Episodul dificil prin care a trecut Ilinca Vandici după ce a plecat de la 18 ani de acasă: „A fost o dovadă de inconștiență”

Ilinca Vandici e recunoscută pentru zâmbetul ei larg, pentru capacitatea de a întreține o emisiune cu profesionalismul ei, însă în spatele acestor calități au existat multe sacrificii. Unele făcute pe vremea când avea doar 18 ani.

Ilinca Vandici a suferit din cauza depresiei

a mărturisit într-un interviu recent că s-a confruntat și cu depresia, la un moment dat.

Plecarea din casa părintească la doar 18 ani, mutarea la București și-au pus puternic amprenta asupra psihicului uneia dintre cele mai urmărite și iubite moderatoare tv de azi. Tot răul a fost spre bine, în cele din urmă, conform confesiunilor făcute de șatenă.

Vedeta a declarat pentru wowbiz.ro că dacă nu trecea printr-o depresie destul de urâtă, probabil nu știa de unde să își ia forța pe care o are acum.

„S-a transformat în ceva extrem de benefic pentru mine”

„La 18 ani am plecat de acasă și m-am mutat singură în București, a fost o dovadă de curaj, de nebunie, de inconștiență, dar a fost drumul meu, calea mea pe care trebuia să vin. Mă bucur că am făcut această alegere.

Ulterior, lucrurile care m-au ajutat cel mai mult să mă dezvolt în ultimii ani de zile vin dintr-o depresie pe care am suferit-o, pe care am trăit-o, pe care am simțit-o. Uite, deși pare la prima vedere ceva rău, s-a transformat în ceva extrem de benefic pentru mine. Am reușit să mă descopăr și mai mult. Am reușit să echilibrez foarte mult toate aspectele vieții mele. Asta cred eu că m-a făcut și mă face în continuare omul care sunt astăzi”, a declarat Ilinca Vandici pentru sursa menționată mai sus.

