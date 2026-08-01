Sport

Era singur la 6 metri de poarta goală! Ce a putut să facă atacantul pe care FCSB a cheltuit 500.000 de euro. Video

Ratarea începutului de campionat vine de la fostul fotbalist al celor de la FCSB, pe care Gigi Becali plătea o sumă importantă în trecut. Cum a putut să trimită peste poartă din doar 6 metri
Ciprian Păvăleanu
01.08.2026 | 18:07
Era singur la 6 metri de poarta goala Ce a putut sa faca atacantul pe care FCSB a cheltuit 500000 de euro Video
SPECIAL FANATIK
Cum a putut să rateze din doar 6 metri Cătălin Golofca în meciul Cetatea Suceava - Concordia Chiajna 1-3. Foto: Colaj FANATIK
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Ziua de 1 august a venit cu debutul noului sezon din Liga a II-a, dar și cu ratarea zilei, care ar putea rămâne chiar ratarea campionatului până la final de stagiune. Cătălin Golofca, fotbalistul trecut pe la FCSB și CFR Cluj, a ratat incredibil în meciul Cetatea Suceava  – Concordia Chiajna, încheiat cu scorul de 1-3.

Cătălin Golofca, ratarea debutului de sezon în România

Ajuns la 36 de ani, Cătălin Golofca își petrece ultimii ani ai carierei în diviziile inferioare. După ce anul trecut a jucat pentru Unirea Alba Iulia, în acest sezon fostul fotbalist de la FC Botoșani, FCSB și CFR Cluj joacă pentru Cetatea Suceava, formație nou-promovată în eșalonul secund.

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În prima etapă din Liga a II-a, bucovinenii au întâlnit Concordia Chiajna, care s-a impus fără mari probleme, cu scorul de 3-1, după ce la pauză a condus cu 2-0. Cătălin Golofca a fost titular și nu a marcat, dar s-a făcut remarcat printr-o ratare de zile mari. El a primit o pasă în zonă centrală, la 6 metri de poartă, însă nu a reușit să-l execute pe Biricu, portarul împrumutat de la Rapid, ci a trimis mult peste poarta adversă.

FCSB și CFR Cluj i-au plătit lui FC Botoșani un total de 1.000.000 de euro pentru Golofca

Cătălin Golofca era în urmă cu un deceniu un fotbalist cu certe calități, care a impresionat în tricoul lui FC Botoșani. Gigi Becali nu a stat mult pe gânduri și a plătit 500.000 de euro pentru fotbalistul care până în pauza de iarnă dăduse 5 goluri și 4 pase decisive în tricoul moldovenilor.

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Din păcate, el nu a confirmat în tabăra bucureștenilor, iar în următorul sezon a revenit la FC Botoșani, după doar 8 meciuri jucate în campionat pentru FCSB. Extrema lui Valeriu Iftime a făcut un nou sezon de excepție pentru echipa sa, iar de această dată CFR Cluj a fost cea care a plătit o jumătate de milion de euro în schimbul său, dar nici în Ardeal nu a reușit să se impună. După ce a jucat timp de mai multe sezoane și pentru Sepsi, Golofca a revenit într-un final din nou la FC Botoșani, însă nu s-a mai impus și de această dată, fiind deja ajuns la o vârstă de 33 de ani. Ultimii trei ani și i-a petrecut la echipe din diviziile inferioare, printre care Chindia Târgoviște, CSM Slatina, Unirea Alba Iulia și Cetatea Suceava.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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