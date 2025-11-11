„Eram obligați ori să tăcem din gură, ori să mințim”. Mărturia marelui antrenor român făcut trădător de maghiari

ADVERTISEMENT

Laszlo Boloni este primul român care a atins o sută de selecții, ca jucător, la echipa națională. Fost mare internațional, Boloni a devenit ulterior un antrenor de succes și a pregătit inclusiv naționala României.

Filmul ”Boloni – Legenda Transilvaniei” va rula în România din 16 noiembrie

Născut în România într-o familie de etnici maghiari, Boloni a avut de suferit de pe urma apartenenței sale la această minoritate.

Boloni este un nume important în Ungaria, desi el a activat doar în România. Săptămâna trecută, după proiecția de la Festivalul Internațional de Film Cinefest de la Miskolc, destinată în primul rând unui public profesionist, și premiera oficială de la Târgu Mureș s-a lansat documentarul ”Boloni – Legenda Transilvaniei” și la Budapesta.

Filmul de aproape două ore, care prezintă viața fostului mare internațional român, va rula începând din 16 noiembrie și la București. Fostul selecționer, în vârstă de 72 de ani, ultima dată antrenor în Franța, la Metz, a vorbit la emisiunea garantat 100%, realizată de Cătălin Ștefănescu la TVR 1, despre tăcerile dintr-o epocă complicată.

Boloni, dezvăluiri tari despre perioada comunistă din România

„Noi am trăit în vremurile acelea când eram obligați ori să tăcem din gură, ori să mințim. Eu aparțin minorității maghiare, dar tot timpul am făcut absolut totul ca să pot trăi ca un cetățean român cinstit”, a dezvăluit Loți Boloni, omul care l-a lansat în fotbal pe Cristiano Ronaldo.

László Bölöni a punctat că înainte de 1989, deși era sportiv de performanță și unul dintre privilegiații sistemului, era în situația oricărui român. „Toți trăiam în minciună”. El a recunoscut că este un om care iubește Ungaria, dar care s-a simțit mereu un cetățean român loial.

Iar atunci când a fost antrenorul echipei naționale și s-a confruntat cu Ungaria a trăit un episod hilar. Tribuna românească striga: «Afară, afară cu ungurii din țară!», iar, la finalul partidei, câștigată de tricolori, galeria maghiară îi striga: Trădătorule!

Valentin Ceaușescu, prezent în documentar

și a explicat cum s-a reușit aducerea lui Valentin Ceaușescu în acest documentar de excepție.

”Boloni este Ronaldo și Messi al tinereții noastre. Dar nu am vrut în primul rând să facem un film sportiv, ci am fost curioși și să aflăm ce fel de persoană era. Concluzia mea: mi l-am imaginat exact așa cum l-am cunoscut.

Sunt cel mai mândru de faptul că am reușit să-l convingem să ne considere cea mai potrivită persoană pentru a realiza filmul. Și când a fost gata, l-a acceptat așa cum era. Nu există laude mai mari decât acestea.

Poate chiar mai impresionantă decât apariția vedetelor fotbalului a fost prezența lui Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator și patronul Stelei la acea vreme. Multă vreme, el doar în visele noastre apărea în fața camerei.

Eu locuiesc în România, știu foarte bine că nu a prea apărut în public în ultimii 30 de ani. A făcut o excepție pentru noi datorită lui Loți Boloni. Avea o singură dorință: fotbalul, Steaua, Boloni”, a spus Szabo.

Mama lui Boloni are 101 ani

La TVR, Boloni a vorbit și despre viața de familie: „Nu îmi amintesc când mi-am crescut fata mea, care astăzi are 45 de ani. Cât a fost mică, o vedeam trei zile pe lună. Pe maică-mea o vedeam de două-trei ori pe an, câte o zi şi jumătate… Acum are 101 ani! Nevastă-mea este o eroină, dat fiind faptul că a renunţat la o meserie deosebită (n.r. Klara Boloni a fost actriţă) pentru pasiunea soţului”.

Boloni a câștigat șapte trofee ca jucător, toate cu Steaua. A devenit de trei ori campion al României, între 1985 și 1987, iar Cupa României a cucerit-o în sezoanele 1984/1985 și 1986/1987. Cele mai prețioase trofee sunt Cupa Campionilor Europeni în 1986 și Supercupa Europei, în 1987.

Ca antrenor, Boloni a pregătit Nancy, naționala României, Sporting Lisabona, Rennes, Monaco, Al Jazira, Standard Liege, Al Wahda, Lens, PAOK Salonic, Al Khor, Al Ittihad, Anvers, Gent, Panathinaikos și Metz. El are 992 partide ca antrenor principal.