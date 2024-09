Un fost atacant al Stelei și-a făcut apariția în mare fel atunci când a semnat cu formația “roș-albastră”. Prezent la prima zi a fostului jucător, pe care sportivul l-a avut în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Episod fabulos cu un fost atacant al Stelei: “Venise cu o Dacie ca în Fred și Barney”

Un fost atacant al Stelei a oferit un episod fabulos care a rămas în memoria lui Gigi Mustață și astăzi. a povestit cum Cristian Ciocoiu a venit în prima zi la Steaua București de la Bacău cu o Dacie veche.

“Să ne aducem aminte de acum vreo 20 ani când a venit Ciocoiu la Steaua de la Bacău. Venise cu o Dacie ca Fred și Barney. Pe cuvântul meu de onoare. Noi ne bucuram că vine Ciocoiu, pentru că era foarte bun, un atacant mare, solid.

Eram la intrare și vedem că intră vedem Dacia și am zis că dacă dădeai cu piciorul în podea, 100% era ca în Fred și Barney după aia. Am văzut că este el. L-am oprit acolo, am vorbit cu el și a treia zi era într-un BMW X5 cu televizor în bord.

Până la golul cu Aston Villa nu prea a mișcat nimic, dar după ce a dat golul a început să miște Ciocoiu”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția de milioane a lui Gigi Mustață când a auzit că FCSB o va întâlni pe Manchester United

“3 puncte vom obține (n.r cu Manchester United). Șansele sunt de partea oricărei echipei. Nici înainte nu ne dădea lumea șanse..nici cu Ajax, nici cu Chelsea. Nu prea ne dădea lumea șanse, dar știm cu toții că mingea e rotundă, aveți foști fotbaliști acolo (n.r Bănel Nicoliță și Dănuț Lupu).

(N.r acestea sunt cele opt echipe: Manchester United, Rangers, Paok, Olympiacos, Midtjylland, Qarabag, Hoffenheim și RFS) Sunt opt echipe bune. Nu mai contează, important este că avem o echipă care joacă în Europa League. Nu au mai fost calificări de foarte mult timp.

Sincer să fiu, puncte sunt de luat din aceasta grupă. Dar să nu o spunem și mai apoi să mergem cu gândul ‘mamă, jucăm cu Manchester acasă’. Sunt puncte de luat, important e ca băieții să se mobilizeze și să înțeleagă ce înseamnă să joci în Europa League.

Vor avea parte o atmosferă, toate stadioanele vor fi pline. Eu cred că în momentul în care vezi ce se întâmplă în jurul tău, te simți fotbalist și atunci trebuie să și demonstrezi în teren.

Eu sunt de părere că ar trebui să fie și ei entuziasmați pentru că joacă în Europa League. Ei ar trebui să demonstreze că au valoare să plece afară”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

