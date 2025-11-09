“Era ca un câine plouat de supărare!” Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre Soro și Musi. Culisele victoriei lui Dinamo

ADVERTISEMENT

Dinamo e pe cai mari. Echipa din Ștefan cel Mare a câștigat sâmbătă seara meciul cu nou-promovata Csikszereda și a urcat pe podium în Superliga României. Andrei Nicolescu, președintele clubului, laudă atitudinea jucătorilor lui Zeljko Kopic. Oficialul „câinilor roșii” a analizat situația mai multor fotbaliști din lot.

Andrei Nicolescu, laude pentru Alexandru Musi după golul cu Csikszereda. Ce spune despre atmosfera de la echipă

Andrei Nicolescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre forma foarte bună prin care trece Dinamo în ultima perioadă. Președintele clubului se bucură că Zeljko Kopic a găsit formula ideală și speră ca situația să arate la fel și după pauza cauzată de meciurile echipelor naționale.

În plus, oficialul echipei din Ștefan cel Mare a ținut să-l laude pe Andrei Nicolescu a scos în evidență felul în care fotbalistul a sărbătorit reușita.

„Ce s-a întâmplat aseară mi-a adus aminte de meciul din tur. Cred că Mister le-a spus la pauză că trebuie să jucăm ca la 0-0. O victorie clară. Important e că suntem într-o formă bună. Sper să ne pregătim foarte bine pentru meciul cu Botoșani. E foarte important, poate cel mai important din seria asta de partide. Ne poate consolida poziția.

Musi scapă de ghinion și, în sfârșit, dă un gol care nu e anulat. A fost un moment amuzant. A marcat și a văzut că s-a anulat. Noi, de sus, am văzut reluarea. Încercam să-i transmitem. Era ca un câine plouat, dezamăgit pe teren. M-am bucurat pentru el. Am văzut din prima că nu era offside. E într-o creștere de încredere. Cred că se va regla foarte bine. Va fi un jucător important. Cariera lui e la început. E foarte important că noi toți am făcut alegerea asta. El nu prea a avut încredere în ceea ce îi spuneam. Nu vorbesc de prestațiile lui, ci de felul cum va fi tratat în cadrul clubului”, a precizat oficialul echipei din Ștefan cel Mare.

Dinamo și-a găsit atacant. Cuvinte de laudă pentru vârful lui Kopic

În plus, o mare bucurie pentru Andrei Nicolescu este forma bună pe care o arată atacantul spaniol Alberto Soro. Vârful de la Dinamo reușește, în sfârșit, să își facă loc pe lista marcatorilor și ar putea deveni un fotbalist important în cursa pentru cupele europene și, de ce nu, în bătălia pentru titlu.

„Nu știu… E un mare prilej de bucurie. Soro a venit în România cu o săptămână înainte de a fi posibil transferul lui Dobre. Noi discutam atunci și de Dobre, dar nu am mai insistat pentru că îl transferasem pe Soro. A fost un drum lung. Mă bucur pentru transformarea lui. A făcut risipă de energie. Se vede că, în sfârșit, munca îl duce acolo unde vrea.

E foarte importantă revenirea lui pentru noi. Cred că toată lumea din club constată că, atâta timp cât muncești constant și îți urmezi țelurile, deciziile antrenorului sunt doar în slujba echipei. Cine e cel mai în formă joacă. Soro a devenit titular datorită mentalității. Noi avem și parametrii fizici ai lui. Se vede asta. Noi facem doar predicții, nu știm cum se adaptează jucătorii. Soro devine fotbalistul pe care l-am dorit când l-am transferat”, a mai precizat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Bătaie pentru postul de titular în poarta lui Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu

De asemenea, președintele de la Dinamo a spus câteva vorbe și despre duelul pentru un loc de titular în poarta „câinilor roșii”. însă goalkeeperul va trebui să lupte cu Alexandru Roșca pentru un loc între buturi.

„E un moment greu pentru el. Au fost niște discuții. S-a întâmplat acel incident. E greu. M-am bucurat când am văzut că Musi i-a dedicat golul. E o coeziune la echipă. În ceea ce privește bătălia cu Roșca, nu poate decât să ne bucure că avem două opțiuni la același nivel. Cine e mai în formă va apăra.

E clar că vor fi și nemulțumiți. Trebuie să ai cel puțin 5-6 nemulțumiți. Toată lumea era fericită. O bucurie ușor reținută. Se confirmă că putem avea câteva zile de pauză liniștită. Am făcut lista ca să știm exact când revin băieții de la echipa națională”, a transmis Nicolescu.

Ultimele detalii legate de situația lui Mazilu. Ce se întâmplă cu fotbalistul adus de la Brighton

Pe finalul intervenției, președintele clubului din Capitală a oferit câteva detalii referitoare la situația lui Adrian Mazilu, fotbalistul adus de la Brighton. Tânărul jucător încă nu e apt din punct de vedere fizic, iar Andrei Nicolescu spune că acesta ar avea câteva probleme de ordin psihic. Concret, atacantul încă nu pare motivat 100%.

„Ține foarte mult de el. A crescut destul de bine. Și-a rezolvat problema cu musculatura, dar rămâne într-o zonă de confort din care trebuie să iasă. Încercăm să discutăm și să conștientizeze asta”, a mai spus Andrei Nicolescu.