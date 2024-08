Episodul care i-a pus Andreei Marin viața în pericol. Ce schimbări a făcut vedeta după ce a ajuns pe mâinile medicilor

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Deși mereu este cu zâmbetul pe buze, fosta ”Zână a Surprizelor” a trecut prin multe momente dificile. Unele dintre ele au trimis-o direct la medic, ceea ce a determinat-o să își schimbe stilul de viață.

Andreei Marin i s-a făcut rău pe stradă, chiar în momentul unor filmări

Andreea Marin este una dintre cele mai iubite vedete de la noi din țară. Cariera și personalitatea ei au făcut-o să primească toată aprecierea din partea publicului.

Andreea Marin este o profesionistă desăvârșită și mereu a pus accentul pe comunicarea și legătura cu oamenii. Tocmai de aceea, față de fanii ei, vedeta încearcă să aibă cât mai puține secrete.

În urmă cu ceva timp, Andreea Marin a trecut prin unul dintre cele mai grele momente din viața ei. în timp ce filma și a căzut din picioare, pe stradă. Acela a fost episodul care a panicat-o cel mai mult.

Fosta ”Zână a Surprizelor” a mers la medic, iar atunci a aflat, de fapt, ce are. Potrivit diagnosticului dat de medic, vedeta se confrunta cu dificultăți de respirație din cauza greutății pe care o avea.

Andreea Marin s-a panicat, mai ales că tatăl ei s-a stins din viață din cauza unui infarct. Din fericire, vedetei i s-a confirmat că nu are probleme la inimă, însă, pentru a evita astfel de situații pe viitor, i-a fost recomandat să facă o serie de schimbări.

”M-am urcat pe cântar, am făcut un calcul și mi-am dat seama că avea dreptate. În 20 de ani luasem 19 kilograme. Fiind înaltă, nu-ți dai seama, nu ți se pare o dramă.”, a dezvăluit Andreea Marin în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

Cum a reușit Andreea Marin să ajungă la greutatea pe care o avea în liceu

Din acel moment, Andreea Marin a început să adopte un stil de viață mult mai sănătos și mai echilibrat. A ținut dietă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Ba chiar s-a lăudat că, în prezent, a reușit să aibă greutatea din liceu.

”M-am apucat de dietă, am slăbit cinci kilograme în prima lună, iar apoi, într-un an, am dat jos alte 15 kilograme. Am greutatea din liceu.”, a mai spus vedeta în cadrul podcastului menționat.

Pentru a atinge greutatea ideală, . Nu mai consumă alimente bogate în grăsimi, zahăr, prăjeli, fast food, iar în alimentația ei nu se mai regăsesc nici sosurile.

”Nu mănânc după șase seara, mănânc sănătos, fac proceduri corporale. Am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există, până la urmă, voință și a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat: lecția echilibrului.”, a spus Andreea Marin într-un interviu pentru

Chiar dacă a slăbit și a ajuns la greutatea ideală, Andreea Marin depune eforturi pentru a se menține în formă. Merge la pilates de două pe săptămână și, atunci când are timp, aleargă pe bandă.