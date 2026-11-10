„Era smardoi”. Reacția lui Dani Coman după ce Dan Alexa a declarat că i-a organizat lupte de stradă

ADVERTISEMENT

Dani Coman a reacționat după dezvăluirile spectaculoase făcute de Dan Alexa despre tinerețea lor, când cei doi erau colegi la Rocar București. Fostul mijlocaș a povestit că îi organiza actualului oficial din fotbalul românesc lupte pe bani, iar câștigurile erau împărțite. Subiectul a stârnit hohote de râs la FANATIK SUPERLIGA, unde Horia Ivanovici și Vivi Răchită au comentat trecutul de „smardoi” al fostului portar. Dani Coman a răspuns cu umor, apoi a transmis un mesaj important suporterilor echipei sale.

Dan Alexa a dezvăluit că îi organiza lupte pe bani lui Dani Coman

Dan Alexa și Dani Coman au fost colegi la Rocar București, într-o perioadă în care amândoi încercau să-și construiască o carieră în fotbal. Dincolo de antrenamente și meciuri, cei doi au trecut împreună și prin momente dificile din punct de vedere financiar. Într-un interviu acordat publicației Digi Sport, Dan Alexa a povestit că îi organiza lui Dani Coman lupte pe bani și că împărțeau câștigurile. Fostul mijlocaș a mărturisit că actualul conducător din fotbalul românesc era extrem de priceput la bătaie și chiar îi plăceau confruntările.

ADVERTISEMENT

Alexa și-a amintit că, în acea perioadă, cei doi locuiau împreună și uneori aveau bani doar pentru lapte bătut. În ciuda greutăților, între ei s-a legat o prietenie puternică, păstrată și după încheierea carierelor de jucători. Dezvăluirile au devenit subiect de discuție și la FANATIK SUPERLIGA, unde Horia Ivanovici a adus în atenție .

Horia Ivanovici și Vivi Răchită, reacții savuroase: „Un fel de Jason Statham!”

Horia Ivanovici a deschis subiectul în emisiune, amintind de interviul în care Dan Alexa a vorbit despre luptele din tinerețe ale lui Dani Coman: „Am citit în interviul lui Dan Alexa că el îi organiza bătăi, că se bătea pe bani când era tânăr. Cică era smardoi. Am primit un mesaj că tatăl lui Dani Coman a fost antrenor de box. Lovea mai tare, păstrând proporțiile, decât Tyson”, a spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită a intervenit imediat și a amintit un episod din perioada în care Dani Coman evolua la Rapid, când fostul portar a avut o confruntare verbală cu suporterii giuleșteni. Fostul fundaș a glumit pe seama reputației lui Coman și l-a comparat cu celebrul actor britanic Jason Statham, cunoscut pentru rolurile sale din filmele de acțiune: „Mai știți că îl înjura peluza Rapidului și s-a dus în fața lor și le-a zis: «Ce vreți, mă, hai!». Smardoi, smardoi. Rău de tot, un fel de Jason Statham”, a punctat și Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT

Dani Coman, prima reacție după dezvăluirile lui Dan Alexa: „Am rezistat toată viața la presiune și la lupte”

Întrebat despre declarațiile fostului său coleg, din tinerețe. A preferat să trateze subiectul cu umor, recunoscând că perioada respectivă a fost una în care el și Dan Alexa erau foarte tineri.

ADVERTISEMENT

Fostul portar a lăsat însă de înțeles că nu s-a ferit niciodată de situațiile dificile, indiferent dacă a fost vorba despre viața personală sau despre cariera sportivă: „Nu-mi amintesc ce a zis Dan. Am rezistat toată viața la presiune și la lupte. Eram mai mici și noi, ce minte aveam…”, a spus Dani Coman, la FANATIK SUPERLIGA.