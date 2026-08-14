Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Era în pericol Filipe Coelho înainte de Craiova – KuPS?”. Patronul campioanei a replicat imediat cu 3 cuvinte. Ce sfat i-a dat Gâlcă! Exclusiv

Mihai Rotaru a lămurit situația lui Filipe Coelho de la Universitatea Craiova și a dezvăluit ce sfat important i-a oferit Costel Gâlcă înaintea despărțirii.
Tibi Cocora
14.08.2026 | 13:20
Era in pericol Filipe Coelho inainte de Craiova KuPS Patronul campioanei a replicat imediat cu 3 cuvinte Ce sfat ia dat Galca Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Rotaru a lămurit situația lui Filipe Coelho de la Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik.
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Situația lui Filipe Coelho a fost unul dintre subiectele discutate în ultimele zile la Universitatea Craiova, în contextul rezultatelor mai puțin convingătoare din ultima perioadă și al presiunii uriașe dinaintea returului cu KuPS. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a vorbit deschis despre poziția antrenorului portughez și despre modul în care privește finanțatorul oltean relația cu acesta, dezvăluind totodată și un episod interesant petrecut în perioada în care Costel Gâlcă se afla pe banca formației din Bănie.

Mihai Rotaru a spulberat orice scenariu privind o eventuală schimbare a lui Coelho: „Exclus așa ceva!“

În contextul rezultatelor din ultima perioadă, Mihai Rotaru a fost întrebat de Horia Iovanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA dacă poziția lui Filipe Coelho a fost pusă în pericol înaintea returului cu KuPS. Patronul Universității Craiova a respins categoric această variantă și a transmis că portughezul nu s-a aflat niciun moment în pericolul de a fi schimbat.

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„Exclus așa ceva. Nu s-a pus vorba în niciun moment. Am avut un consiliu de administrație după meciul cu Argeș, dar fără legătură cu meciul respectiv. Unul dintre membri a și zis că speră că nu ne trece prin cap să schimbpm antrenorul. Nu există așa ceva, nu ne trecea gândul acesta prin cap. Nu s-a pus problema, nu s-a pus problema. Nici 0,001% nu s-a pus problema schimbării lui Coelho. Înainte de Sorin Cârțu ca antrenor, este cel mai performant antrenor al Universității Craiova și în Europa și în campionat, cu trei trofee câștigate. Nea Sorin a luat două în 91, atâtea trofee erau în joc“, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce i-a spus Costel Gâlcă lui Mihai Rotaru înaintea despărțirii

Finanțatorul oltenilor a dezvăluit, apoi, un episod petrecut în perioada în care Costel Gâlcă era antrenorul Universității Craiova. O discuție purtată înaintea despărțirii avea să-i ofere lui Rotaru o perspectivă diferită asupra modului în care trebuie evaluat un tehnician și asupra așteptărilor pe care le poate avea de la acesta.

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„Am învățat o chestie de la Costel Gâlcă, mi-a rămas asta. Înainte să ne despărțim, m-am întâlnit cu el la birou și i-am spus că nu-mi convine asta, asta și asta. Pentru aceste motive, vreau să ne stângem mâna. El mi-a spus atunci – Mihai, antrenorul pe care tu-l cauți, n-o să-l găsești, pentru că tu vrei perfecțiunea – și am realizat că așa este, avem și noi minusurile noastre. Trebuie să ne uităm la partea cu plusuri, să facem un mixt, să vedem cum stăm. Dacă eu aș găsi antrenorul pe care-l caut, acela ar fi Luis Enrique, Klopp, Wenger, Guardiola, Ferguson. Nu avem cum să-i găsim, doar printr-o minune. Și se mai întâmplă și minuni. Asta m-a învățat Costel, să mă uit și să iau cel mai bun antrenor pe care-l găsesc, nu pe cel mai perfect, pentru că nu-l vei găsi și în permanență vei fi frustrat“, a mai spus patronul campioanei României.

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Era în pericol Filipe Coelho înainte de Craiova - KuPS?

 

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