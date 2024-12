„Era un șarpe pe teren!”. Ce a trăit Florin Gardoș la un meci din Superliga

Florin Gardoș s-a retras din activitatea de fotbalist profesionist în 2022, de la dizolvata formație ilfoveană Academica Clinceni. În întreaga sa carieră, fostul fundaș central a trecut printr-o mulțime de experiențe, însă una l-a marcat profund și a scos-o la iveală după mai bine de 4 ani.

Ce a trăit Florin Gardoș la un meci din Superliga: “Am intrat pe teren și acolo era un șarpe!”

Fostul jucător trecut și prin Premier League a fost invitat să vorbească despre situația precară a stadionului de la Botoșani, alături de celălalt invitat al emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță.

Florin Gardoș, , și-a amintit de un episod mai puțin știut în lumea fotbalului autohton, din perioada când juca pentru Politehnica Iași.

Într-o deplasare la Botoșani, pentru disputarea unui meci cu formația patronată de Valeriu Iftime, Gardoș și colegii săi au ieșit pe teren pentru inspecția gazonului dinainte de startul partidei și au dat nas în nas cu un… șarpe!

“Știi, când am fost cu Clinceni ultima oară, prin 2020 parcă, era un șarpe pe teren la Botoșani! Era micuț. Ieșisem să vedem gazonul”, a povestit Gardoș, care a rememorat și o experiență deloc plăcută pentru el și pentru familia sa.

“Uite de exemplu, am fost cu Iașiul, înainte cu vreo 2 ani și eram cu soția, băiatul avea aproape un an, nici un an nu avea… și era derby-ul Botoșani – Iași, îți dai seama…

Să vezi ce înjurături și-au luat, semne obscene, într-o lojă cu soția lui Stoican (n.r. – Flavius Stoican), cu fata lui Stoican… A rămas nevastă-mea mască, a zis că nu e posibil așa ceva!”

“Ar fi păcat pentru domnul Iftime să nu poată accesa niște fonduri pentru stadion. Ține echipa sus!”

Robert Niță, fostul mare atacant al Rapidului de la începutul anilor 2000, și-a exprimat și el propria opinie cu privire la arena botoșănenilor, care ar urma să intre într-un amplu proces de modernizare, .

“Eu sper ca odată cu numirea acolo și cu poziția pe care o ocupă domnul Iftime să poată să acceseze niște fonduri din astea de la CNI (n.r. – Compania Națională de Investiții).

Ar fi păcat, mai ales că ține echipa la un nivel bun, va fi susținut politic în următorii 4 ani”, a spus Robert Niță, în direct la emisiunea moderată de jurnalistul Cristi Coste.

Stadionul Municipal din Botoșani are o capacitate totală de 7782 de locuri și este una dintre puține arene ale Superligii care nu a trecut printr-o serie de modernizări și renovări. Ultimele lucrări din incinta stadionului au avut loc în anul 2013.

