două motoare, de 12 metri. Nu pot spune că este neapărat Electra Ameliei. Dacă nu este Electra 10E al Ameliei, atunci este răspunsul la un alt mister care nu a fost niciodată rezolvat.”, a spus căpitanul Myers, pentru