Episodul dramatic din viața Ancăi Țurcașiu. Cum a fost declarată moartă de medici

Cântăreața și actrița Anca Țurcașiu a venit pe lume pe 8 mai 1970 într-un spital din București, dar din păcate, mama sa a trecut prin momente cumplite la naștere. Vedeta s-a născut la numai 7 luni, cântărind 1,900 de grame și având numeroase probleme de sănătate.

Momentul dramatic pe care mama sa i l-a rememorat peste ani a fost acela că artista a fost declarată moartă încă din pântece, dar un miracol a avut loc câteva minute mai târziu. Artista a început să plângă în timp ce medicii se pregăteau să îi arunce trupul mir și firav la „găleată”.

Frumoasa vedetă în vârstă de 50 de ani a vorbit cu emoție în glas despre episodul prin care a trecut la venirea pe această lume. Anca Țurcașiu crede cu tărie că „trauma” de la naștere a făcut-o să fie o persoană veselă, pozitivă și mereu cu zâmbetul pe buze.

Cântăreața Anca Țurcașiu, declarată moartă la venirea pe lume

„Moare și mama, și copilul dacă nu se acționează urgent. Copilul a murit, niciun fel de semn vital. Salvați mama!”, ar fi replica cadrelor medicale în clipa în care mama Ancăi Țurcașiu lupta pentru viața ei, relatează ziare.com.

Îndrăgita cântăreață a mărturisit că are o relație specială cu Dumnezeu datorită acestui episod de cumpănă prin care a trecut la venirea pe lume. Artista spune că se roagă întotdeauna la o biserică de catolici, în ciuda faptului că religia ei este ortodoxă.

Anca Țurcașiu a povestit într-un interviu emoționant că iubirea pentru Providență s-a transmis de la mama sa care s-a rugat în fiecare zi de marți, pe perioada cât a fost însărcinată. Femeia care i-a dat naștere se ruga constant la statuia Sfântului Anton din Catedrala Sfântului Iosif.

Anca Țurcașiu, dezvăluire emoționantă despre venirea sa pe lume

„Întotdeauna am avut o relaţie specială cu Dumnezeu pentru că, pe timpul sarcinii, mama mea se ruga la statuia Sfântului Anton din Catedrala Sfântului Iosif. Noi suntem ortodocşi, dar pentru că ea lucra vizavi de Spitalul Studenţesc şi era aproape de Catedrală, mergea acolo, la catolici, şi se ruga în fiecare marţi.

Mi-a transmis şi mie, cu timpul, această linişte pe care ţi-o dă locul acela special. Am început să mă duc acolo de copil. Eu sunt născută la 7 luni, cu un kilogram şi nouă sute de grame, cu probleme. Au crezut că am murit la naştere. În drum spre vestita găleată am ţipat.

Şi asta mă face să fiu determinată, să mă gândesc că totuşi cineva acolo acolo Sus m-a iubit, m-a lăsat să trăiesc şi chiar să fac ceva, să las în urma mea ceva. Iar locul acela este al sufletului meu.

Nu mă duc la nicio altă biserică. Mai intru la Elefterie pentru că am un părinte cu care mă mai sfătuiesc. La Catedrala Sfântul Iosif nu vorbesc cu nimeni de acolo, doar cu Cel de Sus.

De câte ori am ocazia, în cursul săptămânii mă duc, marţea, nu contează ora, nu contează dimineaţa, seara, stau la slujbe împreună cu toţi catolicii. Este o pace cu care pleci, de nepovestit în cuvinte.

Slujba de la Catedrala Sfântul Iosif este una care te încarcă formidabil. Cred că este cu mine mereu în acele 21 de grame de suflet, pentru că, de fapt, asta suntem, ce rămâne după noi din tot învelişul acesta de carne şi oase”, a povestit vedeta pentru revista Taifasuri.