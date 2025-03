Episod șocant la un meci din România! Jucătorul a fost pus la pământ și călcat pe cap: „Am depus plângere penală. Ne-a făcut praf”

Meciul ACS Unirea Miercurea Sibiului – ACS Păltiniș Rășinari, din liga a patra a României, a adus incidente grave, în care jucătorii și chiar și suporterii au fost implicați. Unul dintre fotbaliști a ajuns chiar la spital în stare gravă, după ce ar fi fost călcat pe cap, anunță .

Un fotbalist a ajuns în stare gravă după bătaia generală de la ACS Unirea Miercurea Sibiului – ACS Păltiniș Rășinari

la meciul de liga a patra dintre ACS Unirea Miercurea Sibiului și ACS Păltiniș Rășinari, sâmbătă, 15 martie. Părțile implicate anunță că, în mare parte, spiritele au fost încinse din cauza deciziilor de arbitraj, acesta fiind prea liber, intervențiile tari fiind soldate doar cu avertismente verbale.

Sursa citată precizează că un jucător a fost transportat de urgență la spital. Cazul este grav, deoarece organizatorul nu a avut personal responsabil pentru ordine și siguranță.

Președintele AJF Sibiu a condamnat acțiunile petrecute la această dispută și a transmis că situația va fi discutată în cadrul Comisiei de Disciplină, care va lua măsurile care se impun la , cu urmări deosebit de grave.

Un spectator care pe durata meciului a înjurat pe toată lumea a sărit să bată atât arbitrii, cât și jucătorii echipei adverse. Totul s-a transformat într-o încăierare generală chiar în fața vestiarelor.

„Este vorba despre o arcadă spartă. A fost călcat pe cap”

Jucătorul pus la pământ și călcat pe cap este chiar fiul viceprimarului din Rășinari. „Fiul meu a avut cel mai mult de suferit. Se simte destul de bine acum, are certificatul medico-legal și se simte foarte bine.

Nu a fost nevoie de internare. Este vorba de o arcadă spartă. A fost călcat pe cap și s-a lovit de dalele de beton. Urmează 7-8 zile de îngrijiri medicale. Am depus plângeri penale și am fost la declarații. Nu se poate așa ceva în 2025, să ajungem în astfel de situații. Am fost și eu de față, fiind președintele clubului. S-a terminat meciul, iar la ieșirea de pe teren a sărit un spectator recalcitrant, care pe tot parcursul meciului ne-a înjurat pe toți.

De la observator, la arbitri, la jucători, ne-a făcut praf. Nu pot reproduce injuriile aduse. La cinci secunde după ce s-a fluierat finalul, a sărit gardul în teren și s-a dus direct, iar apoi a început să sară la bătaie, ajutat de alți cinci spectatori și doi jucători de la echipa adversă. Nu pot să-mi dau seama… Avea un comportament foarte violent, încă din minutul 1, fără să îi spună nimeni nimic”, a declarat viceprimarul din Rășinari, conform .

Ioan Dumea, președintele AJF, a reacționat după incidentele de la ACS Unirea Miercurea Sibiului – ACS Păltiniș Rășinari

„Din nefericire, se mai întâmplă și astfel de cazuri. Am aflat din presă și, ulterior, și de la observatorul jocului. Nu sunt lucruri pe care AJF le acceptă. Nu vreau să comentez mai mult înainte de a fi judecat de Comisia de Disciplină a asociației. Am primit poze cu jucătorul bătut, care se află într-o stare destul de gravă.

Se pare că încă lumea nu înțelege de ce se merge la meciuri de fotbal. Este regretabil ca, în 2025, să se întâmple asemenea cazuri de violență extremă. Vom discuta mai mult în ședința comisiei.

Toate cluburile sunt obligate, prin cererea de înscriere, să aibă un responsabil pentru ordine și siguranță, care ar trebui să se ocupe de siguranța pe stadion în timpul jocului. Regulamentul nu prevede un număr minim sau maxim de oameni de ordine.

Cazul este destul de grav, dar nu vreau să comentez înainte de sentința disciplinară. Încă nu am primit rapoartele arbitrului și ale observatorului, care, până la urmă, sunt documentele care vor duce la sancțiuni din punct de vedere sportiv”, a declarat Ioan Duma, președintele AJF Sibiu, potrivit sursei citate.