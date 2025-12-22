Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Episod uluitor de la ședința tehnică a derby-ului FCSB – Rapid 2-1. „Vrem să-i mulțumim lui FCSB că a pregătit sărbătoarea pentru noi”. Ce s-a întâmplat după meci

Gafa făcută de un oficial de la Rapid la ședința tehnică! MM Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat înainte de derby-ul de pe Arena Națională, câștigat de FCSB.
Alex Bodnariu
22.12.2025 | 23:31
Episod uluitor de la sedinta tehnica a derbyului FCSB Rapid 21 Vrem sai multumim lui FCSB ca a pregatit sarbatoarea pentru noi Ce sa intamplat dupa meci
EXCLUSIV FANATIK
MM Stoica, șocat de ce a auzit înainte de FCSB -Rapid. Un angajat al clubului din Giueșlti a comis-o la ședință
ADVERTISEMENT

A fost sărbătoare mare în vestiarul FCSB-ului după victoria din derby-ul cu Rapid. Roș-albaștrii s-au apropiat și mai mult de locurile de play-off. Mihai Stoica, președintele clubului, a dezvăluit momentul care l-a făcut să creadă în victorie.

Momentul care l-a făcut pe MM Stoica să fie sigur că FCSB o poate bate pe Rapid

Președintele celor de la FCSB a precizat că, la ședința tehnică organizată înaintea oricărui meci de fotbal, un oficial din tabăra Rapidului a mulțumit, în mod ironic, campioanei României pentru petrecerea pregătită în peluză, întrucât era sigur că formația lui Costel Gâlcă se va impune.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica nu a înțeles de ce oficialul de la Rapid a spus așa ceva la ședința tehnică. Se pare însă că omul din staff-ul giuleștenilor a fost prea entuziast. Echipa sa a pierdut, iar sărbătoarea a fost declanșată de jucătorii și suporterii de la FCSB după meci.

„Hai să îți spun ceva foarte simpatic ce s-a întâmplat înainte de meci. La sfârșitul ședinței tehnice, cea de organizare a meciului, un personaj de la Rapid a spus: «Vrem să mulțumim celor de la FCSB că au pregătit sărbătoarea pentru noi, că vom trece pe primul loc după meciul ăsta».

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

Eu am stat și m-am gândit: «Păi dacă trece Craiova pe primul loc după etapa asta?». Poate știa el mai bine. Peluza Nord a sărbătorit 30 de ani de existență. Au lucrat cu o firmă care se ocupă de materiale pirotehnice. Scenografia a fost una de excepție. Omul zicea că pentru Rapid a fost pregătită sărbătoarea. Niciodată nu spui așa ceva înainte de meci. Am căpătat încredere, nu m-am mai mirat deloc la sfârșit.

ADVERTISEMENT
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Digisport.ro
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”

Probabil că lua în calcul că Universitatea Craiova va câștiga. De asta a spus acel lucru. A fost foarte simpatic. Sunt bune astea. Am mai auzit fotbaliști care spuneau înainte de meciuri că vor câștiga. Am vorbit cu el după meci. A spus că era o glumă. Nu se fac astfel de glume, mai ales la ședințe”, a precizat MM Stoica.

Mihai Stoica a petrecut alături de suporteri victoria din derby-ul cu Rapid!

În plus, președintele celor de la FCSB a dezvăluit cum s-a trăit finalul meciului. Mihai Stoica a mers în fața galeriei pentru a le mulțumi suporterilor pentru tot sprijinul acordat în acest sezon, deși echipa a trecut prin momente complicate.

ADVERTISEMENT

Nu am mai coborât pe gazon de la meciul cu PAOK, dar am ținut să felicit Peluza Nord pentru cei 30 de ani de existență. Sunt alături de noi de 30 de ani, chiar dacă am fost și în momente dificile. Alții nici nu mă gândesc ce ar putea să facă după un meci ca cel cu Metaloglobus. Ei ne-au aruncat frânghia și ne-au ridicat din groapă. E meritul lor. Încă suntem totuși în afara play-off-ului”, a mai spus MM Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în...
Fanatik
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele...
Fanatik
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Nsimba de la Craiova. „Sunt șanse...
Fanatik
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Nsimba de la Craiova. „Sunt șanse mari să plece”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Cinci oameni-cheie ar fi orchestrat arestarea lui Gică Popescu: ”E caz unic”. Mircea...
iamsport.ro
Cinci oameni-cheie ar fi orchestrat arestarea lui Gică Popescu: ”E caz unic”. Mircea Sandu l-ar fi avertizat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!