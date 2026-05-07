Episod mai puțin cunoscut cu marele Ion Oblemenco la Filiași: „Șutul său o rupsese pe jumătate, localnicii și l-au amintit de o anumită manieră”

Academician Prof. Dr. Irinel Popescu, o adevărată somitate în hepatologia mondială, deschizător de drumuri în materie de transplant hepatic, a fost dintotdeauna apropiat din punct de vedere afectiv și de sportul românesc, și în special de fotbalul din țara noastră. În acest sens, a rememorat un episod mai puțin cunoscut, cu legendarul Ion Oblemenco în prim-plan, petrecut cu mulți ani în urmă la Filiași, localitatea sa natală.

Episod de senzație cu Ion Oblemenco la Filiași la începuturile carierei sale

Atunci, „Dumnezeul oltenilor” se afla la început de drum și juca pentru Tractorul Corabia, iar această echipă s-a deplasat pentru un meci cu Progresul Filiași. În acest context, s-a petrecut un anumit moment care a rămas pentru mult timp în memoria colectivă a comunității respective. „Într-un meci la Filiași, nu a debutat, dar a fost unul dintre primele meciuri, unul pe care localnicii și l-au amintit de o anumită manieră, Ion Oblemenco. Ion Oblemenco juca la Tractorul Corabia și Tractorul Corabia a venit și a jucat un meci la Filiași, Progresul se numea echipa din Filiași, și s-a păstrat blană din gardul de lemn al stadionului pe care șutul lui Oblemenco o rupsese pe jumătate.

Știința, care după aia a devenit Universitatea, trecerea de la stadionul Tineretului la stadionul Central, actualul Ion Oblemenco, sunt etape pe care le-am prins în mod direct. Da, iubesc foarte mult Universitatea Craiova. Sportul, ulterior mi-am dat seama, ține puțin mai mult și de identitatea națională și, dacă vreți, și de mândria națională.

Practic și acum mă uit la meciurile echipelor naționale, dar o fac dintr-un sentiment de mândrie națională. Asta a rămas o permanență, chiar dacă au fost dezamăgiri din multe puncte de vedere, totuși a rămas o permanență”, a spus Irinel Popescu la

Cine a fost fotbalistul preferat al lui Irinel Popescu

Într-o perioadă în care străluceau nume uriașe ale fotbalului românesc, precum Florea Dumitrache, , sau Nicolae Dobrin, renumitul chirurg l-a menționat în mod special pe Alexandru Boc: „Am urmărit sportivii români care concurează în competiții internaționale. (n.r. Întrebat despre fotbalistul său preferat din perioada respectivă) Atunci, în anii ’60, a fost o vreme frumoasă, au fost generații de aur, una dintre ele, aș spune spre sfârșitul anilor ’60, când s-au lansat și Florea Dumitrache, Cornel Dinu la Dinamo, Lucescu era puțin mai demult, dar când a apărut Alexandru Boc. Venea via Oradea, Petrolul, ajuns la Dinamo.

Un fotbalist de o eleganță ieșită din comun. El a jucat la un moment la Sportul Studențesc și ‘balerinul’ i se spunea colegului lui de linie de fund, Dumitru Nicolae. Lui Boc i se spunea ‘artistul’. Într-o vreme în care, repet, Florea Dumitrache era un mare fotbalist, Cornel Dinu era un mare fotbalist, Dobrin era un super mare fotbalist. Deci mai erau și alții, dar Boc, așa cum spuneau, se distingea printr-o eleganță aparte”