„Erau sniperi pe acoperișul stadionului!”. Ce a trăit Adrian Mutu când s-a transferat la Ajaccio: „L-au împușcat pe primarul orașului pe stradă”

„Briliantul” Mutu a trăit o experiență unică la Ajaccio. a povestit tot ce s-a întâmplat în Corsica la show-ul „Don Mutu”, care este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de joi.

Adi Mutu, amintiri inedite de la Ajaccio: „Erau sniperi pe acoperișul stadionului!”

Experiența de la Ajaccio este una de neuitat pentru Adi Mutu. „Briliantul” a jucat într-un derby cu sniperi pe acoperișul stadionului și a văzut .

Adi Mutu a povestit tot ce s-a întâmplat în Corsica în perioada în care a fost jucătorul celor de la Ajaccio: „La Bastia erau mai răi decât la Ajaccio. La derby a fost ceva incredibil, stadionul s-a umplut, dar nu era foarte greu pentru că erau în jur de 5.000, 6.000 de locuri.

Pe acoperișul stadionului erau sniperi în toate părțile. Era așa mare pericolul încât puneau și sniperi pe acoperișul stadionului. Toate tribunele erau acoperite de câte un sniper, riscai să sari în aer. S-au aruncat în aer 20 de case de ziua națională atunci când eram acolo, nu au fost victime.

Au distrus 20 de case, iar casele aparțineau unor francezi care nu erau acolo. În opt luni au fost nu știu câte crime, pe primarul orașului l-au împușcat în cap pe stradă”.

„Nu te cerți cu nimeni, aici și florăreasa are pistol”

„Ai doar un drum prin care poți să ajungi de la Ajaccio la Bastia sau port. E un drum muntos, asfaltat, dar sunt foarte multe curbe. Tu ai două căi să pleci de pe insulă, pe drum sau pe apă. Aveau o regulă, toată poliția lor era formată din francezi, fără corsicani.

Acolo era ceva politic, politicienii erau omorâți. În rest, nimeni nu se atingea de nimeni. Când am ajuns acolo mi-au spus: «Nu te cerți cu nimeni, pentru că aici și florăreasa are pistol». Am zis bine, am înțeles. Turiștilor nu li se întâmplă nimic.

La două săptămâni zburam în Franța pentru meciuri, suporterii adversarilor ne strigau asasinii. Cred că după ce au aruncat cele 20 de case în aer am avut antrenamente. Eram cu Ștefan Popescu, mergeam spre antrenament. Era doar o stradă prin care mergeam, când am văzut câtă poliție era…

Au oprit toate mașinile, ne-au pus pe mașină, ne-au controlat. Încercam să vorbim cu ei, nu știam nici franceză pentru că abia ajunsesem. Aveam și un Land Rover negru, cu geamuri negre. Au fost pe noi când au văzut că am numere de Italia”, a spus Adrian Mutu.