Episod ilar la Campionatul Mondial! Reporterul a plecat de la microfon pentru a se fotografia cu Shakira. Video

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Jurnalistul argentinian Marcelo Benedetto a oferit un episod savuros în prima zi de la Campionatul Mondial. Acesta și-a părăsit poziția din timpul unui reportaj live pentru a face o fotografie împreună cu , unul dintre artiștii care au performat în cadrul ceremoniei de deschidere a turneului final. Momentul a devenit rapid viral în mediul online.

Jurnalistul Marcelo Benedetto a plecat de la microfon pentru a se fotografia cu Shakira!

Evenimentul s-a petrecut chiar înaintea spectacolului pe care celebra cântăreață columbiană l-a susținut pe stadionul „Azteca” din Mexico City, în cadrul ceremoniei de deschidere a . Marcelo Benedetto, un cunoscut jurnalist argentinian, nu s-a putut abține când a văzut-o pe artistă și a părăsit transmisiunea live în care era implicat pentru a merge să-i ceară acesteia o fotografie.

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„Cupa Mondială nici măcar nu a început și avem deja unul dintre videoclipurile turneului. Marele Marcelo Benedetto părăsește transmisiunea în direct ca să-i ceară Shakirei o fotografie. Priorități, întotdeauna”, a scris un suporter pe rețelele de socializare după apariția unui videoclip cu cei doi pe platforma X.

Ένας… υπερενθουσιώδης από θλητικός ρεπόρτερ προκάλεσε τον γέλωτα στους τηλεθεατές, όταν εγκατέλειψε μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση για να βγάλει μια σέλφι με τη διεθνούς φήμης σταρ Σακίρα.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Mαρσέλο Μπενεντέτο ήταν έτοιμος να μεταδώσει ρεπορτάζ από το… — @nikolaosderes (@nikolaosderes)

Shakira a fost cap de afiș la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial din 2026!

Cântăreața columbiană a fost capul de afiș al fastuoasei ceremoni de deschidere de la CM 2026, unde a interpretat imnul turneului intitulat „Dai Dai”, în traducere „Hai să mergem”, alături de rapperul nigerian Burna Boy. La scurt timp după spectacol, ea a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a făcut apel la pace, unitate și solidaritate.

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Shakira and Burna Boy performing the global anthem “Dai Dai” live at the official FIFA World Cup ceremony in Mexico 🔥🔥 The energy, the crowd, the music — this is how you start a World Cup. — Fifa World © 2026 (@Waleedahmdd)

„Fie ca acest Campionat Mondial 2026 să se desfășoare în pace și să fie o sursă de bucurie și unitate pentru oamenii din întreaga lume. Mai presus de toate, să nu uităm de micii noștri campioni, care așteaptă oportunități, precum accesul la educație, pentru a putea reuși în viață. Suntem pregătiți!”, au fost cuvintele Shakirei.