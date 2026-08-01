Era singur la 6 metri de poarta goală! Ce a putut să facă atacantul pe care FCSB a cheltuit 500.000 de euro. Video

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Ziua de 1 august a venit cu debutul noului sezon din Liga a II-a, dar și cu ratarea zilei, care ar putea rămâne chiar ratarea campionatului până la final de stagiune. Cătălin Golofca, fotbalistul trecut pe la FCSB și CFR Cluj, a ratat incredibil în meciul Cetatea Suceava – Concordia Chiajna, încheiat cu scorul de 1-3.

Cătălin Golofca, ratarea debutului de sezon în România

Ajuns la 36 de ani, Cătălin Golofca își petrece ultimii ani ai carierei în diviziile inferioare. După ce , în acest sezon joacă pentru Cetatea Suceava, formație nou-promovată în eșalonul secund.

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În prima etapă din Liga a II-a, bucovinenii au întâlnit Concordia Chiajna, care s-a impus fără mari probleme, cu scorul de 3-1, după ce la pauză a condus cu 2-0. Cătălin Golofca a fost titular și nu a marcat, dar s-a făcut remarcat printr-o ratare de zile mari. El a primit o pasă în zonă centrală, la 6 metri de poartă, însă nu a reușit să-l execute pe Biricu, portarul împrumutat de la Rapid, ci a trimis mult peste poarta adversă.

FCSB și CFR Cluj i-au plătit lui FC Botoșani un total de 1.000.000 de euro pentru Golofca

Cătălin Golofca era în urmă cu un deceniu un fotbalist cu certe calități, care a impresionat în tricoul lui FC Botoșani. Gigi Becali nu a stat mult pe gânduri și a plătit 500.000 de euro pentru fotbalistul care până în pauza de iarnă dăduse 5 goluri și 4 pase decisive în tricoul moldovenilor.

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Din păcate, el nu a confirmat în tabăra bucureștenilor, iar în următorul sezon a revenit la FC Botoșani, după doar 8 meciuri jucate în campionat pentru FCSB. Extrema lui Valeriu Iftime a făcut un nou sezon de excepție pentru echipa sa, iar de această dată CFR Cluj a fost cea care a plătit o jumătate de milion de euro în schimbul său, dar nici în Ardeal nu a reușit să se impună. După ce a jucat timp de mai multe sezoane și pentru Sepsi, Golofca a revenit într-un final din nou la FC Botoșani, însă nu s-a mai impus și de această dată, fiind deja ajuns la o vârstă de 33 de ani. Ultimii trei ani și i-a petrecut la echipe din diviziile inferioare, printre care Chindia Târgoviște, CSM Slatina, Unirea Alba Iulia și Cetatea Suceava.