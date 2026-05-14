„Eram convins că Iulian Cristea va rata!” Dezvăluiri de culise după penalty-ul care a decis U Cluj – Universitatea Craiova: „Erau căzuți” 

în finala Cupei României cu U Craiova. Fostul fundaș de la FCSB sau Rapid a fost singurul fotbalist care a ratat la loviturile de departajare.

Dezvăluiri de la finala Cupei României. De ce a ratat Iulian Cristea penalty

Universitatea Craiova a câștigat prima finală cu U Cluj. Oltenii și-au adjudecat un nou trofeu al Cupei României, după ce s-au impus la loviturile de departajare.„Dacă era un străin și vedea meciul aseară, trebuia să le spunem că nu sunt cele mai bune două echipe din SuperLiga la ce s-a jucat aseară. A fost un meci încrâncenat și plin de presiunea obiectivului pentru că noi știm că cele două joacă mult mai bine și altfel arată atunci când joacă fotbal.

A fost un meci tensionat din punct de vedere al presiunii. A fost meci și la mama presei. Cred că de mult n-am văzut peste 70 de ziariști din Craiova și din Cluj care să vadă meciul. Bineînțeles, suporteri, ziariști-suporteri, pe undeva normal. Marius, care e cu voi acolo, știe ce înseamnă să vezi un astfel de meci la masa presei, în care și masa presei să fie împărțită.

În prima repriză eram sigur că se va ajunge până la departajare. Riscurile au fost minime de ambele părți. Mi-au plăcut cele două galerii. Dacă nu joacă echipele, joacă suporterii. Fanii celor două echipe au fost peste nivelul pe care l-au arătat echipele. A învins Craiova. Clujul nu reușește, are acest blestem al finalelor pierdute. Are 61 de ani de la singurul trofeu.

I-am văzut căzuți pe cei de la U Cluj după acest meci, deși potul cel mare abia urmează. Eu eram absolut convins că Iulian Cristea va rata. Pentru că m-am uitat la jucători în timp ce executau colegii lui. Iulian Cristea a fost singurul care nu s-a uitat deloc. A stat cu spatele la poarta unde s-au executat penalty-urile. Nici măcar să vadă că Popescu s-a dus de vreo patru ori în aceeași parte. ‘Până la urmă tot o să cadă unul în plasă și o să dea în colțul drept’. Acolo a dat, în colțul drept al lui Popescu, Iulian Cristea, cel care a decis, de fapt, finala”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Critici pentru Andrei Coubiș

Nici celălalt fundaș central al Universității Cluj nu a avut o seară foarte inspirată. Aflat la primul sezon din carieră la seniori, Andrei Coubiș (22 de ani) a avut mai multe intervenții nesigure. Jucătorul crescut de AC Milan nici nu a apucat să execute la loviturile de departajare.

„Ei cred că se așteptau să câștige această finală. Aveau așteptări mari să câștige această finală și să meargă și mai liniștiți în Bănie, cu presiunea maximă pusă pe Craiova, dar acum se schimbă puțin datele problemei din punct de vedere al Clujului pentru că e încă o nerealizare. Au ratat atâtea finale, au pierdut finală și acum 3 ani, cu Sepsi, când Bergodi era la Sepsi, tot la penalty-uri. 3 finale au fost la Sibiu, toate la penalty-uri.

Bic e pentru U Cluj ceea ce e Anzor pentru Craiova, cam asta ar fi comparația. E omul care ordonează tot acolo. Dă ritmul, dă drumul la pas. Coubiș mi s-a părut destul de distrat. Poate puțin apăsat. Trebuie să luăm în calcul că e prima lui finală. La începutul anului nu avea meci la seniori. Poate și presiunea unui meci cu trofeul pe masă și-a pus amprenta asupra lui. Chiar în primele minute a avut o minge pe care a bâlbâit-o și i-a dat-o lui Etim”, a adăugat Cristi Coste.

