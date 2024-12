Galeria Rapidului l-a luat la țintă pe directorul de marketing după o postare a acestuia de pe Facebook. Liviu Ungurean „Bocciu” a lansat un nou atac dur la adresa angajatului din clubul Rapid și a povestit un episod halucinant cu acesta de la un eveniment important din cadrul echipei.

Episod halucinant cu directorul de marketing al Rapidului la prezentarea sponsorului principal. „Băi, băiete, ai probleme cu capul?”

Daniel Carciug, directorul de marketing de la Rapid, și chiar a transmis prin intermediul unei postări pe social media că aceștia nu se vor prezenta pe stadion la meciul de luni cu Gloria Buzău.

, iar liderul galeriei rapidiste a povestit și un episod jenant care l-a avut în prim-plan pe omul care se ocupă de imaginea clubului din Giulești.

Mai mult decât atât, acesta a explicat că angajatul Rapidului va fi cu siguranță contestat la meciul cu Gloria Buzău, ultimul duel din etapa cu numărul 20 a SuperLigii României.

„Nu știu, am înțeles că l-a făcut cu ChatGPT, care îți compune niște mesaje, postări. Dar nu contează asta, băiatul ăsta are o problemă, se vede foarte deștept. Eu unul nu am făcut școală de marketing, nu am făcut studii ca să vă povestesc o faptă reală pe care am pățit-o eu personal cu el.

La deschiderea magazinului din Gara de Nord, unde sponsorul principal este Kappa la Rapid, el din poziția lui de director de marketing a venit îmbrăcat în fostul echipament de la firma Nike. Acolo i-am spus: ‘Băi Daniele, nu te supăra pe mine, dar tu ai probleme la cap!’

‘Băi tinere, hai să-ți explic cum stă treaba, eu n-am studiile tale, că eu nu am făcut școală de marketing, eu nu lucrez în acest domeniu, dar așa cum știu eu de la galerie și cum știu să fac lucrurile în viață, tu în primul rând jignești sponsporul principal când te duci ca director de marketing îmbrăcat în Nike’.

Eu dacă eram compania mea Kappa, vă luam și vă aruncam direct pe șinele de tren, nu călcați aici la deschiderea magazinului. S-a scuzat, a stat puțin și după când am ieșit din biroul unde ne aflam, l-am văzut se schimba acolo, avea geacă Kappa pe el”, a declarat Liviu Ungurean „Bocciu” la FANATIK SUPERLIGA.

Liviu Ungurean: „Nu îi permitem să jignească suflarea rapidistă”

„Ție îți e rușine să recunoști când greșești omule? Întotdeauna când am discutat cu cineva din organigrama clubului, am discutat strict ca să construim la Rapid, să facem un Rapid puternic, un Rapid care să se lupte de la egal la egal cu toată lumea, tu ești salariat la Rapid, iar pentru mine e pasiunea vieții mele.

(n.r. Galeria îl va contesta la meciul cu Buzău?) Nu știu că nu am vorbit nimic cu băieții. La cum văd eu lucrurile sigur, pentru că pe Facebook a ajuns să fie înjurat de către monștrii sacrii ai tribunei, oameni care au 60-65 de ani, oameni care au prins toate vremurile cu Rapidul.

Păi când tu transmiți public că rapidiștii trăiesc în propria bulă. Noi nu avem nimic cu acest băiat, nu ne interesează treburile lui și ce face el cu sponsorii, doar că nu îi permitem să jignească suflarea rapidistă”, a concluzionat Liviu Ungurean „Bocciu” la FANATIK SUPERLIGA.

Bocciu DA DE PAMANT cu un oficial de la Rapid! „E activ pe toate grupurile Stelei!”