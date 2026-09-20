Sport

A prins transferul vieții după 2 ani cu Reghecampf la FCSB. „E lovitură!” Reacția lui Gardoş după ce a aflat că Reghe s-a înțeles cu Becali

Laurențiu Reghecampf se pregătește să revină la FCSB pentru al treilea mandat. Un fost elev al tehnicianului explică de ce mutarea făcută de Gigi Becali poate schimba echipa.
Alex Bodnariu, Emanuel Roşu
20.09.2026 | 22:53
A prins transferul vietii dupa 2 ani cu Reghecampf la FCSB E lovitura Reactia lui Gardos dupa ce a aflat ca Reghe sa inteles cu Becali
EXCLUSIV FANATIK
Florin Gardoș a dat verdictul despre Reghecampf la FCSB! „Era nevoie de un antrenor ca el”
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Laurențiu Reghecampf se pregătește pentru al treilea mandat la FCSB, după ce Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că s-a înțeles cu tehnicianul de 51 de ani. Florin Gardoș, fotbalistul care a cunoscut una dintre cele mai bune perioade ale carierei sub comanda lui „Reghe”, consideră că patronul roș-albaștrilor a făcut o alegere extrem de inspirată.

Florin Gardoș a dat verdictul despre Reghecampf la FCSB! „Era nevoie de un antrenor ca el”

Florin Gardoș a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Fostul fundaș al roș-albaștrilor, care a lucrat timp de două sezoane cu „Reghe”, vede mutarea drept una excelentă pentru echipa lui Gigi Becali. Gardoș cunoaște foarte bine metodele tehnicianului și impactul pe care acesta îl poate avea asupra vestiarului, după ce a făcut parte din echipa care a dominat fotbalul românesc în primul mandat al antrenorului.

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„Dacă se face, este clar un lucru bun, după părerea mea. Era nevoie de un antrenor de profilul lui, care să aibă și un CV bun, dar și reputația unui tehnician dur. Un antrenor care pune accent pe disciplină și pe pregătirea fizică. Probabil va reface echipa împreună cu Tommy Neubert, dacă va rămâne și el. Clar, ar fi o lovitură pentru FCSB, spun eu”, a explicat Florin Gardoș în exlusivitate pentru site-ul nostru.

Florin Gardoș a prins transferul în Premier League după ce a lucrat cu Reghecampf la FCSB

Florin Gardoș a ajuns la Steaua, actuala FCSB, în vara anului 2010, de la Concordia Chiajna. Fundașul avea doar 21 de ani și era considerat unul dintre jucătorii de perspectivă ai fotbalului românesc. Laurențiu Reghecampf nu era atunci la echipă. Tehnicianul avea să preia formația roș-albastră abia în mai 2012.

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Evoluțiile lui Florin Gardoș au fost însă din ce în ce mai bune după venirea lui Reghecampf. Fundașul s-a impus în centrul apărării roș-albaștrilor și a ajuns și la echipa națională de seniori a României. După transferul lui Vlad Chiricheș la Tottenham, Gardoș a devenit unul dintre oamenii de bază din defensiva bucureștenilor.

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Gardoș a fost coleg cu Virgil van Dijk la Southampton

Reghecampf a plecat de la FCSB în vara lui 2014, după doi ani pe banca echipei. La numai câteva luni distanță, Florin Gardoș a prins transferul carierei. Southampton l-a cumpărat pe 14 august 2014, iar fundașul român a semnat un contract valabil până în 2018.

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Suma a fost uriașă pentru fotbalul românesc la acel moment. FCSB a încasat aproximativ 6,8 milioane de euro pentru Gardoș. La Southampton, românul a ajuns sub comanda lui Ronald Koeman, într-o echipă care avea în lot jucători precum Graziano Pellè sau Dušan Tadić. Ulterior, Gardoș avea să fie coleg și cu Virgil van Dijk.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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