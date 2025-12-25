„Eram ateu! Și eu, și Teodora!”. MM Stoica, dezvăluiri cutremurătoare despre legătura cu Dumnezeu și evenimentul care i-a schimbat viața! Ce a pățit când a mers pe Muntele Athos

ADVERTISEMENT

„MM la FANATIK” este cea mai nouă producție marca Horia Ivanovici, iar audiența a crescut exponențial de la episod la episod. Realitate la care a contribuit, evident, și personalitatea lui Mihai Stoica, MM pentru lumea fotbalului, nume marcant în fotbalul românesc. Deopotrivă iubit și dușmănit, ne place sau nu ne place, numele său se identifică total cu numele celei mai iubite, ne place sau nu ne place, echipe din țară, campioana ultimelor două ediții de SuperLigă, FCSB. MM Stoica s-a transformat radical după o cumpănă teribilă din viața sa. Așa a descoperit președintele CA de la FCSB drumul spre Dumnezeu. I s-a îmbunătățit profund trăirea și credința. A contat și revelația trăită pe Muntele Athos. Aflați totul din rândurile următoare.

Cum a găsit MM Stoica calea credinței, de la FCSB la Muntele Athos. Cine l-a călăuzit către Dumnezeu

Unul dintre episoadele „serialului” care se anunță de lungă durată „MM la FANATIK” a dezvăluit o latură a acestuia mai puțin știută publicului spectator microbist. Latura credinței. Credinței în Dumnezeu. Care este, bine știut, și icoana patronului , , recunoscut pentru devoțiunea sa față de Tatăl Ceresc.

Cum a luat calea credinței este un episod dramatic din viața sa de dincolo de terenul de fotbal, dincolo de FCSB, dincolo de Gigi Becali, dincolo de derby-urile cu sau , dincolo de titluri și cupe fotbalistice, dincolo de visul … Motivul este mult mai aproape de sufletul său… Este, de fapt, sufletul său…

Suferința copiilor este un episod traumatizant pentru orice părinte care-și iubește „sânge din sângele lui și carne din carnea lui”. Simplu. Redundant. Omenesc. Firesc. Oricine ai fi. Oricâtă avere ai. Oricât de deștept ești. Oricât de celebru ești. Oricât de talentat ești. Oricât de frumos ești. Oricât…

Cumpăna cumplită a Teodorei care i-a schimbat viața

Singurul copil al lui MM Stoica, Teodora, a trecut printr-o foarte grea încercare, diagnosticată în 2019 cu o formă agresivă de cancer avansat, cu metastaze la plămâni, la coloană și la oase. Cumplit, la un pas de ultimul pas…

Gigi Becali a fost alături de ea, alături de MM și le-a spus, își amintește Teodora: „Ăsta e un test, o să treci cu bine. Dar asta e toată ideea, să credeți în Dumnezeu”. Niciunul, fiică și tată, nu erau credincioși convinși, ba dimpotrivă…

Ei bine, acel moment cumplit i-a arătat adevărata cale lui MM Stoica. Și i-a schimbat profund, chiar complet viața. Cumpăna Teodorei i-a apropiat foarte tare unul de celălalt și pe amândoi de Dumnezeu.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a făcut dezvăluiri emoționante la emisiunea lui Horia Ivanovici, „MM la FANATIK”: „În 2019 m-am dus pe această cale a credinței. Iar mai important este că ea (n.r. – Teodora) e foarte, foarte bine, iar eu am rămas pe această cale. Înainte eram rău de tot. Eram mai rău decât ateii. Aveam prieteni care erau pe această cale și mai făceam glume despre asta cu ei… nu, nu eram bine… Sunt bine acum, sunt foarte bine. În 2019, când a fost, de fapt, revelația, am luat-o pe această cale. Încercările pe care ni le dă (n.r. – Dumnezeu), sunt numai… dacă spun spre zidire înțeleg prea puțini… ne îndreaptă în direcția bună. Încă nu sunt la nivelul la care să știu să fac mărturisiri, cum face Gigi, care este de foarte mulți ani pe cale, dar poate va veni și momentul ăla când voi simți că trebuie să fac mărturisiri complete”. Zâmbește MM și oftează, ca după o piatră de moară ridicată de pe inimă…

„Gigi tot încerca de mult cu metodele lui, dar îndărătnicia e mare. Eram mai mult decât îndărătnic…”

În toată această transformare a lui Mihai Stoica, a contat și Gigi Becali. Nu avea cum să nu fie așa, ținând cont de relația lor îndelungată de prietenie, dincolo de relația de serviciu. Numai că MM era „mai mult decât îndărătnic”, după cum spune chiar el, nu era pregătit să primească ceea ce voia să-i dăruiască patronul lui FCSB.

„Gigi tot încerca de mult cu metodele lui, dar îndărătnicia e mare. Cel puțin eu, eram mai mult decât îndărătnic… nu eram pregătit să primesc ce venea de la el, învățătura de la el. Dar după aia, din disperare bineînțeles, am căutat și remediul ăsta, care este, într-adevăr, singurul remediu care folosește tuturor. Este un panaceu. Când ești pe cale, toate ți se par ușoare. Adică orice încercare o poți duce. Fără niciun fel de exagerare. Doar că trebuie să primești semnalul și să fii îndrumat acolo. Și poți să vezi, așa, o mulțime de oameni și să știi că în mulțimea asta este un om care te poate ajuta, care este desemnat să te ajute. Asta a fost la mine. Adică am găsit exact omul care e de la Dumnezeu pentru mine”, și-a deschis sufletul MM Stoica la „MM la FANATIK”.

Arsenie Irimiea, duhovnicul său, a fost unul dintre ucenicii importanți ai părintelui Arsenie Papacioc

Nu, nu este Gigi Becali acel om al lui MM Stoica de la Dumnezeu, chiar dacă l-a ajutat foarte mult pe cale. Omul despre care recunoaște că l-a ajutat cel mai mult, și încă o face, este duhovnicul său: „Acum e șeful meu! (râde senin, împăcat…) Împreună cu care iau absolut toate deciziile importante. Este starețul Schitului Darvari, din centrul Bucureștiului, «călugăr de asfalt», cum îi place să spună. Este părintele Arsenie Irimiea. Un părinte deosebit, o spun toți cei care îl cunosc… și sunt foarte mulți cei care îl cunosc… de șase ani de când merg acolo, obștea nu că s-a triplat, mai mult chiar, cred că sunt de patru ori mai mulți enoriași decât am văzut prima dată când am intrat acolo, în biserică. Acolo am plăcerea să întâlnesc oameni apropiați de vârsta mea (n.r. – 60 de ani, împliniți pe 12 aprilie), pe care îi întâlneam înainte prin cluburi, prin restaurante, oameni cunoscuți în București, e ceva deosebit și sunt foarte mulți cei care ajung să se închine la Schitul Darvari și care nu mai pleacă la alt așezământ religios”.

„Duhovnicul meu, Arsenie Irimiea, a fost unul dintre ucenicii importanți ai părintelui Arsenie Papacioc, care a fost fotbalist și care ținea cu noi, când eram Steaua. Iar de câte ori părintele Arsenie vorbește despre el, și nu este predică în care să nu-l pomenească, deja atmosfera se schimbă în Schitul Darvari. Părintele Arsenie Papacioc a fost uriaș… Uriaș!”

Prima experiență pe Muntele Athos: „Indescriptibil!”

Pornit irevocabil pe calea credinței, Mihai Stoica nu avea cum să nu meargă în „miezul” lumii ortodoxe, în locul cel mai sfânt al religiei noastre străbune, Muntele Athos. Agio Oros în grecește. Sfântul Munte în românește. Prima sa experiență la Athos a fost, însă, de-a dreptul… hai să spunem ciudată! Cu toate că era la începutul drumului său spre credință, iar postul era un cuvânt străin în vocabularul său, ajuns acolo, MM nu a putut să doarmă sau să mănânce. Acum, spune că nu are nicio problemă cu privarea corpului de alimente și ține post ori de câte ori poate.

De altfel, în a doua parte a lunii noiembrie, Mihai Stoica a ținut un „fasting” (n.r. – abținere de la mâncare), mai exact un „water-fasting”, a băut doar apă, nici măcar o cafea n-a „băgat”, nici vorbă de vreun aliment cu conținut caloric. Post negru, pe limbaj străbun. Concret, aproape 7 zile, mai exact 160 de ore, cu apă plată dimineață și apă minerală cu gaz după-amiază, când își cam arăta colții… foamea!

„Ce trăiești pe Muntele Athos este indescriptibil. Eu, prima dată când am ajuns acolo, nu am putut să dorm, nu am putut să mănânc. Nu posteam la acea vreme, eram la început. Fiind numai postitori în jur, probabil că ăla a fost semnalul și acum, nu că nu mănânc, dar n-am nicio problemă să stau câteva zile fără să mănânc. Nu am nici cea mai mică problemă să nu mănânc. Nu întîmplător marii duhovnici români, și mă refer la Arsenie Papacioc, Ilie Cleopa, Arsenie Boca, Iustin Pârvu au trăit foarte mult, pentru că au fost mari postitori, oameni care nu au mâncat. Au trăit 96 de ani, 94… aici e clar. După cum cei care au fost în temnițele comuniste, Coposu… care au stat 15, 16… 20 de ani închiși, au trăit foarte mult și au fost sănătoși, deoarece nu au mâncat, deși au stat în niște condiții înfiorătoare… Este un subiect foarte amplu. Muntele Athos e altceva… Slujbele sunt de noapte, adică liturghia se slujește noaptea, e altceva… Muntele Athos e chiar altceva… Indescriptibil… E rădăcina”

Relația cu Teodora s-a îmbunătățit radical pe calea credinței

MM Stoica a dezvăluit la „MM la FANATIK” că relația sa cu Teodora s-a îmbunătățit considerabil din momentul în care au trecut peste marea cumpănă ce le-a schimbat viețile radical. Nu doar relația cu Teodora a devenit una mai bună, ci și cea cu Gigi Becali, care a încercat din răsputeri să-l aducă pe MM pe drumul acesta. Fărăr succes până la cumplitul diagnostic care a „lovit-o” pe Teodora. Care nu era, spune tatăl, nici ea, credincioasă înainte…

„Nici Teodora nu era credincioasă înainte… De mine am mai spus, nici gând… N-aș vrea să treacă nimeni prin ce-am trecut noi, prin ce-a trecut ea, bineînțeles, în primul rând ea, dar aici (n.r. – arată la cap) ce-am trecut și noi, familia ei. Dar când beneficiile sunt atât de mari, accepți că orice trebuia să se întâmple ca să ajungi să te bucuri de fiecare clipă pe care o trăiești. OK, sunt și supărările inerente, că echipa nu merge bine, că n-a cîștigat, că s-a accidentat un jucător, chestii de genul ăsta, dar inima mea vibrează în fiecare zi, sunt fericit… sunt fericit în fiecare zi! Nu mai am încrâncenarea pe care o aveam înainte. Aaaa, se mai întâmplă câteodată să mă mai enervez și să redevin cel înainte pentru câteva secunde, câteva minute, dar nu mai mult, nu, nu, nu… acum sunt alt om”

Vestea vindecării totale a Teodorei a primit-o în Joia Mare

Cu tot programul încărcat de meciuri, deplasări, discuții cu staff-ul tehnic, cu jucătorii, MM Stoica merge la biserică în fiecare duminică, oriunde s-ar afla, și, mai ales, de Sărbători. De altfel, a mărturisit în cadrul emisiunii „MM la FANATIK”, vizibil emoționat, ce legătură face între marile sărbători ortodoxe și un moment crucial din viața sa.

„Prima dată când am primit o veste foarte bună legată de îmbunătățirea stării Teodorei a fost într-o sărbătoare mare, Sfinții Trei Ierarhi, pe 30 ianuarie, și de atunci am făcut tot timpul legătura între marile sărbători ortodoxe și veștile bune. Vestea cea mai bună a fost faptul că vindecarea Teodorei a fost completă, care a fost considerată ca o mare minune, deoarece toți medicii, nu numai din România, ci și cei din Belgia, și cei din Franța au ajuns la această concluzie, că este o minune. Vestea am primit-o în Joia Mare. Atunci, pentru mine e suficient. N-am pretenții… pot fi ironizat pentru asta, pentru că sunt oameni care sunt cum eram și eu. Dar sunt mult mai mulți cei cu care m-am întâlnit și mă întâlnesc la Darvari și care mi-au spus că au venit doar pentru că au văzut un podcast cu mine”.

Povestire înălțătoare de la Schitul Darvari, cu Mihai Neșu

Schitul Darvari, din centrul Bucureștiului, unde duhovnicul său, Arsenie Irimiea, este stareț, este o oază de liniște și libertate unde Mihai Stoica se reculege și se încarcă spiritual cât de des poate. A povestit în aceeași emisiune „MM la FANATIK” o întâmplare înălțătoare de la Schitul Darvari, alături de Arsenie Irimiea și , fostul fotbalist care a suferit un accident cumplit ce l-a imobilizat pentru restul vieții într-un scaun cu rotile…

„Eram acolo, cu părintele, afară, în curte și l-am sunat pe video pe Mihăiță Neșu. Care era la fundația sa, la Cihei, lângă Oradea, încă nu era finalizat complexul, și el, când ne-a văzut, a zis: «Aaaa, sunteți la Sfântul Munte…». Adică la Muntele Athos. Mihăiță Neșu merge des la Athos. Zic «Cumva, da!», pentru că Schitul Darvari… Mihail Dravari l-a construit pentru a da posibilitatea să se închine călugărilor de pe Sfântul Munte care veneau în București. Veneau prin anii 1800 cu diverse treburi prin București, să se aprovizioneze, în special, că era greu de tot pe Athos atunci. Și zic lui Mihăiță: «Da, cumva suntem acolo, chiar dacă suntem în București». Pentru că acolo chiar simți spiritul atonit. Pentru mine este formidabil acolo. De câte ori sunt privegheri seara acolo… Bine, eu mai sunt plecat din țară, dar se fac privegheri aseară de seară acolo, exact după rânduiala atonită, cum sunt pe Sfântul Munte. Ceea ce este important este că acolo și femeile pot veni, în timp ce pe Sfântul Munte femeile nu au acces”.

Ce ar mai fi de spus? Restul e doar tăcere. Și credință. Credință curată în Dumnezeu. Pe care, iată, un… păcătos ca Mihai Stoica a găsit-o. Și nu îi este niciun fel de jenă să o recunoască deschis, oricând și oricui. Pentru că-i vine din suflet. Și cu sufletul nu avem cum să ne rușinăm niciodată.

„Credința ține de ce simte fiecare individ. Dar, ajungi la un moment dat la nivelul la care trebuie neapărat ca măcar duminica, înainte și după terminarea liturghiei să fii în biserică. Eu mă duc de Sărbători și în fiecare duminică, în București, în nouă cazuri din zece la Darvari, mă mai duc și în bază, pentru că avem biserică în bază în care se slujește Sfânta Liturghie în fiecare zi, bilingv, și în limba greacă, iar Elias Charalambous vine cu toată dragostea. Dacă sunt plecat din țară, mă duc la o biserică aproape de acel loc”

„Da, cânt în strană! Din tot sufletul. Am avut prieteni foarte buni care m-au sunat la un moment dat și mi-au spus «Mă, uite, te-am văzut pe stradă și… nu te supăra pe mine… și am auzit că te-ai tâmpit…», «De ce, mă?», «Păi cu biserica…», «Bă, hai să ne-ntâlnim». Și am stat câteva ore de vorbă, s-au convins că nu m-am tâmpit și că fac niște chestii care îmi dau o stare excepțională, pe care nu le fac sub nicio formă nici mecanic, nici impuse. Ci le fac pentru că am dobândit harul ăsta de a merge și a asista cu o mare dragoste la Sfânta Liturghie”

„Normal că și Gigi s-a bucurat de schimbarea mea. Enorm. Sunt cel mai apropiat om de Gigi și clar că nu-i convenea faptul că nu-l ascultam, că nu mergeam în direcția pe care mi-o arăta el. Ei, acum, navigăm cu vânt în pupa!”

60 de ani, a împlinit Mihai Stoica pe 12 aprilie 2025

160 de ore, adică aproape 7 zile, a ținut Mihai Stoica post negru cu apă, adică „water-fasting” pe limbajul zilei, în a doua parte a lunii noiembrie