Episod fabulos cu președinții de club din Liga 1: ”S-au îmbătat și a venit poliția. Cădeau de la masă ca spicele”

Invitat special la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, Ionel Culina a rememorat câteva amintiri uluitoare petrecute la Cupa Mondială din 1998, ultima la care echipa națională a României a fost prezentă.

Beție de pomină cu președinții din Liga 1 la Mondialul din 1998

Fostul ofițer de presă al lui Dinamo a vorbit despre petrecerea dată după victoria în fața Columbiei, în primul meci, în care conducătorii cluburilor din România s-au îmbătat, iar poliția a fost chemată pentru a liniști lucrurile.

”Era o lume incredibilă la Cupa Mondială din 1998. A venit poliția după primul meci de la Lyon cu Columbia, câștigat cu golul lui Adrian Ilie. A fost o noapte albă. Am și debutat în felul ăsta că nu dădusem până atunci nimic la ziar. Ziceau: ‘Mă, dar ăla s-a dus în excursie?’. Dar nu puteam să dau, erau lucrurile atât de frumoase și atât de faine.

Am dat până la urmă că s-au îmbătat, că a venit poliția, ceea ce s-a întâmplat. Ce era să zic, că nu au băut? Cădeau de la masă ca spicele. Cădeau, se cânta, lumea pe mese, au sunat francezii și au chemat poliția.

Gino Iorgulescu era la Progresul și nu a venit, l-a trimis pe Jean Grama. De la Bistrița, Jean Pădureanu l-a trimis pe Nelu Horoba, au fost toți conducătorii de club. Era zona unde erau conducătorii, arbitrii, erau niște mese incredibile, cu folclor.

Argăseală știți cât de frumos cântă la o petrecere? Mai bine decât scrie poezii. Așa am dat și eu în sfârșit ceva. Când s-a uitat Roșca Stănescu a zis: ‘V-am spus eu că ăsta e ce trebuie’. A dat prima pagină în ziar. Mondialul din 1998 a fost o experiență frumoasă”, a declarat Ionel Culina, la .

Momente de groază la Toulouse

Apoi, actualul ofițer de presă de la CS Dinamo, a povestit o întâmplare uluitoare petrecută la cel de-al doilea meci de la Mondial, cel împotriva Angliei, și la care a tras o sperietură groaznică alături de ceilalți români.

”(n.r. – După ce ne-a bătut Croația în optimi cum a fost?) Nu știam cum să ajungem mai repede acasă. Cei care au organizat excursia mai aveau niște idei, trebuia să ne mai oprim pe Valea Loarei, dar nu mai avea nimeni chef, toată lumea voia acasă.

M-a șocat la vremea respectivă și nu am reușit să înțeleg, nici astăzi nu am reușit să înțeleg, de ce la al doilea meci am rămas singuri și zic: ‘Doamne, asta poate să fie finalul nostru’. Glumeam între noi și ziceam: ‘Haideți să stăm uniți, stăm unii lângă alții, jurnaliști, președinți de cluburi’.

(n.r. – De ce să fie finalul?) Pentru că mulți suporteri români din zona de tribună unde aveam biletele și-au vândut tichetele de teama celebrilor huligani englezi. La Toulouse, în orașul roz al Franței, englezii veneau cu feribotul. Umblau pe străzi și întrebau pe toată lumea dacă au bilete.

Dacă te simțeau că ai avea bilet sau că ai fi acolo pentru meci, imediat începeau să creeze un meleu, o stare de tensiune. Și mulți au început să renunțe, și-au vândut bilete și ne-am trezit la meci că în stânga englezi, în dreapta englezi, în spate englezi”, a rememorat ”Johnny” Culina, la .