Sport

Episod fabulos cu Zlatan Ibrahimovic și Cristi Chivu! Legenda fotbalului, cuvinte uluitoare în Gazzetta dello Sport despre antrenorul lui Inter: „Așa l-am cunoscut”

Ce spune Zlatan Ibrahimovic despre Cristi Chivu. Antrenorul român de la Inter Milano a făcut echipă cu fostul atacant suedez la Ajax Amsterdam în urmă cu mulți ani.
Alex Bodnariu
10.10.2025 | 16:23
Episod fabulos cu Zlatan Ibrahimovic si Cristi Chivu Legenda fotbalului cuvinte uluitoare in Gazzetta dello Sport despre antrenorul lui Inter Asa lam cunoscut
ULTIMA ORĂ
Zlatan Ibrahimovic a analizat începutul lui Cristi Chivu la Inter Milano. Care este punctul forte al românului

Cristi Chivu, antrenorul român de la Inter, e lăudat tot mai des în Italia. Echipa din Milano are o serie impresionantă de victorii, iar ultimul care i-a adus un elogiu tehnicianului este nimeni altul decât fostul său coleg de la Ajax, Zlatan Ibrahimovic.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, sub lupa lui Zlatan. Ce spune fostul mare atacant despre antrenorul român

Fostul mare atacant suedez s-a retras din fotbalul profesionist după o carieră de excepție, dar a rămas extrem de conectat la fenomen. Ibrahimovic ocupă un rol de oficial la clubul AC Milan și a vorbit despre planurile și proiectele sale într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Suedezul a fost antrenat de Cristi Chivu, actualul tehnician al celor de la Inter, iar Zlatan a spus că îi place ce vede în jocul milanezilor, însă nu vrea să tragă concluzii premature și așteaptă finalul sezonului pentru a-i face un portret mai complet fostului său coleg de la Ajax.

ADVERTISEMENT

„Îl cunosc pe Chivu din perioada în care jucam amândoi la Ajax. Aveam o echipă talentată, iar el era cel mai matur. Era un campion și o persoană avansată din punct de vedere al gândirii. Este însă prea devreme să îl judecăm ca antrenor. Îi urez baftă, dar sper să nu câștige”, a spus Zlatan Ibrahimovic.

Chivu și Ibrahimovic s-au luat la bătaie în Amsterdam! Ce s-a întâmplat, de fapt

Cristi Chivu și Zlatan Ibrahimovic au împărțit vestiarul la începutul anilor 2000, la Ajax. Românul juca deja în Olanda în momentul în care a ajuns atacantul suedez. Cei doi chiar au fost implicați într-un conflict și s-au luat la bătaie la un antrenament.

ADVERTISEMENT
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului...
Digi24.ro
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin

„Clubul căuta soluții pentru un nou principal. În acele două-trei zile, am avut niște conflicte cu anumiți jucători, printre care și Ibrahimovic. Ne-am și luat la bătaie pe teren, la un antrenament!”, spunea Cristi Chivu în urmă cu un an.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă:
Digisport.ro
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"

Tensiuni la AC Milan! Zlatan a vorbit despre conflictul dintre Rafa Leao și Allegri

Ibrahimovic a vorbit și despre Massimiliano Allegri. Suedezul a amintit de un episod destul de fierbinte din vestiar. Antrenorul a intrat într-un conflict cu Rafa Leao, iar portughezul chiar l-a înjurat pe italian. Zlatan consideră însă că astfel de lucruri, deși nu sunt în regulă, se pot întâmpla la orice echipă, întrucât apar tensiuni.

„Ei bine, la Torino eram în vestiar. Toți erau nervoși, toți, inclusiv Allegri, pentru că puteam câștiga acel meci. Și Leao era supărat, ratase două ocazii mari. Să ne amintim totuși că, în perioada de pregătire, a fost cel mai bun, apoi a stat pe margine două luni, iar acum trebuie să revină la forma de top. E clar că ne așteptăm la o sclipire, pentru că Leao înseamnă magie!

ADVERTISEMENT

E normal să vorbim mereu despre el, fiindcă e unul dintre cei mai buni jucători din lume – și nu o spun din motive de marketing, ci pentru că am jucat fotbal și știu ce spun. L-am văzut de când era un puști, iar acum are deja doi copii – e un drum parcurs, o evoluție firească. Unii spun că are deja 26 de ani, dar eu am devenit cu adevărat matur abia la 28. Și oricum, când am câștigat titlul, pot spune fără ezitare că el ni l-a adus aproape singur…”, a mai spus Zlatan.

FRF, reacție imediată după ce Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar...
Fanatik
FRF, reacție imediată după ce Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea părăsi România după meciul cu Austria
LIVE VIDEO România U21 – Serbia U21. Tricolorii și-au ales numerele de pe...
Fanatik
LIVE VIDEO România U21 – Serbia U21. Tricolorii și-au ales numerele de pe tricou. Cine e decarul naționalei
Exclusiv. Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru...
Fanatik
Exclusiv. Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru România – Austria. Cine s-a accidentat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
I-a găsit înlocuitor lui Mircea Lucescu! Cine este 'singura variantă' pentru postul de...
iamsport.ro
I-a găsit înlocuitor lui Mircea Lucescu! Cine este 'singura variantă' pentru postul de selecționer al României
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!