„Era să mor la Madrid!” Lui Mitică Dragomir i-a trecut glonțul pe la ureche la Real – Bayern Munchen. „Mi-a dat nevastă-mea niște pastile”

„Oracolul de la Bălcești” nu a ratat R . Mitică Dragomir s-a gândit la ce era mai rău în Spania, după ce i-a venit rău de la o porție de paste negre cu fructe de mare.

Lui Mitică Dragomir i-a trecut glonțul pe la ureche la Real – Bayern Munchen: „Era să mor la Madrid!”

Mitică Dragomir a mâncat la un restaurant de top din Madrid și a mărturisit că a plătit peste 100 de euro pentru o porție de paste cu fructe de mare. Totuși, mâncarea nu i-a picat bine fostului șef de la LPF, care a trăit un coșmar după masa în oraș.

Pastele negre cu fructe de mare i-au provocat probleme mari lui Mitică Dragomir. „Oracolul de la Bălcești” nu s-a simțit în apelele lui în următoarele zile și a trecut pe pastile pentru a trece peste „cumpănă”.

„Am mâncat niște paste negre cu fructe de mare, nici nu mi-au plăcut. Porția a fost peste 100 de euro, erau făcute la unul dintre cele mai bune restaurante. Am comandat porția cu doi pumni de fructe de mare, cred că o porție normală nu costă mai multe de 40, 50 de euro.

Mănânc ca spartul, sunt lacom pentru că nu am avut când am fost mic. Când am venit acasă, cine murea? Nea Mitică… Stăteam numai pe toaletă, mi-a dat nevasta mea niște pastile. Am plecat să mă refac la mare.

O zi și jumătate mi-a fost rău, după mi-a revenit pentru că sunt puternic. A venit Bogdan și mi-a adus noaptea un antibiotic, eram terminat, stăteam numai pe toaletă”, a spus Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică, show-ul poate fi urmărit pe , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni.

Mitică Dragomir și-a dezvăluit secretele la aproape 80 de ani: „Dacă stai acasă, o mierlești repede”

la MAX Profețiile lui Mitică. Fostul șef de la LPF nu stă acasă, face mișcare și nu ezită să meargă în oraș pentru o cafea cu prietenii.

„De 40 de ani mă doare spatele. Bătrânețea e frumoasă, pe onoarea mea dacă nu e. Dacă ai unde să pleci de acasă, dacă stai acasă, o mierlești repede. Recomand tuturor bărbaților să nu stea acasă. Cum te scoli, te scoli mai târziu, nu te grăbești.

Dacă nu ai o muncă sau un business, pleci de acasă la 11 te hușchesti de acasă, pleci două ore. Te duci la o cafea în oraș, nu bei acasă, vii pe la două, mănânci, tragi un pui de somn. Odihna e pe primul loc, nu mâncarea, odihnă, dacă vrei să trăiești mult.

Statul acasă îți mănâncă zilele. Dacă nu ai dialog cu diverși oameni, să mai râzi, să mai zică unul și ceva împotriva ta, a ideilor tale. Dacă stai cu nevasta acasă o iei razna, ce să mai. Nevasta-mea o oblig, du-te la sală. La aproape 80 de ani arată de 50. Zi de zi, de 40 de ani. Arăta așa? Nevastă-mea, dacă mă duc cu ea la plimbare, ea face zece kilometri, eu cinci”, spunea Dragomir.

“ERA SA MOR!” Ce a patit Mitica Dragomir la Madrid, inainte de Real - Bayern!