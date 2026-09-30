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De-a lungul timpului, mai mulți fotbaliști români născuți și apoi legitimați la cluburi din străinătate au refuzat să joace sub „tricolor”, în speranța că vor reprezenta alte națiuni. Există și cazuri în care unii jucători români au primit oferte de la alte națiuni, în schimbul unor sume importante de bani, pentru a fi naturalizați. Fotbalistul din lotul lui Gică Hagi pentru Liga Națiunilor aflat în această postură.

Tânărul de perspectivă convocat de Hagi la națională care a primit oferta de a fi naturalizat de o altă țară. De ce a refuzat fotbalistul propunerea

Gică Hagi (61 de ani) are la dispoziție un lot stufos pentru această „fereastră” UEFA de Liga Națiunilor, în care s-a jucat deja meciul cu Suedia de la Stockholm și mai urmează încă alte trei dueluri la fel de complicate: cu Bosnia & Herțegovina la București, cu Polonia în deplasare, apoi ”revanșa” cu scandinavii.

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face parte un fotbalist de 20 de ani, Andrei Borza, legitimat în prezent la turcii de la Corum FK, care a avut o ofertă de a juca pentru altă țara. În emisiunea „Giovanni SHOW”, impresarul Ioan Becali (74 de ani) a făcut dezvăluiri în acest sens.

Agentul de jucători spune că Borza și un alt fotbalist, căruia nu a vrut să-i facă publică identitatea, au primit sume uriașe de bani pentru a lăsa România în favoarea unei alte țări. În ceea ce-l privește strict pe fostul fundaș de la Rapid, acesta a refuzat din start și a spus că vrea să joace doar pentru România.

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„Noi am avut două oferte pentru doi jucători aflați în străinătate care puteau să câștige 1 milion, 1,5 milioane de dolari salariu pe an plus 3-4 milioane de dolari transfer, dar cu condiția să devină cetățeni ai acelei țări. Borza e unul dintre ei. A avut o ofertă din zona arabă. I s-a spus: ‘Vii, ești român, dar la națională joci numai la noi. Borza trebuia să-și ia cetățenia străină și să joace doar la țara aceea din zona arabă. Putea să aibă dublă cetățenie, dar condiția era să nu joace pentru România. Erau bani mulți de tot! Dar el voia să joace în naționala României”, dezvăluie Ioan Becali.

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Ce avantaje au Borza, Doicaru și tinerii din România care ajung în Turcia

În același context al discuției despre Andrei Borza, extrem de interesantă despre statutul jucătorilor români tineri care ajung să semneze cu echipele din Turcia. Impresarul spune că, până la 24 de ani, aceștia nu sunt considerați stranieri. Astfel, avantajele sunt numeroase. Andrei Borza (20 de ani) și Iustin Doicaru (19 ani) sunt în această situație fericită.

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„Borza mai are 3 ani și jumătate în care e considerat under, adică nu e considerat jucător străin. Când face 24 de ani, el e considerat străin și echipa nu mai poate transfera un altul. (n.r. La turci nu ești considerat străin la sub 24 de ani?) Nu! Iar Doicaru, la 19 ani, are 4 ani jumate de a fi under și nu e considerat străin”, explică impresarul.