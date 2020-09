Episod emoționant povestit de Ionel Dănciulescu înainte de FCSB-Dinamo: „Am clacat, am plâns în vestiar”

Episod emoționant povestit de Ionel Dănciulescu înainte de FCSB-Dinamo, derby-ul care se va disputa sâmbătă, 3 octombrie, începând cu ora 21:00.

Jucător emblematic pentru Dinamo, cel supranumit „Danciu-Gol” a evoluat și la rivala Steaua, între 1998 și 2002, înainte să revină în Ștefan cel Mare.

Imediat după ce s-a întors în „Groapă”, fostul golgheter a avut de dus lupte grele pentru a-i convinge pe fanii lui Dinamo să îl accepte din nou și să nu îl mai înjure.

Episod emoționant povestit de Ionel Dănciulescu înainte de FCSB-Dinamo. A cerut să plece

Cariera lui Ionel Dănciulescu la Dinamo a început în 1995, când a fost transferat de la FC Caracal. A jucat doi ani în Ștefan cel Mare, înainte de a pleca în campionatul Turciei, la Altay Izmir. După doar un sezon, fostul vârf din „Groapă” nu a fost dorit de clubul alb-roșu și a ales să semneze cu rivalii de la Steaua.

A câștigat alături de trupa din Ghencea două trofee de campion, o Cupă și o Supercupă ale României după 129 de meciuri în roșu-albastru. Succesele pe care le-a obținut la clubul din Ghencea i-au adus fericire pe moment, dar au fost plătite scump de Dănciulescu după revenirea la Dinamo.

Fanii alb-roșii nu au putut trece cu ușurință peste golurile marcate de atacant în poarta echipei lor favorite pe când se afla în curtea rivalei. Mai ales că Dănciulescu își făcuse un obicei din a se bucura ostentativ la golurile marcate contra lui Dinamo și din a înjura fostul său club alături de fanii steliști.

La revenirea în Ștefan cel Mare, Dănciulescu a fost contestat îndelung de suporterii alb-roșii care cu greu au fost convinși să îl ierte pe cel care avea apoi să le devină idol. „Corbul” a povestit că, după un meci, a clacat psihic și a început să plângă în vestiar.

„Am fost la un pas să clachez. Au fost multe momente, dar am avut atunci niște oameni extraordinari pe lângă mine, care m-au ajutat. Pe lângă familie, au fost Cristi Borcea, Gigi Nețoiu, domnul Badea, Giovanni și Victor Becali, dar eu, în multe momente, mă duceam și spuneam că vreau să plec.

A fost un meci pe Cotroceni, cu Steaua, când am câștigat cu 3-0. Flavius Stoican, Florentin Petre și Vlad Munteanu au marcat. Și făcusem o partidă ok, îi dădusem o pasă de gol lui Vlad și lumea tot mă înjura.

Era o situație nu prea plăcută pentru un jucător, să fie înjurat de fani. Și a doua zi am avut antrenament după-amiază și pur și simplu am plâns. Am clacat în momentul respectiv, am plâns în vestiar și ajunsesem într-un stadiu în care simțeam că nu mai pot să fac performanță la Dinamo.

Sunt de acord că am avut și eu niște momente când am greșit față de suporterii dinamoviști, greșeli din tinerețe, dar eu mi le asum, mi-am cerut scuze pentru ceea ce am făcut.

Dar eu cred că, până la urmă, respectul față de culorile clubului și față de stema aia pe care mulți jucători o pupă trebuie să o arăți în primul rând pe teren. Acolo e cel mai mare respect pe care tu poți să îl arăți față de echipa la care ești. Pentru că, declarativ, toți putem declara vrute și nevrute, dar rămân niște performanțe, niște trofee, niște cifre și asta contează”, a spus Dănciulescu la Digisport.

Recorduri fabuloase la Dinamo și în Liga 1

Ionel Dănciulescu este omul care are cele mai multe prezențe în Liga 1, din întreaga istorie a campionatului din România. Fostul atacant a adunat 515 meciuri pe prima scenă din România pe parcursul a 19 sezoane.

El a înscris 191 de goluri pentru Dinamo și este al doilea cel mai bun marcator din istoria echipei, după Dudu Georgescu, fotbalist cu 252 de goluri în alb și roșu.