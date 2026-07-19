Episod șocant pentru viitorul coleg al lui Radu Drăgușin! A fost răpit pe aeroport și i s-a cerut să renunțe la transfer

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Mijlocașul Christ Inao Oulai (20 de ani), fotbalist prezent în lotul Coastei de Fildeș la și actualmente jucător în Turcia la Trabzonspor, a avut parte de un episod de-a dreptul șocant pe aeroportul din Istanbul. Aflat în negocieri avansate cu Fiorentina, echipa pentru care evoluează din această vară și internaționalul român Radu Drăgușin, ivorianul a fost răpit de niște suporteri ai lui Trabzon, care i-au cerut să renunțe la mutarea pe „Artemio Franchi”.

Viitorul coleg al lui Radu Drăgușin la Fiorentina, răpit pe aeroportul din Istanbul!

Conform informațiilor apărute in presa din Turcia, se pare că Oulai a fost așteptat la aeroport de niște indivizi care s-au dat drept reprezentații lui Trabzonspor, într-o încercare de a-i sabota acestuia transferul la Fiorentina. Într-adevăr, ivorianul trebuia să se întâlnească cu câțiva dintre oficialii clubului turc pentru a-și finaliza mutarea în Italia, însă lucrurile au luat o întorsătură nefericită.

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Potrivit jurnalistul turc Yagiz Sabuncuoglu, înainte de întâlnirea cu delegații clubului turc, fotbalistul ivorian a fost abordat de un grup de persoane care s-au prezentat cu următorul mesaj: „Bună ziua, suntem reprezentanții lui Trabzonspor”. Mijlocașul nu a bănuit nimic și a urcat în mașina străinilor, care, ulterior, și-au dezvăluit adevăratele intenții. De asemenea, pe parcursul „călătoriei”, suporterii au încercat să oprească transferul lui Oulai la Fiorentina, punând presiune pe sportiv: „Sunt și alte echipe interesate de tine, de ce nu-ți regândești contractul?”.

Între timp, absența lui Oulai de la punctul de întâlnire și imposibilitatea de a fi contactat au generat o mare îngrijorare în rândul adevăraților șefi ai grupării de pe Papara Park. Drept urmare, clubul din Istanbul a demarat rapid niște demersuri de localizare a jucătorului, iar după câteva ore, acesta a fost găsit. Jurnaliștii turci au anunțat apoi că totul este sub control, jucătorul fiind din nou sub tutela clubului turc. Totuși, șefii lui Trabzon au fost extrem de nervoși când au auzit întâmplarea prin care a trecut Oulai, iar după ce s-au asigurat că fotbalistul este bine, l-au amenințat că îl dau în judecată dacă va încerca să saboteze transferul la Fiorentina. Se pare însă că mutarea se va concretiza, el urmând să semneze contractul cu gruparea de pe Artemio Franchi săptămâna viitoare.

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Christ Inao Oulai a evoluat în toate meciurile Coastei de Fildeș la CM 2026!

Tânărul mijlocașul în vârstă de 20 de ani a făcut parte din lotul Coastei de Fildeș pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic, competiție la care ivorienii s-au oprit în 16-imile de finală, după înfrângerea la limită suferită în fața primei reprezentative din , scor 1-2. Oulai a fost titular în trei dintre cele patru partide disputate de trupa lui Emerse Fae, doar în primul meci, cel împotriva Ecuadorului (1-0 pentru ivorieni), intrând pe teren în actul secund.

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Pentru „elefanți”, CM 2026 a reprezentat cel mai bun turneu final de Campionat Mondial din istoria țării. Până la ediția din acest an, Coasta de Fildeș nu izbutise niciodată să treacă de faza grupelor. Ivorienii au făcut parte din grupa E, unde au încheiat pe locul al doilea, după Germania. Locurile 3 și 4 le-au revenit Ecuadorului, respectiv debutantei Curacao.