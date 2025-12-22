Episod uluitor de la ședința tehnică a derby-ului FCSB – Rapid 2-1. „Vrem să-i mulțumim lui FCSB că a pregătit sărbătoarea pentru noi”. Ce s-a întâmplat după meci

ADVERTISEMENT

A fost sărbătoare mare în vestiarul FCSB-ului după victoria din derby-ul cu Rapid. Roș-albaștrii s-au apropiat și mai mult de locurile de play-off. Mihai Stoica, președintele clubului, a dezvăluit momentul care l-a făcut să creadă în victorie.

Momentul care l-a făcut pe MM Stoica să fie sigur că FCSB o poate bate pe Rapid

Președintele celor de la FCSB a precizat că, la ședința tehnică organizată înaintea oricărui meci de fotbal, un oficial din tabăra Rapidului a mulțumit, în mod ironic, campioanei României pentru petrecerea pregătită în peluză, întrucât era sigur că formația lui Costel Gâlcă se va impune.

Mihai Stoica nu a înțeles de ce oficialul de la Rapid a spus așa ceva la ședința tehnică. Se pare însă că omul din staff-ul giuleștenilor a fost prea entuziast. Echipa sa a pierdut, iar sărbătoarea a fost declanșată de jucătorii și după meci.

„Hai să îți spun ceva foarte simpatic ce s-a întâmplat înainte de meci. La sfârșitul ședinței tehnice, cea de organizare a meciului, un personaj de la Rapid a spus: «Vrem să mulțumim celor de la FCSB că au pregătit sărbătoarea pentru noi, că vom trece pe primul loc după meciul ăsta».

Eu am stat și m-am gândit: «Păi dacă trece Craiova pe primul loc după etapa asta?». Poate știa el mai bine. Peluza Nord a sărbătorit 30 de ani de existență. Au lucrat cu o firmă care se ocupă de materiale pirotehnice. Scenografia a fost una de excepție. Omul zicea că pentru Rapid a fost pregătită sărbătoarea. Niciodată nu spui așa ceva înainte de meci. Am căpătat încredere, nu m-am mai mirat deloc la sfârșit.

Probabil că lua în calcul că Universitatea Craiova va câștiga. De asta a spus acel lucru. A fost foarte simpatic. Sunt bune astea. Am mai auzit fotbaliști care spuneau înainte de meciuri că vor câștiga. Am vorbit cu el după meci. A spus că era o glumă. Nu se fac astfel de glume, mai ales la ședințe”, a precizat MM Stoica.

Mihai Stoica a petrecut alături de suporteri victoria din derby-ul cu Rapid!

În plus, președintele celor de la FCSB a dezvăluit cum s-a trăit finalul meciului. n acest sezon, deși echipa a trecut prin momente complicate.

„Nu am mai coborât pe gazon de la meciul cu PAOK, dar am ținut să felicit Peluza Nord pentru cei 30 de ani de existență. Sunt alături de noi de 30 de ani, chiar dacă am fost și în momente dificile. Alții nici nu mă gândesc ce ar putea să facă după un meci ca cel cu Metaloglobus. Ei ne-au aruncat frânghia și ne-au ridicat din groapă. E meritul lor. Încă suntem totuși în afara play-off-ului”, a mai spus MM Stoica la FANATIK SUPERLIGA.