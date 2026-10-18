Episod-șoc cu Elias Charalambous la FCSB, dezvăluit în direct! „Nu-l primeau cu ei la masă. Stătea la 30 de metri”. Exclusiv

Elias Charalambous nu pare că mai are prea multe zile la Levadiakos în Grecia, echipă pe care o duce rapid spre liga secundă în acest ritm. Marcel Pușcaș nu a avut milă de antrenor și crede că lipsa de valoare s-a văzut și în epoca FCSB, atunci când întreg meritul pentru performanțele obținute îi aparține lui Mihai Pintilii, asistat de Meme Stoica. Și, desigur, patronului Gigi Becali.

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„Charalambous a avut absolut toate meritele la titlul acela al FCSB”, i-a ridicat mingea la fileu lui Pușcaș jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Marcel Pușcaș și-a reamintit atunci un episod care arată în opinia fostului mare fotbalist cât de irelevant era antrenorul Elias Charalambous la FCSB. „Am stat cu ei la hotel, la Târgu Jiu. Stăteau Meme și Pintilii într-o parte, înainte de meci, cu laptopul și făceau scheme. Charalambous stătea la 30 de metri, la cafea. Nu-l primeau cu ei la masă”, a rememorat Pușcaș.

Sceptic, jurnalistul Cristi Coste a repetat informația: Înainte de FCSB – FCU Craiova, Elias era la cafea, iar Pintilii și Meme pregăteau meciul? Cred că ai prins un moment nepotrivit. Apucaseră să-și spună ideile. Aceasta este o discuție fără sfârșit.”

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Cu toate acestea, Marcel Pușcaș a insistat și și-a susținut în continuare punctul de vedere: „Eu îți spun ce am văzut. Nu a avut niciun merit în ceea ce s-a întâmplat la FCSB, doar că avea licență. Pintilii a fost important. Mihai Stoica și Pintilii, punct Nu știu dacă antrenase până să vină la FCSB, Charalambous. Mă mir că, după două titluri în România, a ajuns doar la o echipă modestă din Grecia, că nu s-a dus la Al-Hazliu.”

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În apărarea lui Pușcaș a intervenit și Gabi Safta. „Este total nedrept tot ceea ce spune domnul Marcel Pușcaș. De luni până luni, Charalambous era pe terenul de antrenament. El pregătea fazele fixe, atât ofensiv, cât și defensiv. El pregătea echipa în funcție de adversar. Cred că Charalambous are un merit uriaș la cele două titluri” , a intervenit Safta.