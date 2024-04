„Eram grasă și mă îmbolnăveam des!” Cum a ajuns adversara Soranei Cîrstea, de la Stuttgart, cea mai bună jucătoare de tenis a Chinei

Sorana Cîrstea este singura româncă participantă la turneul WTA de la Stuttgart, care pune la bătaie și un automobil Porsche pentru învingătoare.

Sorana joacă împotriva finalistei de la Australian Open

Ea a intrat direct pe tabloul principal, dar sorții nu au fost tocmai favorabili cu ea, oferindu-i o adversară de calibru, una dintre sportivele cu o ascensiune remarcabilă în ultimul an.

, finalista de la Australian Open 2024, o jucătoare cu o istorie aparte, plecată din țara natală pentru a putea performa în sportul alb.

Zheng a avut o copilărie marcată de problemele cu greutatea. „Eram grasă când eram copil și mă îmbolnăveam des. Așa că părinții mei mi-au spus să fac sport. Am încercat ping pong, badminton, am încercat baschet și am ajuns la tenis. Am ales tenisul pentru că mi-a plăcut foarte mult competiția, mai ales sentimentul de a învinge adversarul. Bineînțeles că atunci când pierzi te simți atât de trist, te simți atât de abătut, simți că lumea s-a rupt pentru tine. Dar competiția este ceea ce îmi place cel mai mult la tenis”, a povestit sportiva de 21 de ani, originară din provincia Hubei, aflată în nord-vestul Chinei.

A doua chinezoaică din istorie care a intrat în Top 10 WTA

Qinwen s-a tot mutat prin China pentru a se putea antrena la nivel înalt, a stat la Chendu, apoi la Beijing, dar la 16 ani, mama sa a luat-o și au plecat la Barcelona, unde a intrat sub aripa spaniolului Pere Riba.

Zheng a intrat anul acesta în Top 10 WTA, fiind a doua chinezoaică din istorie care reușește asta, după legendara Na Li. Jucătoare înaltă (1,78 m), Zheng este recunoscută pentru loviturile sale puternice, dar și mobilitatea în deplasare.

Ea vine în fața Soranei Cîrstea, după un început de an bun, marcat de finala de la Australian Open, care a fost însă urmat de eliminări premature la Doha, Dubai, Indian Wells și Miami.

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Qinwen Zheng este în programul zilei de marți. Turneul de la Stuttgart începe azi, iar primele patru favorite – Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff și Elena Rybakina – au fost admise direct în turul al doilea.

rămâne în continuare racheta numărul 1 a României. Ea și-a păstrat locul 29 în ierarhia mondială, conform clasamentului WTA dat publicității la începutul acestei săptămâni.