Epopeea apartamentului din care a fost evacuată Anda Adam continuă: artista, acuzată că a furat obiecte din toaletă!

Au apărut noi detalii din culisele evacuării cântăreței Anda Adam din apartamentul pe care dorea să-l achiziționeze pentru mama ei. Avocatul proprietarului, celebrul Adrian Cuculis, a acuzat-o pe artistă că a furat obiecte din toaletă!

Anda Adam și povestea apartamentului pierdut cu scandal

Dar asta nu e tot! S-au aflat și câteva lucruri interesante despre motivul pentru care Anda nu a mai reușit să intre în posesia respectivei locuințe.

ADVERTISEMENT

Muziciana și Adrian Cuculis au avut un schimb de replici, cu tot felul de acuzații, în emisiunea lui Cristi Brancu. Anda a declarat că nu i s-a refuzat creditul pentru a cumpăra apartamentul, ci ea a fost cea care a oprit procedura deoarece proprietarul nu avea răbdare să aștepte până când banca i-ar fi dat restul sumei de bani.

Vedeta s-a oferit să dea încă 20.000 de euro proprietarului, dar acesta a refuzat suma

Adam mai avea de plătit 96.000 de euro. Pe lângă avansul de 5.000 de euro, vedeta s-a oferit să îi dea proprietarului încă 20.000, dar acesta a refuzat cel de-al doilea avans. Bărbatul a spus că nu poate aștepta să primească întreaga sumă deoarece are datorii și firme cu angajați pe care trebuie să îi plătească.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, avocatul Cuculis a declarat că Anda nu spune întregul adevăr. Mai exact, varianta lui Cuculis este că artista a încercat să obțină două credite concomitent, lucru respins de bănci.

Cuculis a declarat că Anda și-a luat și WC-ul din aur, instalat în respectivul apartament. Ba mai mult, obiectele sanitare anterioare ar fi dispărut, cele care aparțineau proprietarului, fapt pentru care cântăreața se va alege cu plângere penală.

ADVERTISEMENT

Anda a declarat că i-a spus proprietarului că nu are nevoie de chiuvetă și de WC, pentru că voia să schimbe tot. Blondina a adăugat spunând că are dovezi că proprietarul ar fi asigurat-o că va oferi el cadou obiectele respective instalatorului, ca să o ajute să scape de lucrurile de care nu avea nevoie.

„A dispărut până și WC-ul de aur pe care l-a montat acolo”

„Am clarificat situația cu privire la ce s-a întâmplat. Am fost contactat de reprezentanții ei legali legat de cum preluăm acele chei. Vom accepta un proces de predare-primire, că nu putem lua așa niște chei. A dispărut până și WC-ul de aur pe care Anda l-a montat acolo.

ADVERTISEMENT

A dispărut și WC-ul de dinainte. Bunurile care se aflau în acel imobil nu mai există. Au fost distruse. Unele au dispărut. Au fost restituiți cei 5.000 de euro către Anda Adam, acel avans pe care l-a plătit”, este acuzația lansată de Adrian Cuculis

ADVERTISEMENT

„Mă bufnește râsul”

„Având în vedere că vorbim de un vas de WC, mă bufnește și râsul. Mi se pare puțin stupid.

Am auzit ce a spus domnul avocat. Este doar părerea dumnealui. Acest domn de la care trebuia să cumpăr casa a fost contactat pentru a i se mai da niște sume de bani. A refuzat să le primească.

Am fost acolo personal și am spus că doresc până la obținerea creditului să îi mai dau un avans de 20.000 de euro. A zis că el nu are nevoie de încă un avans. A zis că își vrea toți banii și nu-l interesează. Eu voiam să îi dau până se finaliza aprobarea creditului meu”, s-a apărat Anda Adam.

Avocatul a mai spus că Anda voia să ofere ipotecheze locuința în cazul neplății ratelor, o altă acuzație pe care vedeta a respins-o. Aceasta a mai ținut să precizeze că nu avea niciun alt credit pe numele ei când a vrut să ia casa prin bancă și nici acum nu are rate la nicio instituție bancară.