„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv

Dumitru Dragomir, cel care a ocupat funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în perioada 1996-2013, a avut o copilărie destul de dificilă. Acesta a povestit, la FANATIK, cum era să se înece atunci când era copil. Și nu doar o dată, ci de zeci de ori.

Cum erau iernile în copilăria lui Mitică Dragomir

La cea mai recentă emisiune „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a povestit întâmplări unice și de neuitat trăite în copilăria de la Bălcești, județul Vâlcea, acolo unde s-a născut pe 30 mai 1946.

între iarna din prezent și cea de odinioară. Acesta își amintește faptul că, la mijlocul anilor ’50, a nins foarte mult, iar troienele din jurul casei sale erau de peste 2 metri. ”Cred că 2,20 – 2,30 m avea zăpada. Aproape la streașina casei. Niciodată nu am să uit așa ceva. Cred că atunci a fost cea mai zăpadă din decursul vieții mele de 80 de ani”, spune Mitică.

Ce a pățit Dumitru Dragomir în tinerețea sa: „Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”

„Oracolul din Bălcești” își mai amintește de un mic pârâu din jurul casei, numit Șerlanu, de 1-2 metri. „Odată era apa de o jumătate de metru pe drum, 200-300 de metri în stânga și în dreapta Șerlanului, cât vezi cu ochii, era o Dunăre. Incredibil!”.

Întrebat de Horia Ivanovici dacă a fost vreodată la un pas de înec, Mitică a spus că nu doar o dată: „De cel puțin 20 de ori. Pentru că eram niște nebuni. Bălceștiul avea un râu, pârâu, Oltețul. Înainte de a fi captat pentru termocentralele din Olt era normal. Veneau fel și fel de copaci pe apă. Iar noi ne aruncam, legam o frânghie de copac, iar frânghia asta o trăgeau 10-15 oameni afară.

Cred că de cel puțin două-trei ori m-au învârtit. Și scoteam 5-6 copaci din-ăștia pe iarnă sau pe vară. (n.r. cum era să te îneci?) Eu mă aruncam în Olteț, că înotam bine, și legam de câte o creangă mare sau de copac frânghia aia. Și venea câte o creangă și mă băga sub ea, ieșeam aproape mort afară.

Mai mergeam în zona unde făcea cot râul. Acolo era de 10-15 metri adâncime apa. Știi proverbul ăla că aruncă un nebun o piatră în râu și 10 deștepți se aruncă să o scoată. Așa și noi. Ne aruncam de pe mal, de 4-5 metri, că până ajungeam jos era gata aerul. Și apoi, până ieșeai afară din apă.. acel ultim metru, simțeai că.. S-au înecat mulți acolo”, își reamintește Mitică.

Cu ce sechele a rămas Dumitru Dragomir după evenimentele trăite în copilăria din Bălcești: „Noaptea visez că nu mai ies!”

De-a lungul vremii, foarte mulți care au trecut prin nu au mai avut șansa să iasă la suprafață și au murit înecați. Însuși Dragomir recunoaște că și acum visează despre acele clipe.

„(n.r. Ai fost de vreo 20 de ori în pericol de înec?) Simțeam că nu mai ies. Și acum visez noaptea că nu mai ies din apă. Eram un copil nebunatic. Noaptea simt că nu mai ajung la aer. E un coșmar. Doamne ce copilărie zbuciumată aveam, Dumnezeule. Știi cum era? Cât vezi cu ochii”, mai spune Mitică.