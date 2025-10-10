Episod fabulos cu Zlatan Ibrahimovic și Cristi Chivu! Legenda fotbalului, cuvinte uluitoare în Gazzetta dello Sport despre antrenorul lui Inter: „Așa l-am cunoscut”

Cristi Chivu, antrenorul român de la Inter, e lăudat tot mai des în Italia. Echipa din Milano are o serie impresionantă de victorii, iar ultimul care i-a adus un elogiu tehnicianului este nimeni altul decât fostul său coleg de la Ajax, Zlatan Ibrahimovic.

Cristi Chivu, sub lupa lui Zlatan. Ce spune fostul mare atacant despre antrenorul român

, dar a rămas extrem de conectat la fenomen. Ibrahimovic ocupă un rol de oficial la clubul AC Milan și a vorbit despre planurile și proiectele sale într-un interviu pentru

Suedezul a fost antrenat de Cristi Chivu, actualul tehnician al celor de la Inter, iar Zlatan a spus că îi place ce vede în jocul milanezilor, însă nu vrea să tragă concluzii premature și așteaptă finalul sezonului pentru a-i face un portret mai complet fostului său coleg de la Ajax.

„Îl cunosc pe Chivu din perioada în care jucam amândoi la Ajax. Aveam o echipă talentată, iar el era cel mai matur. Era un campion și o persoană avansată din punct de vedere al gândirii. Este însă prea devreme să îl judecăm ca antrenor. Îi urez baftă, dar sper să nu câștige”, a spus Zlatan Ibrahimovic.

Chivu și Ibrahimovic s-au luat la bătaie în Amsterdam! Ce s-a întâmplat, de fapt

Cristi Chivu și Zlatan Ibrahimovic au împărțit vestiarul la începutul anilor 2000, la Ajax. Românul juca deja în Olanda în momentul în care a ajuns atacantul suedez.

„Clubul căuta soluții pentru un nou principal. În acele două-trei zile, am avut niște conflicte cu anumiți jucători, printre care și Ibrahimovic. Ne-am și luat la bătaie pe teren, la un antrenament!”, spunea Cristi Chivu în urmă cu un an.

Tensiuni la AC Milan! Zlatan a vorbit despre conflictul dintre Rafa Leao și Allegri

Ibrahimovic a vorbit și despre Massimiliano Allegri. Suedezul a amintit de un episod destul de fierbinte din vestiar. Antrenorul a intrat într-un conflict cu Rafa Leao, iar portughezul chiar l-a înjurat pe italian. Zlatan consideră însă că astfel de lucruri, deși nu sunt în regulă, se pot întâmpla la orice echipă, întrucât apar tensiuni.

„Ei bine, la Torino eram în vestiar. Toți erau nervoși, toți, inclusiv Allegri, pentru că puteam câștiga acel meci. Și Leao era supărat, ratase două ocazii mari. Să ne amintim totuși că, în perioada de pregătire, a fost cel mai bun, apoi a stat pe margine două luni, iar acum trebuie să revină la forma de top. E clar că ne așteptăm la o sclipire, pentru că Leao înseamnă magie!

E normal să vorbim mereu despre el, fiindcă e unul dintre cei mai buni jucători din lume – și nu o spun din motive de marketing, ci pentru că am jucat fotbal și știu ce spun. L-am văzut de când era un puști, iar acum are deja doi copii – e un drum parcurs, o evoluție firească. Unii spun că are deja 26 de ani, dar eu am devenit cu adevărat matur abia la 28. Și oricum, când am câștigat titlul, pot spune fără ezitare că el ni l-a adus aproape singur…”, a mai spus Zlatan.