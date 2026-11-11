Sport

Episodul cu care MM Stoica i-a pus capac lui Gigi Becali: ”Să nu mai calce impostorul ăsta la antrenament!”

Alex Bodnariu, Traian Terzian
11.11.2026 | 22:16
Episodul cu care MM Stoica ia pus capac lui Gigi Becali Sa nu mai calce impostorul asta la antrenament
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Motivul pentru care Gigi Becali (68 de ani) i-a tăiat craca lui MM Stoica (61 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
MM Stoica și-a pierdut puterea la FCSB după ultimele decizii ale Gigi Becali. Patronul a explicat care a fost, de fapt, motivul pentru care a luat această hotărâre.
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Gigi Becali (68 de ani) a tăiat în carne vie la FCSB, iar unul dintre cei afectați este MM Stoica (61 de ani). Deși nu l-a dat afară, patronul ”roș-albaștrilor” a vorbit despre momentul în care a înțeles că este momentul ca bunul său prieten să nu mai aibă putere de conducere.

Cu ce l-a supărat MM Stoica pe Gigi Becali

Deranjat de faptul că angajații nu-i mai respectă ordinele până nu se consultă cu MM Stoica, Gigi Becali a luat decizia de a face schimbări masive în club. L-a tras pe linie moartă pe președintele Consiliului de Administrație și a dezvăluit că hotărârea a venit după ce acesta nu a acceptat numirea lui Bogdan Costicea ca șef pe transferuri, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

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”Nimeni nu are un cuvânt de spus când eu zic că dau pe cineva afară. Nu are nimeni un cuvânt peste mine. Eu am luat hotărârea asta foarte greu. Am luat târziu hotărârea, pentru că era una grea. Nu voiam să îl supăr pe MM. El și așa este supărat. Am greșit.

Eu spuneam o chestie și Cernat spunea: ‘Trebuie să vorbesc cu nașu’ (n.r. – MM). MM știe’. Ordinul meu trebuie să fie respectat. A fost o greșeală de care nu și-a dat seama. MM mi-a zis: ‘Să nu mai calce impostorul ăsta pe la antrenament! (n.r. Bogdan Costicea)’. Nu am vrut să îl reped, dar a greșit. Mi-a demonstrat că s-a împământenit stăpânirea în el. Cum, eu am angajat un om și tu îmi zici că nu îl vrei la antrenamente?! Asta înseamnă că este gravă situația. Am distrus bisericuța de acolo”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport, despre momentul în care și-a dat seama că trebuie să-i ia din prerogative lui MM Stoica.

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Gigi Becali, revoluție la FCSB

O altă mutare neașteptată făcută de Gigi Becali a fost aducerea ca secunzi în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf a lui Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei U21 a României, și a lui Mihai Pintilii, care a mai ocupat această funcție și în mandatul lui Elias Charalambous.

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Dacă relația cu Pintilii este una foarte bună, nu același lucru se poate spune despre cea pe care MM Stoica o are cu celălalt secund adus. Mai exact, la emisiunea ”MM la FANATIK”, el l-a acuzat că Curelea că l-a convocat la o acțiune a naționalei U21 pe Ricardo Pădurariu deși știa foarte bine că nu-l va folosi.

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În plus, Gigi Becali a luat hotărârea de a se despărți de Florin Cernat și Alin Stoica, doi apropiați ai lui MM Stoica, iar pe secundul Lucian Filip l-a ”retrogradat” la echipa a doua. Patronul a mai precizat că vor mai fi și alte disponibilizări în zilele următoare.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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