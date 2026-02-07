Sport

„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv

Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre tinerețea sa. Fostul conducător al fotbalului intern povestește faptul că a fost de zeci de ori la un pas de înec. Ce s-a întâmplat.
Adrian Baciu
07.02.2026 | 16:30
Era sa ma inec de cel putin 20 de ori Dezvaluiri cutremuratoare ale lui Dumitru Dragomir Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce a pățit Dumitru Dragomir în tinerețea sa: „Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, cel care a ocupat funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în perioada 1996-2013, a avut o copilărie destul de dificilă. Acesta a povestit, la FANATIK, cum era să se înece atunci când era copil. Și nu doar o dată, ci de zeci de ori.

Cum erau iernile în copilăria lui Mitică Dragomir

La cea mai recentă emisiune „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a povestit întâmplări unice și de neuitat trăite în copilăria de la Bălcești, județul Vâlcea, acolo unde s-a născut pe 30 mai 1946.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir a făcut o comparație între iarna din prezent și cea de odinioară. Acesta își amintește faptul că, la mijlocul anilor ’50, a nins foarte mult, iar troienele din jurul casei sale erau de peste 2 metri. ”Cred că 2,20 – 2,30 m avea zăpada. Aproape la streașina casei. Niciodată nu am să uit așa ceva. Cred că atunci a fost cea mai zăpadă din decursul vieții mele de 80 de ani”, spune Mitică.

Ce a pățit Dumitru Dragomir în tinerețea sa: „Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”

„Oracolul din Bălcești” își mai amintește de un mic pârâu din jurul casei, numit Șerlanu, de 1-2 metri. „Odată era apa de o jumătate de metru pe drum, 200-300 de metri în stânga și în dreapta Șerlanului, cât vezi cu ochii, era o Dunăre. Incredibil!”.

ADVERTISEMENT
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Digi24.ro
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul

Întrebat de Horia Ivanovici dacă a fost vreodată la un pas de înec, Mitică a spus că nu doar o dată: „De cel puțin 20 de ori. Pentru că eram niște nebuni. Bălceștiul avea un râu, pârâu, Oltețul. Înainte de a fi captat pentru termocentralele din Olt era normal. Veneau fel și fel de copaci pe apă. Iar noi ne aruncam, legam o frânghie de copac, iar frânghia asta o trăgeau 10-15 oameni afară.

ADVERTISEMENT
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit
Digisport.ro
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat

Cred că de cel puțin două-trei ori m-au învârtit. Și scoteam 5-6 copaci din-ăștia pe iarnă sau pe vară. (n.r. cum era să te îneci?) Eu mă aruncam în Olteț, că înotam bine, și legam de câte o creangă mare sau de copac frânghia aia. Și venea câte o creangă și mă băga sub ea, ieșeam aproape mort afară. 

Mai mergeam în zona unde făcea cot râul. Acolo era de 10-15 metri adâncime apa. Știi proverbul ăla că aruncă un nebun o piatră în râu și 10 deștepți se aruncă să o scoată. Așa și noi. Ne aruncam de pe mal, de 4-5 metri, că până ajungeam jos era gata aerul. Și apoi, până ieșeai afară din apă.. acel ultim metru, simțeai că.. S-au înecat mulți acolo”, își reamintește Mitică.

ADVERTISEMENT

Cu ce sechele a rămas Dumitru Dragomir după evenimentele trăite în copilăria din Bălcești: „Noaptea visez că nu mai ies!”

De-a lungul vremii, foarte mulți care au trecut prin experiențe similare cu cele ale lui Mitică nu au mai avut șansa să iasă la suprafață și au murit înecați. Însuși Dragomir recunoaște că și acum visează despre acele clipe.

„(n.r. Ai fost de vreo 20 de ori în pericol de înec?) Simțeam că nu mai ies. Și acum visez noaptea că nu mai ies din apă. Eram un copil nebunatic. Noaptea simt că nu mai ajung la aer. E un coșmar. Doamne ce copilărie zbuciumată aveam, Dumnezeule. Știi cum era? Cât vezi cu ochii”, mai spune Mitică.

„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir: „Noaptea visez că nu mai ies!”. Exclusiv

Transylvania Open 2026. S-a încheiat finala probei de dublu! Cine a câștigat trofeul
Fanatik
Transylvania Open 2026. S-a încheiat finala probei de dublu! Cine a câștigat trofeul
FCSB a scăpat de un nume important în lupta la play-off: „E frustrant...
Fanatik
FCSB a scăpat de un nume important în lupta la play-off: „E frustrant și durerea e mare”
Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Manchester United – Tottenham...
Fanatik
Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Manchester United – Tottenham 2-0. Gazdele își dublează avantajul! Ce rol a jucat Radu Drăgușin în faza golului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Atacantul român a refuzat transferul în Bundesliga dintr-un motiv uluitor!
iamsport.ro
Atacantul român a refuzat transferul în Bundesliga dintr-un motiv uluitor!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!