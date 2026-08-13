Era căpitan la FCSB și o mare speranță pentru Mihai Stoica. Cu ce echipă a ajuns să semneze

ADVERTISEMENT

Laszlo Matyas (19 ani) era văzut ca viitoare variantă a FCSB-ului pentru jucătorul care să bifeze regula U21, însă trei ani mai târziu a semnat cu o echipă proaspăt retrogradată în Liga a III-a din Ungaria. Mihai Stoica vorbea la superlativ despre el, însă se pare că tânărul fotbalist nu a mai confirmat.

Marea speranță a lui FCSB a semnat în Liga a III-a din Ungaria

Laszlo Matyas este un tânăr care la bază evoluează pe postul de mijlocaș central, însă Mihai Stoica, în urmă cu trei ani, era convins că el ar putea evolua pe postul de fundaș lateral, pe același model în care Pep Guardiola și-a transformat de-a lungul anilor atât mijlocașii centrali, cât și stoperii, în fundași de bandă.

ADVERTISEMENT

El ba chiar a fost căpitanul echipei FCSB U14, cât și al naționalei României de la aceeași categorie. și a ajuns la echipa a doua a lui Debrecen, după care a semnat cu o echipă din Liga a III-a din Ungaria.

„Avem noi un copil. Nu contează cum îl cheamă. Nu mai vreau să vorbesc, pentru că dacă spun despre un copil ceva rămâne scris şi după: «Bă, ce prostii a spus ăsta». Câteodată mai spui şi ca să încurajezi un copil. Nu este vina mea că nu au ieşit Adrian Niță și Cristian Dumitru. La un an după ce am spus de ei, au dezmembrat-o pe Dinamo în Cupa României, fiind copii. După, s-au pierdut din vina lor, nu pentru că nu ar fi avut calităţi.

ADVERTISEMENT

În fine, avem un jucător foarte interesant, mijlocaş central. I-am scris lui Alin Stoica (n.r. antrenorul FCSB U17): «Laszlo Matyas a jucat vreodată fundaş dreapta?». A început să râdă şi a spus: «Da!». Mărturisesc că am copiat asta de la Hagi, pentru că şi Hagi l-a transformat pe Benzar din mijlocaş central în fundaş dreapta şi a fost cel mai bun din campionatul nostru. Acum, caut o chestie de genul ăsta. Nu neapărat că aş vrea jucătorii tineri să îi folosim în margine, dar aş vrea să avem o poziţie acoperită de jucători sub vârstă”, spunea Mihai Stoica în urmă cu 3 ani la

ADVERTISEMENT

Békéscsaba, ultimul loc în divizia secundă maghiară

Noua echipă a lui Laszlo Matyas este Békéscsaba, formație care tocmai a retrogradat în Liga a III-a din Ungaria, după un sezon dezastruos în divizia secundă, unde a terminat pe ultimul loc. Békéscsaba nu o duce mai bine nici în noul sezon, care deja a început.

ADVERTISEMENT

În Liga a III-a, echipa lui Laszlo Matyas a bifat deja două remize și o înfrângere în primele trei etape și ocupă locul 11 dintr-un total de 16 echipe. Dacă va continua în același ritm, Békéscsaba are mari șanse chiar să retrogradeze în Liga a IV-a, ceea ce ar fi un regres incredibil pentru fostul căpitan al echipei de tineret al lui FCSB.