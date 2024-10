”Era arma mea secretă și o pregăteam de ceva timp”. Marius Șumudică a dezvăluit cum l-a bătut măr pe Gică Hagi

, în etapa a 13-a din SuperLiga, a obținut prima victorie în Giulești după o perioadă extrem de lungă și a început să spere din nou la play-off.

Marius Șumudică a vorbit despre arma secretă prin care l-a învins pe Gică Hagi

Intrat prin telefon la , Marius Șumudică a explicat faptul că schimbarea sistemului de joc a reprezentat arma secretă prin care a reușit să se impună în fața lui Gică Hagi.

”Eu știu ce am adus la momentul când am adus și știu ce ne trebuia. Nu voiam să spun la nimeni, era secretul meu, secretul filosofiei mele să schimb sistemul, să joc 3-4-3, ceea ce eu joc de 6-7 ani. Aveam nevoie de jucătorii ăștia să-i pun în valoare și să construim ceva.

Este un sistem care mie îmi place foarte mult. Probabil mulți s-au gândit că eu joc sistemul ăsta vrând să fiu ultra defensiv sau ceva de genul ăsta, dar nu. Mie nu mi-a fost frică de nimic ieri, mi-am dorit foarte mult să construiesc și într-un sistem de genul ăsta unghiurile de joc îți permit foarte mult să ai soluții, ceea ce noi nu aveam.

Pentru mine 4-2-3-1 sau 4-3-3 devenise un sistem tern la Rapid și un sistem care nu îmi dădea posibilitatea de a dezvolta jocul. În 3-4-3 sunt alte soluții de joc și ai două benzi care trebuie utilizate.

Borza are o capacitate extraordinară, a făcut cel mai bun meci de când e la Rapid. Și uite că a intrat și în centru, apropo, și a și marcat. Aviz celor care spuneau dacă l-am învățat să intre în centru. A intrat și în centru și a marcat”, a declarat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică, mulțumit de cum au interpretat jucătorii săi noul sistem

Tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul Rapidului a explicat chiar la această întâlnire. ”Știam că Farul e o echipă căreia îi place să joace și care pornește cu o construcție de jos, și am pregătit foarte mult presingul în aceste două săptămâni. Ne-a și ieșit.

Am crescut fizic, am reușit să facem presing, ne-am dorit foarte mult să-i luăm de sus, chiar dacă riscam la un moment dat și lăsam trei fundași ai mei cu trei atacanți ai lor. De data asta am încercat să transform echipa într-una agresivă.

Sistemul de joc îți dă această menire, fiindcă benzile au un aport deosebit pe faza de atac, și aici mă refer la Borza și la Onea. Părem o echipă echilibrată cu doi mijlocași centrali care se completează foarte bine”, a spus Marius Șumudică.

Șumudică l-a învins pe Hagi cu schimbarea sistemului