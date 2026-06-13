Episod ilar la Campionatul Mondial! Reporterul a plecat de la microfon pentru a se fotografia cu Shakira. Video

Jurnalistul argentinian Marcelo Benedetto a oferit un episod savuros în prima zi de la Campionatul Mondial. Acesta și-a părăsit poziția din timpul unui reportaj live pentru a face o fotografie împreună cu Shakira, unul dintre artiștii care au performat în cadrul ceremoniei de deschidere a turneului final. Momentul a devenit rapid viral în mediul online.
Evenimentul s-a petrecut chiar înaintea spectacolului pe care celebra cântăreață columbiană l-a susținut pe stadionul „Azteca” din Mexico City, în cadrul ceremoniei de deschidere a Campionatului Mondialului din 2026. Marcelo Benedetto, un cunoscut jurnalist argentinian, nu s-a putut abține când a văzut-o pe artistă și a părăsit transmisiunea live în care era implicat pentru a merge să-i ceară acesteia o fotografie.
„Cupa Mondială nici măcar nu a început și avem deja unul dintre videoclipurile turneului. Marele Marcelo Benedetto părăsește transmisiunea în direct ca să-i ceară Shakirei o fotografie. Priorități, întotdeauna”, a scris un suporter pe rețelele de socializare după apariția unui videoclip cu cei doi pe platforma X.
Cântăreața columbiană a fost capul de afiș al fastuoasei ceremoni de deschidere de la CM 2026, unde a interpretat imnul turneului intitulat „Dai Dai”, în traducere „Hai să mergem”, alături de rapperul nigerian Burna Boy. La scurt timp după spectacol, ea a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a făcut apel la pace, unitate și solidaritate.
„Fie ca acest Campionat Mondial 2026 să se desfășoare în pace și să fie o sursă de bucurie și unitate pentru oamenii din întreaga lume. Mai presus de toate, să nu uităm de micii noștri campioni, care așteaptă oportunități, precum accesul la educație, pentru a putea reuși în viață. Suntem pregătiți!”, au fost cuvintele Shakirei.