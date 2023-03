Episodul din serialul Las Fierbinți pe care PRO TV nu l-a difuzat niciodată! Ce scenariu avea?

Serialul Las Fierbinți de la PRO TV, cea mai de succes producție românească din ultimii 10 ani, are un secret nebănuit de telespectatori!

Serialul Las Fierbinți: PRO TV ține la sertar primul episod filmat

Actorul Mihai Rait a făcut câteva dezvăluiri despre comedia care rupe și azi audiențele în fiecare joi seara. Interpretul lui Dorel în Las Fierbinți a scos la iveală faptul că există un episod secret, un episod pe care PRO TV nu l-a difuzat niciodată, ținut la sertar. Este vorba, practic, despre primul episod al serialului, adevăratul pilot, pe care l-au văzut puțini oameni.

Mai mult de atât, scenariul inițial nu avea nicio legătură cu povestea știută de toată lumea. Comedia trebuia să fie una despre niște super-eroi români, oameni cu puteri care mai de care mai ciudate.

Invitat în Mihai Rait a vorbit despre producția pentru care filmează sezonul cu numărul 22. Episodul pilot a fost filmat în Giurgeni, în sediul primăriei, dar și acasă la Mihai. În episodul-secret al producției nu apare, însă, Dorel, după cum a devoalat actorul.

Mihai Rait: „Noi am filmat pilotul la Giurgeni, în casă la bunică-mea”

Gojira l-a întrebat pe cel care îl joacă pe Dorel care e episodul său preferat, însă actorul nu a putut nominaliza unul. A amintit de cel difuzat recent, în care personajul a spart cărămizi cu capul. La secvența respectivă s-a râs cel mai mult, își amintește Rait.

„Mimi Brănescu a scris multe sezoane, iar de la un moment dat au început să scrie mulți. Văncică a scris, Bobo a scris la un sezon. Habar nu am care e episodul meu preferat. Au fost o grămadă de prostii, de tâmpenii. Ăsta când am spart cărămizi cu capul să intru la piramida de lupte din Slobozia”, a declarat Mihai Rait pe YouTube.

„Noi am filmat pilotul la Giurgeni, în primărie, în casă la bunică-mea, care mușca dintr-un covrig și bea un ceai. Dumnezeu s-o ierte. Mă refer la pilotul ăla intern, care nu s-a difuzat.

Ăla era să vedem dacă s-ar face, nu s-ar face. Eu nici nu apar în pilot. Primul episod a fost făcut cu atâta încredere și sinceritate. Ne-am dus cu totul în ele”, a spus Mihai despre episodul care nu a ajuns niciodată pe micile ecrane.

Gojira vrea să facă rost de episodul-secret

„O să încerc să fac rost de pilot. Oare îl mai are Andrei (n.r.: Boncea)? În primul rând, Fierbinți e o localitate din județul Ialomița, foarte aproape de Slobozia, ca să ne lămurim.

Doi: uitându-mă la pilotul ăla atunci, mi-am dat seama de potențialul ăla comic. Are o anumite candoare, nu are producția de acum sub nicio formă”, a dezvăluit Gojira.

„Trebuia să fie un serial de super-eroi, cu super-eroi beți”, a mai declarat Mihai. Gojira l-a completat spunând că și el trebuia să aibă un rol în varianta inițială a Super-puterea personajului pe care l-ar fi interpretat Gojira era să îi poate pune la pământ pe ceilalți scuipând coji de semințe.

Serialul Las Fierbinți, filmat în comuna Fierbinți din județul Ialomița, este de 11 ani pe post, reușind în fiecare săptămână să spulbere audiența. Sezonul actual este difuzat în fiecare joi de la ora 20:30, după