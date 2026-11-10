Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Era smardoi”. Reacția lui Dani Coman după ce Dan Alexa a declarat că i-a organizat lupte de stradă

Tibi Cocora
10.11.2026 | 13:00
Era smardoi Reactia lui Dani Coman dupa ce Dan Alexa a declarat ca ia organizat lupte de strada
EXCLUSIV FANATIK
Dani Coman a reacționat la dezvăluirile lui Dan Alexa despre luptele pe bani din tinerețe. Foto: Colaj Fanatik.
Dani Coman a reacționat la dezvăluirile lui Dan Alexa despre luptele pe bani din tinerețe. Horia Ivanovici și Vivi Răchită au comentat povestea la FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dani Coman a reacționat după dezvăluirile spectaculoase făcute de Dan Alexa despre tinerețea lor, când cei doi erau colegi la Rocar București. Fostul mijlocaș a povestit că îi organiza actualului oficial din fotbalul românesc lupte pe bani, iar câștigurile erau împărțite. Subiectul a stârnit hohote de râs la FANATIK SUPERLIGA, unde Horia Ivanovici și Vivi Răchită au comentat trecutul de „smardoi” al fostului portar. Dani Coman a răspuns cu umor, apoi a transmis un mesaj important suporterilor echipei sale.

Dan Alexa a dezvăluit că îi organiza lupte pe bani lui Dani Coman

Dan Alexa și Dani Coman au fost colegi la Rocar București, într-o perioadă în care amândoi încercau să-și construiască o carieră în fotbal. Dincolo de antrenamente și meciuri, cei doi au trecut împreună și prin momente dificile din punct de vedere financiar. Într-un interviu acordat publicației Digi Sport, Dan Alexa a povestit că îi organiza lui Dani Coman lupte pe bani și că împărțeau câștigurile. Fostul mijlocaș a mărturisit că actualul conducător din fotbalul românesc era extrem de priceput la bătaie și chiar îi plăceau confruntările.

ADVERTISEMENT

Alexa și-a amintit că, în acea perioadă, cei doi locuiau împreună și uneori aveau bani doar pentru lapte bătut. În ciuda greutăților, între ei s-a legat o prietenie puternică, păstrată și după încheierea carierelor de jucători. Dezvăluirile au devenit subiect de discuție și la FANATIK SUPERLIGA, unde Horia Ivanovici a adus în atenție povestea spusă de Dan Alexa.

Horia Ivanovici și Vivi Răchită, reacții savuroase: „Un fel de Jason Statham!”

Horia Ivanovici a deschis subiectul în emisiune, amintind de interviul în care Dan Alexa a vorbit despre luptele din tinerețe ale lui Dani Coman: „Am citit în interviul lui Dan Alexa că el îi organiza bătăi, că se bătea pe bani când era tânăr. Cică era smardoi. Am primit un mesaj că tatăl lui Dani Coman a fost antrenor de box. Lovea mai tare, păstrând proporțiile, decât Tyson”, a spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru...
Digi24.ro
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri

Vivi Răchită a intervenit imediat și a amintit un episod din perioada în care Dani Coman evolua la Rapid, când fostul portar a avut o confruntare verbală cu suporterii giuleșteni. Fostul fundaș a glumit pe seama reputației lui Coman și l-a comparat cu celebrul actor britanic Jason Statham, cunoscut pentru rolurile sale din filmele de acțiune: „Mai știți că îl înjura peluza Rapidului și s-a dus în fața lor și le-a zis: «Ce vreți, mă, hai!». Smardoi, smardoi. Rău de tot, un fel de Jason Statham”, a punctat și Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și Mirel Rădoi au bătut palma!
Digisport.ro
Gigi Becali și Mirel Rădoi au bătut palma! "Nașule, te ajut cu ce pot!"

Dani Coman, prima reacție după dezvăluirile lui Dan Alexa: „Am rezistat toată viața la presiune și la lupte”

Întrebat despre declarațiile fostului său coleg, Dani Coman nu a intrat în detaliile confruntărilor din tinerețe. A preferat să trateze subiectul cu umor, recunoscând că perioada respectivă a fost una în care el și Dan Alexa erau foarte tineri.

ADVERTISEMENT

Fostul portar a lăsat însă de înțeles că nu s-a ferit niciodată de situațiile dificile, indiferent dacă a fost vorba despre viața personală sau despre cariera sportivă: „Nu-mi amintesc ce a zis Dan. Am rezistat toată viața la presiune și la lupte. Eram mai mici și noi, ce minte aveam…”, a spus Dani Coman, la FANATIK SUPERLIGA.

Doliu la FCSB. „Mama lui, Dumnezeu să o ierte, a murit ieri!”. Gigi...
Fanatik
Doliu la FCSB. „Mama lui, Dumnezeu să o ierte, a murit ieri!”. Gigi Becali a dat vestea
Gigi Becali, șocat după discuția cu Andrei Nicolescu! Dezvăluire despre transferul lui Boutoutaou...
Fanatik
Gigi Becali, șocat după discuția cu Andrei Nicolescu! Dezvăluire despre transferul lui Boutoutaou la Dinamo
Jucătorii cu care pornește revoluția la FCSB. Gigi Becali: „Și lui îi fac...
Fanatik
Jucătorii cu care pornește revoluția la FCSB. Gigi Becali: „Și lui îi fac contract”
Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
Parteneri
Gigi Becali a plătit o sumă record și a adus un atacant 'cu...
iamsport.ro
Gigi Becali a plătit o sumă record și a adus un atacant 'cu forță, explozie, viteză și tehnică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!